Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video educativo di 60 secondi rivolto a insegnanti e creatori di corsi online, dimostrando come scomporre concetti scientifici complessi. Questo video dovrebbe utilizzare uno stile visivo dinamico con un mix di grafica animata e filmati d'archivio dalla libreria multimediale di HeyGen, accompagnato da una voce narrante informativa per chiarire argomenti difficili, migliorando infine il coinvolgimento nell'apprendimento degli studenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo animato conciso di 30 secondi rivolto a formatori aziendali e docenti universitari, semplificando i principi della fisica quantistica o dell'economia avanzata. La presentazione visiva dovrebbe essere moderna ed elegante, utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per trasformare senza soluzione di continuità un copione complesso in una narrazione chiara e visivamente coinvolgente con una voce narrante professionale e sovrapposizioni animate, garantendo la massima comprensione.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video promozionale di 50 secondi per un programma di certificazione online progettato per professionisti che desiderano migliorare le proprie competenze. L'estetica dovrebbe essere professionale e ispiratrice, sfruttando i sottotitoli di HeyGen per garantire accessibilità e una maggiore portata per il contenuto educativo coinvolgente. Questo pezzo visivamente accattivante, arricchito da musica di sottofondo dinamica, delineerà chiaramente i benefici del programma e le opportunità di avanzamento di carriera.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Coaching Accademico

Trasforma concetti accademici complessi in lezioni video coinvolgenti e personalizzate senza sforzo, potenziando studenti ed educatori con esperienze di apprendimento dinamiche.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Coaching
Inizia scrivendo o incollando il tuo copione di coaching accademico. La nostra funzione di testo-a-video da copione converte istantaneamente il tuo testo in un video dinamico, fungendo da base per un video educativo.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo contenuto di coaching. Personalizza il tuo video con un agente video AI professionale che risuoni con il tuo pubblico, migliorando il coinvolgimento.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Branding
Rafforza il tuo messaggio con immagini pertinenti e garantisci la coerenza del marchio. Utilizza la nostra libreria multimediale/supporto d'archivio per integrare immagini o video e applica controlli di branding per mantenere un aspetto professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Lezione
Finalizza il tuo video e preparalo per la distribuzione. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzare il tuo contenuto per varie piattaforme, rendendo il tuo coaching accademico accessibile agli studenti ovunque.

Chiarisci Argomenti Accademici Complessi

Trasforma concetti accademici difficili in video esplicativi animati chiari e coinvolgenti, rendendo gli argomenti complessi facilmente comprensibili per gli studenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video educativi?

HeyGen semplifica la creazione di video educativi coinvolgenti sfruttando l'AI. Gli utenti possono trasformare il testo in video da un copione utilizzando avatar AI e voci narranti realistiche, riducendo significativamente i tempi di produzione per insegnanti e studenti.

Posso personalizzare i video educativi realizzati con HeyGen per adattarli al mio marchio o stile del corso?

Assolutamente, HeyGen ti consente di personalizzare ampiamente i tuoi video educativi. Puoi utilizzare modelli professionali, incorporare elementi del tuo marchio come loghi e colori, e integrare foto e media d'archivio per creare grafiche visivamente coinvolgenti per i tuoi corsi online.

Quali caratteristiche innovative di AI offre HeyGen per la creazione di video di coaching accademico?

HeyGen potenzia i creatori di video di coaching accademico con avanzate funzionalità AI come avatar AI e generazione di voci narranti realistiche. Questi strumenti consentono la creazione di video esplicativi animati professionali che chiariscono argomenti complessi, fungendo da agenti video AI per contenuti didattici.

Come può HeyGen assistere insegnanti e studenti nella produzione collaborativa di video?

HeyGen facilita la collaborazione senza soluzione di continuità per insegnanti e studenti offrendo strumenti intuitivi per la creazione di video. Puoi modificare i video con testo, utilizzare le capacità di registrazione dello schermo e condividere facilmente i progetti, rendendo il processo di produzione di contenuti didattici di alta qualità efficiente e accessibile.

