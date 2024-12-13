Generatore di Video Pubblicitari con Avatar AI: Crea Annunci Coinvolgenti Velocemente

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i brand di e-commerce e i product manager in cerca di dimostrazioni d'impatto, immagina un video esplicativo di 45 secondi che mostri la creazione senza sforzo di spiegazioni di prodotto accattivanti utilizzando avatar AI realistici. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, informativo e visivamente attraente, utilizzando palette di colori vivaci e una voce narrante chiara e articolata. Sottolinea i robusti modelli e scene di HeyGen per un'impostazione rapida e i sottotitoli per una maggiore accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video vivace di 15 secondi progettato per creatori di contenuti sui social media e influencer, che dimostri quanto facilmente possano generare contenuti dinamici. Lo stile visivo dovrebbe coinvolgere un montaggio veloce di diversi avatar AI che forniscono consigli rapidi o inviti all'azione coinvolgenti, perfettamente sincronizzati con musica di sottofondo di tendenza e vivace. Sottolinea il potente supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini ricche e la comodità del ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per la distribuzione su più piattaforme.
Prompt di Esempio 3
È necessario un video educativo di 60 secondi per aspiranti creatori di video e appassionati di tecnologia, che illustri il processo semplice di creazione di un'esperienza con un generatore di avatar AI. Il tono del video dovrebbe essere amichevole e incoraggiante, con una guida visiva pulita e passo-passo e una voce narrante calma e chiara. Mostra il processo di creazione degli avatar AI di HeyGen insieme alla sua efficiente funzionalità di testo-a-video da script, enfatizzando quanto sia semplice dare vita a un personaggio.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Generatori di Video Pubblicitari con Avatar AI

Trasforma il tuo processo creativo pubblicitario generando video coinvolgenti con avatar AI realistici in modo rapido ed efficiente.

1
Step 1
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI professionali e realistici per essere il presentatore nel tuo video pubblicitario.
2
Step 2
Crea il Tuo Script e Voce Narrante
Inserisci il tuo testo pubblicitario, quindi genera una voce narrante naturale o clona una voce per narrare il tuo script.
3
Step 3
Personalizza e Migliora i Visual
Migliora il tuo video pubblicitario scegliendo tra vari modelli, aggiungendo musica di sottofondo e incorporando media rilevanti.
4
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Annuncio
Produci il tuo video pubblicitario di alta qualità con avatar AI ed esportalo nei rapporti d'aspetto desiderati per diverse piattaforme di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti

Trasforma le testimonianze dei clienti in video AI coinvolgenti, costruendo fiducia e credibilità con narrazioni autentiche e coinvolgenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creatività dei miei annunci video con avatar AI?

HeyGen ti consente di creare annunci vincenti con l'AI sfruttando avatar AI realistici e personalizzati. Genera video di marketing coinvolgenti e spiegazioni di prodotto direttamente dal testo, garantendo attori AI accattivanti per il tuo brand.

Cosa rende HeyGen un creatore di video AI intuitivo per tutti i creatori di contenuti?

HeyGen semplifica la produzione di video di alta qualità con un editor video AI intuitivo, offrendo una vasta gamma di modelli e strumenti di AI Studio. Puoi generare facilmente video professionali per marketing, spiegazioni di prodotto e contenuti sui social media senza competenze di editing complesse.

Posso creare il mio avatar AI personalizzato e integrare elementi del brand all'interno di HeyGen?

Assolutamente. HeyGen ti permette di creare il tuo avatar AI personalizzato, assicurando che l'identità unica del tuo brand risplenda. Incorpora abbigliamento brandizzato e mantieni elementi visivi coerenti in tutti i tuoi video di alta qualità.

HeyGen supporta la creazione efficiente in batch e la localizzazione multilingue per i contenuti video?

Sì, HeyGen offre potenti capacità di creazione video in batch per ottimizzare il tuo flusso di lavoro per video di marketing e contenuti sui social media. Inoltre, il suo robusto supporto per la localizzazione ti consente di generare facilmente video in più lingue, espandendo la tua portata globale.

