Découvrez dès aujourd’hui les meilleurs outils de prospection vidéo
Exploitez des avatars IA pour sublimer vos vidéos de vente, avec une personnalisation de la marque et une intégration fluide afin de créer facilement des vidéos de prospection engageantes.
Comment utiliser le créateur de vidéos HeyGen
Créer votre vidéo avec notre créateur de vidéos alimenté par l’IA est rapide, intuitif et flexible. Voici comment passer de l’idée à la vidéo finale :
Pas d’équipe. Pas de tournage. Juste votre agent vidéo IA au travail.
Création vidéo native par invite
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple requête en une vidéo complète. Vous décrivez votre idée. Agent renvoie une ressource entièrement construite, prête à être publiée. Plus besoin d’écrire de scripts, de gérer des ressources ou d’assembler le contenu manuellement.
Génération vidéo de bout en bout
L’agent prend en charge l’intégralité du processus de création vidéo. Il rédige un script clair et percutant à partir de votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et sensible aux émotions, applique des montages et des transitions pour un rythme fluide et professionnel, puis finalise les sous-titres, le minutage et le rythme afin d’optimiser la clarté et l’impact.
Conçu avec structure et intention
Contrairement aux workflows traditionnels qui reposent sur des chronologies et un assemblage manuel, Agent construit les vidéos depuis zéro. Chaque rendu est conçu de manière intentionnelle pour correspondre à votre objectif, du message et du rythme au déroulé des scènes et à l’adéquation avec votre audience. Le résultat est une vidéo cohérente et guidée par un objectif clair.
Comment fonctionnent les outils de prospection vidéo
Améliorez sans effort votre stratégie de prospection grâce à des vidéos personnalisées, en tirant parti des fonctionnalités avancées des outils de prospection vidéo.
Créez des vidéos de vente engageantes
Commencez par créer des vidéos de vente percutantes, adaptées aux besoins de votre audience. Grâce à l’automatisation vidéo alimentée par l’IA de HeyGen, vous pouvez simplifier ce processus et faire une première impression forte.
Sélectionnez des avatars IA pour la personnalisation
Renforcez l’authenticité de votre vidéo en choisissant des avatars IA qui résonnent avec vos prospects. Cette fonctionnalité HeyGen vous permet de simuler une interaction humaine, augmentant ainsi l’engagement.
Personnalisez avec les contrôles de marque
Personnalisez vos vidéos avec votre propre image de marque grâce aux contrôles de branding de HeyGen. Intégrez facilement vos logos et choisissez des palettes de couleurs pour rester en parfaite cohérence avec l’identité de votre entreprise.
Suivez l’engagement grâce aux analyses
Comprenez l’impact de vos actions de prospection grâce aux analyses. Les outils de HeyGen vous permettent de suivre l’engagement et de recueillir des insights pour affiner vos futures campagnes vidéo.
Avis sur HeyGen : ce que disent vraiment les utilisateurs
HeyGen compte plus de 900 avis et une note de 4,8 sur G2. Les utilisateurs adorent la facilité avec laquelle ils peuvent créer des vidéos à partir de texte, traduire grâce à l’IA et utiliser des avatars plus vrais que nature.
Noté 4,8 / 5 · Plus de 900 avis
Création de vidéos multilingues en toute simplicité, où que vous soyez
J’adore utiliser HeyGen, car cela me permet de créer une communication claire et engageante dans plusieurs langues et d’adapter mes messages à ma communauté. Le meilleur, c’est que je peux réaliser d’excellentes vidéos où que je sois, sans avoir à me filmer physiquement à chaque fois.
- Jacob B.
Un outil révolutionnaire pour une création vidéo rapide et homogène
Fortement recommandé à tous ceux qui recherchent rapidité, qualité et création vidéo flexible dans un monde où le contenu est roi.
- Corneliu C.
Exceptionnellement convivial, transforme la création de contenu
HeyGen a véritablement transformé la façon dont mon entreprise fonctionne. Surtout, il me permet de créer les publicités et le contenu pour les réseaux sociaux nécessaires à la promotion de nos produits et services.
- Brent M.
Enfin, une plateforme vidéo d’IA qui paraît humaine
Les avatars, les tonalités de voix et les outils de rythme sont largement en avance sur ceux des autres plateformes. Le nouveau workflow Video Agent change complètement la donne : il écoute, s’adapte et effectue les révisions très rapidement.
- Magnus J.
Étonnamment simple et parfait pour des vidéos rapides au rendu professionnel
Heygen est vraiment facile à utiliser. L’agent IA explique clairement à quoi ressemblera chaque clip vidéo et propose des options pour ajuster les éléments. C’est une application vraiment utile, et le meilleur, ce sont les longues durées de vidéo, qui sont parfaites pour YouTube.
- Christine B.
Libérez votre succès commercial grâce aux outils de prospection vidéo
Découvrez comment les outils d’IA de HeyGen améliorent la prospection vidéo en offrant un contenu commercial personnalisé, performant et engageant.
Créez rapidement des vidéos de vente à fort impact
Créez rapidement des vidéos de vente à fort impact
Optimisez votre prospection vidéo avec du contenu personnalisé
Optimisez votre prospection vidéo avec du contenu personnalisé
Boostez l’engagement grâce à l’analytique pilotée par l’IA
Boostez l'engagement grâce à l'analytique pilotée par l'IA
Vous avez des questions ? Nous avons les réponses
Comment HeyGen améliore-t-il la prospection vidéo grâce aux avatars IA ?
HeyGen intègre des avatars IA pour créer des vidéos de vente personnalisées, rendant la prospection vidéo engageante et dynamique. Ces avatars peuvent interpréter votre script dans plusieurs langues et accents, garantissant que votre message trouve un écho à l’échelle mondiale.
Quels outils HeyGen propose-t-il pour le montage vidéo ?
HeyGen propose un éditeur vidéo IA complet, permettant aux utilisateurs d’ajouter des sous-titres en toute simplicité, de redimensionner les formats d’image et d’utiliser des modèles personnalisables, tout en préservant la cohérence de la marque grâce à ses contrôles de branding.
HeyGen peut-il aider à suivre l’engagement vidéo ?
Oui, la fonctionnalité d’analytique intégrée de HeyGen permet aux utilisateurs de suivre l’engagement des spectateurs, offrant des informations sur les performances de vos vidéos personnalisées et aidant à adapter plus efficacement vos futures stratégies de prospection vidéo.
Quelles options de personnalisation sont disponibles avec l’automatisation vidéo par IA de HeyGen ?
HeyGen permet une personnalisation poussée grâce à ses modèles vidéo et à ses options de branding personnalisé, ce qui vous permet de créer des contenus ciblés en parfaite adéquation avec l’identité unique de votre marque et vos objectifs de communication.
