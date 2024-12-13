ads educational video maker per campagne coinvolgenti

Trasforma il tuo script in video educativi pubblicitari coinvolgenti rapidamente, sfruttando le potenti capacità di testo-a-video di HeyGen per risparmiare tempo.

537/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un "video esplicativo" di 45 secondi rivolto a educatori e formatori aziendali, illustrando la facilità di creare contenuti professionali con "AI educational video maker". Il design visivo dovrebbe essere pulito e informativo, utilizzando "AI avatars" amichevoli per presentare chiaramente argomenti complessi con una "Generazione di voiceover" dal suono umano. Questo video dovrebbe ispirare gli spettatori a semplificare la produzione del loro materiale didattico.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di marketing dinamico di 60 secondi che mostri come i creatori di contenuti possano trasformare un semplice "script" in "video ads" ad alte prestazioni su varie piattaforme. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno e persuasivo, enfatizzando la funzione "Text-to-video from script" e la comodità dei "Sottotitoli/didascalie" per una maggiore portata. Rivolgi questa narrazione ai team di marketing che cercano un'efficiente localizzazione dei contenuti e un "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" flessibile per canali diversi.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video educativo conciso di 30 secondi progettato per creatori di corsi online e solopreneur, evidenziando come possano generare facilmente contenuti ricchi con "educational video maker". Il video dovrebbe avere uno stile veloce e visivamente ricco, utilizzando risorse diverse dalla "Libreria multimediale/supporto stock" per illustrare rapidamente i concetti, il tutto migliorato con "Sottotitoli/didascalie" generati automaticamente per l'accessibilità. Il messaggio principale è la creazione rapida di contenuti senza sacrificare la qualità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona Ads Educational Video Maker

Crea facilmente video pubblicitari educativi coinvolgenti che catturano il tuo pubblico e trasmettono efficacemente il tuo messaggio, tutto senza software di editing complessi.

1
Step 1
Seleziona la Tua Base
Scegli da una libreria di "modelli e scene" professionali o incolla il tuo script per generare istantaneamente la bozza iniziale del video, su misura per contenuti educativi.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI e Voiceover
Dai vita al tuo annuncio aggiungendo "avatar AI" realistici per presentare i tuoi contenuti educativi e voiceover dal suono umano.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Integra l'identità del tuo marchio utilizzando "controlli di branding (logo, colori)" e migliora la chiarezza con sottotitoli generati automaticamente per l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Ottimizza il tuo annuncio per qualsiasi piattaforma utilizzando "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto", quindi scarica e condividi il tuo video pubblicitario educativo sui canali social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il Coinvolgimento sui Social Media

.

Crea senza sforzo video educativi brevi e accattivanti e clip su misura per le piattaforme social per coinvolgere e far crescere il tuo pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video pubblicitari educativi coinvolgenti?

HeyGen consente agli utenti di creare annunci e video educativi dall'aspetto professionale utilizzando un'ampia gamma di modelli video personalizzabili. Con strumenti basati su AI, puoi facilmente aggiungere animazioni, musica e una forte call-to-action per promuovere efficacemente i tuoi contenuti su piattaforme social come Facebook, YouTube e Instagram.

HeyGen offre avatar AI per video esplicativi?

Sì, HeyGen fornisce una selezione di avatar AI realistici che possono presentare il tuo script, rendendolo perfetto per video esplicativi coinvolgenti e video dimostrativi senza bisogno di attori. Questi avatar AI, combinati con voiceover AI dal suono umano, danno vita ai tuoi video di marketing.

Quali opzioni di branding sono disponibili per i video di marketing?

HeyGen offre controlli di branding robusti per garantire che i tuoi video di marketing si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio. Puoi facilmente personalizzare i modelli con i colori e il logo del tuo marchio, rendendo semplice creare annunci e contenuti educativi dall'aspetto professionale che mantengano uno stile visivo coerente.

Come semplifica HeyGen la creazione di video educativi AI?

HeyGen semplifica la produzione di video educativi AI convertendo direttamente i testi in contenuti video coinvolgenti utilizzando strumenti basati su AI. Il nostro editor video online consente rapide modifiche, genera automaticamente sottotitoli e offre varie foto e video stock, semplificando l'intero processo di creazione di video pubblicitari.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo