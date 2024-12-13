Piattaforma video pubblicitaria AI: Crea Annunci Vincenti Velocemente

Genera creativi pubblicitari ad alte prestazioni e scala la produzione con Attori AI, risparmiando tempo e aumentando il ROAS per i performance marketers.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video ispiratore di 45 secondi per le agenzie di marketing, illustrando la potenza di HeyGen come creatore di annunci video AI per generare annunci video vincenti senza budget di produzione estesi. Il video dovrebbe adottare un'estetica elegante e professionale con una dimostrazione dell'interfaccia utente pulita e una voce fuori campo autorevole, evidenziando l'efficienza di trasformare il testo in video raffinati utilizzando le funzionalità di testo-a-video da script e generazione di voce fuori campo di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi rivolto ai marchi D2C, dimostrando come testare facilmente le tendenze creative e produrre numerose varianti video con HeyGen. Questo video richiede uno stile visivo moderno e veloce con transizioni rapide tra diverse versioni di annunci e musica di sottofondo vivace, enfatizzando come le capacità di modelli e scene di HeyGen e ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto semplificano l'intero processo di test creativo.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 30 secondi per i creatori di contenuti, enfatizzando la semplicità di generare annunci AI di alta qualità e creativi pubblicitari. Il video dovrebbe presentare tagli rapidi e un tono istruttivo chiaro, garantendo l'accessibilità con sottotitoli/caption ben visibili. Mostra come il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen aiuta a assemblare rapidamente contenuti dall'aspetto professionale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona una Piattaforma Video Pubblicitaria Alimentata da AI

Trasforma senza sforzo le tue idee di marketing in annunci video ad alte prestazioni con AI. Progetta, personalizza e lancia campagne d'impatto con facilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Concetto di Annuncio
Utilizza il creatore di annunci video AI per inserire il tuo script e generare un concetto video iniziale. La piattaforma sfrutta la capacità di testo-a-video da script per ottimizzare il tuo processo creativo.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Talento AI e la Scena
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI o crea Attori AI personalizzati per trasmettere il tuo messaggio. Questo assicura che il tuo annuncio risuoni efficacemente con il tuo pubblico di riferimento.
3
Step 3
Migliora con Elementi Dinamici
Eleva i tuoi creativi pubblicitari aggiungendo voci fuori campo professionali, musica coinvolgente e sottotitoli personalizzabili per aumentare l'engagement e l'accessibilità per un pubblico più ampio.
4
Step 4
Genera e Distribuisci i Tuoi Video
Sfrutta strumenti avanzati di generazione video per produrre più varianti video e esportarle facilmente utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, pronte per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video Testimonial Alimentati da AI

.

Trasforma le storie di successo dei clienti in video AI coinvolgenti, costruendo fiducia e credibilità per gli sforzi pubblicitari del tuo brand.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di annunci video in stile UGC unici e Attori AI?

HeyGen consente agli utenti di produrre annunci video in stile UGC autentici e Attori AI dinamici, sfruttando le sue avanzate capacità di creatore di annunci video AI. Questo permette una generazione efficiente di creativi pubblicitari diversi che catturano l'attenzione e stimolano l'engagement.

Quali tipi di varianti video posso generare con HeyGen per le mie campagne?

Con HeyGen, puoi generare numerose varianti video per annunci video vincenti, inclusi video di prodotto e testimonianze, utilizzando modelli personalizzati e una ricca libreria multimediale. Questa versatilità supporta la creazione di una gamma di creativi pubblicitari efficaci su misura per le tue esigenze specifiche di campagna.

HeyGen può aiutare a personalizzare e brandizzare i miei creativi pubblicitari sulla piattaforma AI?

Assolutamente, HeyGen fornisce controlli di branding robusti e modelli personalizzati per garantire che i tuoi creativi pubblicitari sulla piattaforma AI si allineino perfettamente con l'identità del tuo brand. Puoi personalizzare facilmente ogni video con il tuo logo, colori ed estetica specifica per mantenere la coerenza del brand.

HeyGen semplifica l'intero processo di creazione di video pubblicitari alimentati da AI?

HeyGen semplifica notevolmente l'intero processo di creazione di video pubblicitari alimentati da AI, agendo come uno strumento AI completo per la pubblicità. Dalla generazione di testo-a-video alla creazione di voce fuori campo e inclusione di sottotitoli, HeyGen ottimizza il modo in cui crei video pubblicitari, migliorando il tuo flusso di lavoro creativo.

