Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Crea un video pubblicitario dinamico di 15 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese che desiderano promuovere rapidamente i loro servizi sui social media. Lo stile visivo e audio è vivace e coinvolgente, con tagli rapidi e musica di sottofondo vibrante, assicurando un'attenzione immediata. Sfruttando i numerosi modelli e scene di HeyGen, questo Creatore di Annunci AI può essere generato direttamente da uno script da testo a video, rendendo la creazione di annunci semplice e veloce.
Sviluppa un video pubblicitario personalizzato di 45 secondi per agenzie di marketing che mostri la storia di successo di un cliente. Lo stile visivo è cinematografico ed emotivamente coinvolgente, accompagnato da una colonna sonora professionale e motivante e sottotitoli chiaramente visibili per l'accessibilità. Questa produzione si baserebbe fortemente sul supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per trovare filmati supplementari perfetti, insieme a sottotitoli/caption accurati per trasmettere efficacemente la narrativa.
Produci un video esplicativo vivace di 20 secondi per imprenditori impegnati che dimostri la potenza di uno strumento online. Lo stile visivo è veloce e moderno, con colori brillanti e musica di sottofondo energica che mantiene l'interesse dello spettatore. Questo generatore di video pubblicitari AI online consente la generazione istantanea di video da prompt testuali, con il vantaggio aggiuntivo di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni per adattare senza problemi i contenuti a varie piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video Pubblicitari AI Online

Crea istantaneamente video pubblicitari professionali con strumenti basati su AI, trasformando le tue idee in annunci vincenti con controllo creativo e annunci video personalizzati.

1
Step 1
Crea il Tuo Video da Testo
Incolla il tuo script per generare istantaneamente il tuo video iniziale. La nostra AI trasforma i prompt testuali in video AI, fornendo un inizio senza intoppi alla tua creazione di annunci.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio. Questi avatar AI portano una presenza realistica e coinvolgente ai tuoi contenuti pubblicitari.
3
Step 3
Aggiungi la Tua Identità di Brand
Applica il logo unico e la palette di colori del tuo brand utilizzando controlli di branding intuitivi. Questo assicura che tutta la tua creazione di annunci si allinei perfettamente con la tua identità visiva.
4
Step 4
Esporta il Tuo Annuncio Personalizzato
Finalizza ed esporta i tuoi annunci video personalizzati in vari rapporti d'aspetto e risoluzioni. Distribuisci i tuoi contenuti professionalmente realizzati su tutte le piattaforme senza sforzo.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video pubblicitari vincenti con l'AI?

HeyGen ti consente di produrre facilmente video pubblicitari ad alto impatto utilizzando strumenti basati su AI. Sfrutta annunci video personalizzati, avatar AI e modelli video estesi per ottenere controllo creativo e aumentare l'engagement, assicurandoti di creare annunci vincenti con l'AI.

HeyGen offre avatar AI realistici per video di prodotto?

Sì, HeyGen fornisce una selezione diversificata di avatar AI realistici e Attori AI, perfetti per narrare video di prodotto o migliorare i tuoi annunci video personalizzati. Questo assicura che il messaggio del tuo brand venga trasmesso in modo professionale e coinvolgente nei tuoi video pubblicitari.

Qual è il processo per generare annunci video personalizzati da prompt testuali?

Il Generatore di Annunci Video AI intuitivo di HeyGen ti permette di trasformare i prompt testuali in annunci video personalizzati completamente prodotti. Basta inserire il tuo script, e l'AI di HeyGen genera istantaneamente il tuo video con avatar AI, voiceover e scene dinamiche, semplificando i tuoi flussi di lavoro di creazione di annunci.

Posso semplificare i miei flussi di lavoro di creazione di annunci utilizzando i modelli video di HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre una ricca libreria di modelli video professionali progettati per accelerare i tuoi flussi di lavoro di creazione di annunci. Questi modelli forniscono un punto di partenza creativo, consentendo la generazione istantanea di video e un branding coerente per i tuoi video pubblicitari.

