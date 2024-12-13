creatore di video pubblicitari AI: Crea Annunci Video ad Alto Tasso di Conversione

Trasforma i tuoi script in annunci video coinvolgenti e ad alte prestazioni istantaneamente con funzionalità avanzate di testo a video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per le agenzie di marketing che cercano di scalare la produzione di annunci, visualizza un video professionale e elegante di 45 secondi. Dovrebbe evidenziare diversi 'Avatar AI' in vari contesti, trasmettendo un messaggio di efficienza e personalizzazione. Una voce sicura e professionale con un sottofondo musicale ispiratore guiderà il pubblico su come i 'Modelli e scene' di HeyGen aiutano le agenzie a produrre rapidamente 'Annunci AI' di alta qualità.
Prompt di Esempio 2
Sei un creatore di contenuti o un solopreneur che cerca di produrre annunci video autentici ma raffinati? Crea un video di 60 secondi con un tocco autentico e generato dagli utenti, caratterizzato da sovrapposizioni di testo dinamiche e rapporti d'aspetto variati per diverse piattaforme. Un voiceover coinvolgente e amichevole abbinato a musica di tendenza illustrerà come le capacità di 'creatore di annunci video online', come 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' e 'Sottotitoli/didascalie', consentano ai creatori di raggiungere un pubblico più ampio.
Prompt di Esempio 3
Stanco dei crescenti 'costi di produzione' per i tuoi annunci video? Crea un video convincente di 30 secondi per le aziende focalizzate sulla riduzione dei costi senza compromettere la qualità. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e illustrativo, concentrandosi su scenari problema/soluzione. Un voiceover autorevole sottolineerà il valore dell'utilizzo di 'Libreria multimediale/supporto stock' e 'Avatar AI' in un 'creatore di video pubblicitari AI' per ottenere risultati di alta qualità in modo efficiente e conveniente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari AI

Rivoluziona le tue campagne pubblicitarie creando senza sforzo annunci video accattivanti con strumenti potenziati dall'AI, progettati per attrarre e convertire il tuo pubblico di riferimento.

1
Step 1
Seleziona una Base Creativa
Inizia selezionando da una vasta gamma di modelli progettati professionalmente, adatti a vari tipi di annunci. In alternativa, inizia da zero per avere il pieno controllo creativo.
2
Step 2
Crea il Tuo Script Coinvolgente
Trasforma senza sforzo le tue idee in video fornendo il tuo script pubblicitario. La nostra AI genererà quindi visual dinamici e li sincronizzerà con il tuo testo, pronti per essere perfezionati.
3
Step 3
Aggiungi Avatar e Voci AI Coinvolgenti
Migliora l'appeal del tuo annuncio incorporando avatar AI realistici e generando voiceover dal suono naturale. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarli all'identità unica del tuo brand.
4
Step 4
Esporta il Tuo Annuncio ad Alte Prestazioni
Rivedi il tuo video completato, aggiungi musica di sottofondo coinvolgente e un chiaro call-to-action, quindi esporta il tuo annuncio in vari formati ottimizzati per diverse piattaforme social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Potenti Annunci Testimonial dei Clienti

.

Trasforma le storie di successo dei clienti in annunci video persuasivi, costruendo fiducia e mostrando il valore del prodotto con contenuti generati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare annunci video coinvolgenti?

Il creatore di video pubblicitari AI di HeyGen ti consente di generare annunci video sorprendenti e ad alte prestazioni. Puoi sfruttare modelli dinamici e accattivanti, integrare avatar AI iper-realistici e aggiungere effetti e musica coinvolgenti per creare annunci che catturano l'attenzione del tuo pubblico.

Quali risorse creative e opzioni di personalizzazione offre HeyGen per la produzione di annunci?

HeyGen offre una ricca suite di risorse creative, inclusi Avatar e Attori AI, e una libreria di modelli. Puoi personalizzare il tuo annuncio con i colori del brand, utilizzare suggerimenti di testo per generare script e integrare elementi di call-to-action per un messaggio efficace.

HeyGen supporta vari formati e dimensioni di annunci video?

Sì, HeyGen, come creatore di annunci video online, supporta diversi formati e dimensioni di annunci per diverse piattaforme social. Puoi facilmente adattare i tuoi annunci video AI utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e assicurarti che siano ottimizzati per ogni posizionamento.

Come semplifica HeyGen il flusso di lavoro di creazione di annunci video?

HeyGen semplifica il flusso di lavoro di creazione di annunci video con il suo editor intuitivo drag-and-drop. Questo consente una creazione di annunci rapidissima, permettendoti di personalizzare i contenuti con avatar video AI e script in modo efficiente.

