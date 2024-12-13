Creatore di Video Pubblicitari 3D: Crea Video Pubblicitari Virali con l'AI

Trasforma i tuoi script in straordinari video pubblicitari 3D istantaneamente con potenti capacità di testo-a-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video pubblicitario convincente di 45 secondi rivolto a marketer di performance e team creativi, illustrando la potenza di HeyGen come AI Video Maker per creare video pubblicitari di impatto. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e diversificato, con un avatar AI che spiega diversi concetti creativi pubblicitari, con il suo script portato in vita utilizzando la capacità di testo-a-video da script di HeyGen. L'audio dovrebbe essere chiaro e persuasivo, evidenziando l'efficienza dei contenuti guidati dall'AI.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video coinvolgente di 60 secondi per social media manager e creatori di contenuti, dimostrando come HeyGen semplifica il processo di diventare un creatore versatile di video pubblicitari generando creativi pubblicitari diversificati ottimizzati per varie piattaforme social. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e visivamente ricco, incorporando elementi dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, insieme a una colonna sonora contemporanea. Sottolinea la facilità di adattare i contenuti per diverse piattaforme utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto.
Prompt di Esempio 3
Produci un video informativo di 30 secondi per proprietari di piccole imprese e professionisti del marketing, illustrando come l'interfaccia intuitiva di HeyGen faciliti la creazione di video aziendali professionali con animazioni coinvolgenti. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e accessibile, mostrando elementi animati semplici ma efficaci. Assicurati una comunicazione chiara con sottotitoli/caption generati automaticamente da HeyGen, accompagnati da una musica di sottofondo piacevole e vivace, rendendo i concetti complessi facili da comprendere.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari 3D

Crea senza sforzo straordinari video pubblicitari 3D con l'AI, trasformando le tue idee in visuali dinamiche pronte per l'engagement sui social media e campagne ad alto impatto.

1
Step 1
Scegli il Tuo Modello Creativo
Seleziona da una libreria diversificata di modelli video professionali all'interno dell'AI Video Maker per avviare il tuo progetto di video pubblicitario 3D con una solida base.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI Dinamici
Integra avatar AI realistici nelle tue scene e genera voci fuori campo coinvolgenti direttamente dal tuo script, portando un coinvolgimento senza pari ai tuoi creativi pubblicitari 3D.
3
Step 3
Applica il Branding Personalizzato
Utilizza controlli di branding precisi per incorporare senza soluzione di continuità il logo della tua azienda, i colori e altri elementi visivi, garantendo un aspetto coerente e professionale per i tuoi video pubblicitari.
4
Step 4
Esporta per le Piattaforme Social
Esporta facilmente il tuo video pubblicitario 3D finalizzato con rapporti d'aspetto ottimizzati, pronto per la pubblicazione immediata su tutte le principali piattaforme social e canali digitali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Presenta Storie di Successo dei Clienti

Trasforma le testimonianze dei clienti in video pubblicitari persuasivi per costruire fiducia e dimostrare efficacemente il valore del prodotto.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei creativi pubblicitari video?

HeyGen agisce come un potente AI Video Maker, trasformando i tuoi script in creativi pubblicitari video coinvolgenti con facilità. Utilizza avatar AI realistici e capacità di testo-a-video da script per produrre rapidamente contenuti accattivanti per le tue campagne.

Quali strumenti offre HeyGen per la creazione rapida di video pubblicitari?

HeyGen fornisce un editor intuitivo drag & drop e una vasta libreria di modelli video per accelerare il tuo processo di creazione pubblicitaria. Puoi integrare facilmente animazioni e sfruttare il supporto esteso della libreria multimediale per produrre video pubblicitari di alta qualità in modo efficiente.

HeyGen supporta diversi video pubblicitari sui social media?

Sì, HeyGen è progettato per aiutarti a creare video pubblicitari di impatto su varie piattaforme social. Con funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e controlli di branding completi, puoi garantire che i tuoi video aziendali appaiano professionali ovunque.

I marketer di performance possono sfruttare HeyGen per le campagne pubblicitarie?

Assolutamente, i marketer di performance e i team creativi possono utilizzare HeyGen per scalare efficacemente la produzione di video pubblicitari. HeyGen supporta la collaborazione multi-utente, rendendolo ideale per creare una gamma di creativi pubblicitari, inclusi video pubblicitari UGC dinamici, per ottimizzare le prestazioni delle campagne.

