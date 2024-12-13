Generatore di Video di Corsi AI: Crea Formazione Coinvolgente in Minuti

Trasforma senza sforzo le tue lezioni in video professionali utilizzando la funzione di HeyGen di trasformare il testo in video da script, coinvolgendo più rapidamente gli studenti.

477/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un promo convincente di 45 secondi rivolto a creatori di contenuti e coach online, illustrando come un 'creatore di corsi AI' possa lanciare rapidamente un nuovo modulo. Il video dovrebbe avere uno stile visivo energico e moderno con musica di sottofondo vivace, enfatizzando come i 'Modelli e scene' di HeyGen semplifichino il processo di design per snippet di apprendimento rapidi e d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un annuncio coinvolgente di 30 secondi per i social media rivolto a piccoli imprenditori e dipartimenti HR, dimostrando la facilità di generare contenuti brevi e informativi con il 'generatore di video AI' per l'onboarding dei dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e accessibile con 'Sottotitoli/didascalie' nitidi e facili da leggere, mostrando quanto sia semplice convertire istruzioni scritte in un video esplicativo animato.
Prompt di Esempio 3
Crea una panoramica di prodotto aziendale di 60 secondi per team di marketing e sviluppatori di e-learning, spiegando la potenza di un 'generatore di video di corsi AI' per la produzione scalabile di contenuti. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando una 'Libreria multimediale/supporto stock' diversificata con una voce sofisticata, e dimostrando come il 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' di HeyGen permetta di riutilizzare i contenuti su varie piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Generatori di Video di Corsi AI

Trasforma senza sforzo il tuo materiale didattico in lezioni video professionali e coinvolgenti con tecnologia AI avanzata, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti.

1
Step 1
Incolla il Tuo Contenuto del Corso
Inizia incollando il tuo script o piano di lezione direttamente nel generatore. La nostra piattaforma utilizza il tuo testo per creare segmenti video iniziali, sfruttando le capacità di trasformare il testo in video da script.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar e Voce AI
Personalizza il tuo corso scegliendo da una libreria diversificata di avatar AI e selezionando uno stile di voiceover appropriato per narrare i tuoi contenuti, garantendo una presentazione coerente e professionale.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Accessibilità
Arricchisci il contenuto del tuo corso incorporando media pertinenti dalla nostra libreria e generando automaticamente sottotitoli/didascalie accurati per garantire che le tue lezioni siano accessibili a tutti gli studenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Corso
Finalizza il tuo video di corso generato dall'AI. Esporta facilmente la tua lezione completata in vari formati e rapporti d'aspetto, pronta per la distribuzione immediata su qualsiasi piattaforma di apprendimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica l'Educazione Sanitaria

.

Trasforma informazioni mediche complesse in video di corsi AI chiari e coinvolgenti per migliorare la comprensione e i risultati di apprendimento nell'educazione sanitaria.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di corsi AI?

HeyGen ti consente di creare in modo efficiente video di corsi AI di alta qualità trasformando script in contenuti coinvolgenti utilizzando il suo avanzato generatore di testo in video. Con una ricca libreria di modelli, HeyGen semplifica l'intero processo di creazione di video AI per educatori e team di L&D.

Quali strumenti innovativi di creazione video offre HeyGen per i video di formazione?

HeyGen offre strumenti di creazione video all'avanguardia specificamente progettati per produrre video di formazione d'impatto. Questi includono avatar AI personalizzabili e voiceover AI dal suono naturale, tutti alimentati da tecnologia AI generativa avanzata.

HeyGen può sfruttare gli avatar AI per video dinamici generati dall'AI?

Assolutamente, HeyGen eccelle nell'integrare avatar AI realistici per produrre video dinamici e coinvolgenti generati dall'AI. Questi avatar possono dare vita ai tuoi script, migliorando l'appeal visivo e il potenziale per contenuti interattivi nei tuoi materiali educativi.

HeyGen supporta più lingue per i voiceover AI?

Sì, HeyGen supporta voiceover AI in oltre 140 lingue, permettendoti di raggiungere un pubblico globale con i tuoi contenuti generati da testo a video. Questo ampio supporto linguistico garantisce che i tuoi video di formazione educativa siano accessibili ed efficaci in tutto il mondo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo