HeyGen compte plus de 900 avis et une note de 4,8 sur G2. Les utilisateurs adorent la facilité avec laquelle ils peuvent créer des vidéos à partir de texte, traduire grâce à l’IA et utiliser des avatars plus vrais que nature.

Avis sur HeyGen : ce que disent vraiment les utilisateurs

Création de vidéos multilingues en toute simplicité, où que vous soyez J’adore utiliser HeyGen, car cela me permet de créer une communication claire et engageante dans plusieurs langues et d’adapter mes messages à ma communauté. Le meilleur, c’est que je peux réaliser d’excellentes vidéos où que je sois, sans avoir à me filmer physiquement à chaque fois. - Jacob B.

Un outil révolutionnaire pour une création vidéo rapide et homogène Fortement recommandé à tous ceux qui recherchent rapidité, qualité et création vidéo flexible dans un monde où le contenu est roi. - Corneliu C.

Exceptionnellement convivial, transforme la création de contenu HeyGen a véritablement transformé la façon dont mon entreprise fonctionne. Surtout, il me permet de créer les publicités et le contenu pour les réseaux sociaux nécessaires à la promotion de nos produits et services. - Brent M.

Enfin, une plateforme vidéo d’IA qui paraît humaine Les avatars, les tonalités de voix et les outils de rythme sont largement en avance sur ceux des autres plateformes. Le nouveau workflow Video Agent change complètement la donne : il écoute, s’adapte et effectue les révisions très rapidement. - Magnus J.