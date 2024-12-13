Generatore di Video Educativi AI Online: Crea Video Didattici Velocemente

Crea video eLearning professionali istantaneamente con la nostra avanzata capacità di trasformare il testo in video da script.

589/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di formazione aziendale di 60 secondi rivolto ai dipartimenti HR, concentrandoti sull'integrazione semplificata dei dipendenti. Adotta uno stile visivo pulito e professionale con grafica informativa, accompagnato da "sottotitoli" chiari e una "generazione di voce fuori campo" sicura e autorevole. Questo video sottolineerà come HeyGen semplifica la produzione di "video eLearning" di alta qualità per uso interno.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo conciso di 30 secondi progettato per studenti e apprendenti per tutta la vita, illustrando concetti scientifici complessi. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e veloce, con grafica animata coinvolgente accompagnata da musica di sottofondo vivace, supportata da una "generazione di voce fuori campo" chiara ed entusiasta. Mostra i diversi "Modelli e scene" e l'ampio "Supporto di libreria/stock media" disponibile in HeyGen, dimostrando che è un intuitivo "creatore di video educativi."
Prompt di Esempio 3
Progetta un video in stile testimonianza di 45 secondi per i team di marketing delle aziende EdTech, con un cliente soddisfatto che discute i vantaggi della creazione di contenuti potenziata dall'AI. L'estetica dovrebbe essere elegante, professionale e leggermente futuristica, con il messaggio consegnato da un "avatar AI" realistico e ottimizzato per varie piattaforme utilizzando "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto". Questo video dovrebbe sottolineare l'impatto rivoluzionario della creazione di "video educativi AI" di alta qualità con il minimo sforzo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Educativi AI Online

Trasforma il tuo contenuto educativo in video coinvolgenti senza sforzo. Usa l'AI per generare video eLearning professionali e di alta qualità con facilità e velocità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto educativo. La nostra piattaforma utilizza una tecnologia avanzata di trasformazione del testo in video da script per convertire il tuo testo in scene video dinamiche.
2
Step 2
Scegli la Tua Presentazione
Seleziona tra una varietà di avatar AI professionali per presentare la tua lezione. Abbina l'avatar scelto a voci fuori campo realistiche per coinvolgere efficacemente il tuo pubblico.
3
Step 3
Arricchisci con Elementi Visivi
Integra elementi visivi e media pertinenti dalla nostra vasta libreria/stock media per illustrare i tuoi punti e catturare ulteriormente i tuoi studenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video e utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzarlo per varie piattaforme. Il tuo video educativo generato dall'AI è ora pronto per essere condiviso con i tuoi studenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Contenuti Educativi Complessi

.

Usa il generatore di video educativi AI di HeyGen per semplificare argomenti complessi, come quelli medici, rendendoli accessibili e facili da comprendere.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video educativi?

HeyGen agisce come un intuitivo generatore di video educativi AI online, permettendo agli utenti di creare facilmente video educativi professionali. La sua interfaccia user-friendly e la vasta libreria di modelli personalizzabili rendono il design video semplice, anche per i principianti, consentendo lo sviluppo rapido di video AI di alta qualità.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per rendere coinvolgenti i video eLearning?

HeyGen migliora il coinvolgimento nei video eLearning con la sua avanzata tecnologia di avatar AI, fornendo avatar di insegnanti professionali. Puoi anche integrare voci AI realistiche e teste parlanti dinamiche per rendere i tuoi video generati dall'AI più interattivi e accattivanti per gli studenti.

Posso personalizzare i video educativi di HeyGen per diversi pubblici?

Sì, gli strumenti del creatore di video educativi AI di HeyGen supportano un'ampia personalizzazione per pubblici globali, inclusa la generazione di contenuti in 40 lingue. Puoi anche applicare controlli di branding e modelli video personalizzati per adattare i tuoi video educativi specificamente al tuo processo didattico e alle esigenze del pubblico.

Come trasforma HeyGen il testo in video educativi AI di alta qualità?

HeyGen funziona come un potente generatore di video da testo, trasformando i tuoi script in video educativi AI dinamici con facilità. Sfrutta script potenziati dall'AI e una robusta generazione di voce fuori campo, completata da sottotitoli automatici, per fornire contenuti didattici raffinati rapidamente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo