Crea un video istruttivo conciso di 60 secondi rivolto a creatori di contenuti e marketer digitali, illustrando come HeyGen consente un'ottimizzazione senza sforzo dei video per le campagne di marketing. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e simile a un tutorial, con una voce narrante amichevole e professionale che guida gli utenti nella personalizzazione di modelli video dinamici. Evidenzia la facilità di aggiungere sottotitoli automatici e vari cambi di scena per testare il coinvolgimento degli spettatori attraverso più versioni.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo convincente di 30 secondi per product manager e analisti di marketing, concentrandoti sull'impatto significativo che gli avatar AI hanno sul test A/B di diversi approcci video. Utilizza una presentazione visiva elegante e informativa con una voce narrante sicura e autorevole. Mostra come i diversi avatar AI di HeyGen possano essere sostituiti senza sforzo, abbinati a varie opzioni di generazione di voiceover, per analizzare le prestazioni e ottimizzare i video per la massima conversione.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale dinamico di 50 secondi rivolto a imprese di e-commerce e responsabili di campagne, dimostrando come HeyGen rivoluziona la generazione di video per il marketing mirato. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere persuasivo e ispirante, utilizzando tagli energici e una voce narrante entusiasta. Sottolinea come HeyGen permetta agli utenti di generare rapidamente diverse opzioni video con diversi CTA ed esportarli, consentendo decisioni basate sui dati grazie alle analisi.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione per il Test A/B

Crea senza sforzo più versioni di video per testare A/B le tue campagne di marketing e moduli di formazione, ottimizzando per il massimo coinvolgimento e impatto degli spettatori.

1
Step 1
Crea il Tuo Video Iniziale
Inizia generando il contenuto video di base. Converti facilmente il tuo script in video utilizzando la nostra funzione di trasformazione del testo in video da script, creando la base per il tuo materiale di formazione o promozionale.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Unici per il Test A/B
Introduci variazioni per il test A/B personalizzando diversi aspetti. Utilizza avatar AI realistici, diverse generazioni di voiceover o CTA distinti per creare più versioni del tuo video per un'analisi comparativa.
3
Step 3
Applica Miglioramenti Finali
Raffina le versioni del tuo video per massimizzare la chiarezza e la portata. Aggiungi sottotitoli/caption automatici per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento in tutte le tue variazioni di test A/B.
4
Step 4
Esporta e Analizza i Risultati
Prepara le tue versioni video distinte per la distribuzione e il test. Esporta i tuoi video ottimizzati in vari rapporti d'aspetto, quindi distribuiscili per analizzare il coinvolgimento degli spettatori e ottimizzare efficacemente i video per il tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Generazione Rapida di Video per i Social Media

.

Genera rapidamente più versioni di video coinvolgenti per i social media, perfetti per testare A/B diverse strategie creative.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le mie campagne video di test A/B?

HeyGen ti consente di creare rapidamente più versioni di video promozionali con avatar AI e modelli video dinamici, permettendo un efficace test A/B per ottimizzare il coinvolgimento degli spettatori nelle tue campagne di marketing.

Quali capacità AI offre HeyGen per la generazione di video?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per fornire avatar AI realistici, una conversione fluida da testo a video da script e una generazione di voiceover naturale, semplificando notevolmente il tuo processo di produzione video.

Posso personalizzare i video creati per il test A/B con HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi controlli di branding per loghi e colori, sottotitoli automatici e varie miniature video, assicurando che il contenuto del tuo creatore di video promozionali per il test A/B si allinei perfettamente con il tuo marchio.

Come aiuta HeyGen a ottimizzare i video per una migliore performance?

HeyGen ti consente di creare e iterare rapidamente su diverse lunghezze di video e CTA, permettendoti di ottimizzare i video basandoti su approfondimenti del test A/B e migliorare il coinvolgimento complessivo degli spettatori per le tue campagne di marketing.

