Generatore di Video Pubblicitari con AI: Crea Annunci Vincenti Velocemente

Trasforma i copioni in annunci video ad alte prestazioni con la nostra potente capacità di Testo-a-video da copione, senza necessità di competenze di editing.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video professionale e pulito di 45 secondi, rivolto ai marketer, illustrando come creare annunci vincenti con l'AI in modo efficiente. L'audio dovrebbe essere energico con musica di sottofondo ispiratrice. Questo video dovrebbe enfatizzare la vasta funzione "Modelli e scene" di HeyGen, permettendo agli utenti di assemblare rapidamente annunci video di alta qualità da layout pre-progettati.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un annuncio alla moda e veloce di 60 secondi progettato per creatori di contenuti e manager di social media che cercano di aumentare il loro coinvolgimento su piattaforme come TikTok e Instagram. Questo video dovrebbe mostrare la facilità di creare annunci social media coinvolgenti, sfruttando la funzione avanzata di "Generazione di voiceover" di HeyGen per aggiungere narrazioni diverse e d'impatto ai loro contenuti, assicurando che l'audio sia coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Produci un video annuncio chiaro e informativo di 30 secondi, rivolto alle aziende che vogliono raggiungere un pubblico globale o diversificato, spiegando l'importanza dell'accessibilità nel video marketing. Lo stile visivo dovrebbe essere diretto con grafica pulita, e il video deve evidenziare la funzione automatica di "Sottotitoli/caption" di HeyGen, dimostrando quanto sia facile aggiungere sottotitoli completi a qualsiasi annuncio video per una massima portata.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Pubblicitari con AI

Crea senza sforzo annunci video accattivanti e ad alte prestazioni con strumenti potenziati dall'AI, anche senza competenze di editing precedenti. Trasforma le tue idee in annunci vincenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione per l'Annuncio
Inizia inserendo il tuo testo pubblicitario. La nostra piattaforma utilizza i tuoi "copioni" per generare istantaneamente una bozza iniziale del video utilizzando la tecnologia "Testo-a-video da copione", ponendo le basi per il tuo annuncio vincente.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di "avatar AI" per rappresentare il tuo marchio. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarsi al tono del tuo annuncio e trasmettere efficacemente il tuo messaggio con questa funzione centrale "avatar AI".
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Sottotitoli
Migliora il tuo messaggio integrando "Voiceover" professionali e sottotitoli sincronizzati. La nostra "Generazione di voiceover" assicura che il tuo annuncio sia chiaro, coinvolgente e accessibile a un pubblico più ampio, aumentando l'impatto.
4
Step 4
Esporta il Tuo Annuncio ad Alte Prestazioni
Finalizza il tuo annuncio scegliendo il rapporto d'aspetto desiderato ed esportando istantaneamente i tuoi "annunci video ad alte prestazioni". Utilizza "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per assicurarti che il tuo contenuto sia perfettamente ottimizzato per tutte le piattaforme social media e campagne.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annunci di Testimonianze di Clienti Coinvolgenti

.

Trasforma le storie di successo dei clienti in potenti e coinvolgenti annunci video AI che costruiscono fiducia e convertono i potenziali clienti in clienti fedeli.

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen a creare annunci video vincenti con l'AI?

Il generatore di annunci video AI di HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e capacità di testo-a-video per semplificare la produzione di annunci video ad alte prestazioni. I marketer possono facilmente creare annunci social media coinvolgenti che catturano l'attenzione e generano risultati.

Quali caratteristiche rendono il generatore di annunci AI di HeyGen facile da usare per i marketer?

HeyGen offre un editor facile da usare con funzionalità di trascinamento e una vasta gamma di modelli video, permettendo agli utenti senza competenze di editing di produrre annunci video professionali. Puoi generare voiceover e aggiungere sottotitoli direttamente all'interno della piattaforma.

Gli avatar AI di HeyGen possono migliorare le mie campagne di annunci video?

Assolutamente, gli avatar AI realistici di HeyGen danno vita ai tuoi copioni, rendendo i tuoi annunci video più coinvolgenti e dinamici. Possono essere personalizzati per trasmettere efficacemente i tuoi messaggi chiave e call to action (CTA), migliorando le prestazioni della campagna.

Che tipo di annunci video posso produrre con HeyGen?

Con HeyGen, puoi produrre una varietà di annunci video ad alte prestazioni su misura per i social media e altre piattaforme digitali. Utilizza il nostro generatore di annunci video AI per creare contenuti d'impatto da zero o personalizzando modelli video esistenti.

