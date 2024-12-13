Créateur de Vidéos de Présentation VC : Obtenez des Financements avec l'AI

Créez instantanément des vidéos de présentation convaincantes pour les investisseurs en utilisant des avatars AI pour présenter votre vision de manière professionnelle et attirer les capital-risqueurs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo courte de 30 secondes au rythme rapide, destinée aux entrepreneurs occupés cherchant à créer rapidement une vidéo de présentation AI percutante pour des investisseurs potentiels. L'esthétique doit être moderne et épurée, avec une musique de fond entraînante et une voix off enthousiaste. Soulignez la facilité d'utilisation et le résultat professionnel obtenu grâce aux modèles et scènes personnalisables de HeyGen.
Produisez une vidéo sophistiquée de 60 secondes conçue pour les entrepreneurs et propriétaires de petites entreprises qui souhaitent impressionner les capital-risqueurs avec une présentation d'investissement soignée. Le style visuel et audio doit être professionnel et persuasif, avec des graphismes nets et une voix off articulée. Illustrez comment la génération de voix off de HeyGen transforme un diaporama standard en un récit captivant, rendant leur présentation remarquable.
Concevez une vidéo informative mais engageante de 45 secondes pour les fondateurs de startups préparant une vidéo de présentation complète pour une levée de fonds. Le style doit être professionnel, avec des visuels clairs expliquant les concepts clés et une explication concise et autoritaire. Démontrez la puissance de la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer sans effort un script détaillé en une présentation complète et professionnelle, simplifiant leur chemin vers l'obtention de financements.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Présentation VC

Créez facilement des vidéos de présentation convaincantes pour les investisseurs avec l'AI, transformant votre diaporama en une présentation dynamique pour obtenir des financements.

Créez Votre Contenu de Présentation
Commencez par structurer votre récit ou coller le contenu de votre diaporama existant. Notre plateforme transforme votre texte en scènes vidéo dynamiques.
Sélectionnez un Avatar AI
Choisissez parmi une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes pour être le visage professionnel de votre présentation, engageant efficacement votre audience.
Personnalisez les Visuels et la Voix
Améliorez votre vidéo avec des modèles personnalisables et des contrôles de marque. Générez des voix off au son naturel ou enregistrez la vôtre pour une livraison parfaite.
Exportez Votre Vidéo de Présentation
Affinez vos vidéos de présentation pour investisseurs en utilisant l'éditeur intuitif. Une fois peaufinée, exportez votre création en haute résolution, prête à être partagée avec les investisseurs.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Investisseurs avec des Présentations Visionnaires

Développez des vidéos de présentation inspirantes qui articulent clairement votre vision, motivant les investisseurs à croire au potentiel de votre startup.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la créativité de mes vidéos de présentation pour investisseurs ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de présentation pour investisseurs hautement créatives en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables. Créez des récits uniques avec la génération de voix off à partir de votre script, garantissant que votre message aux capital-risqueurs se démarque professionnellement.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer une puissante vidéo de présentation VC ?

HeyGen propose un Créateur de Vidéos de Présentation AI avec des fonctionnalités puissantes telles que des avatars AI réalistes et une génération de voix off fluide à partir de votre script. Vous pouvez utiliser un éditeur par glisser-déposer, des modèles personnalisables, et obtenir des exports en résolution 4K pour une vidéo de présentation vraiment percutante.

Le Créateur de Vidéos de Présentation AI de HeyGen peut-il aider les fondateurs de startups à obtenir des financements ?

Oui, le Créateur de Vidéos de Présentation AI de HeyGen est conçu pour aider les fondateurs de startups à créer des vidéos de présentation convaincantes qui communiquent efficacement leur vision aux investisseurs. En utilisant une technologie AI avancée, vous pouvez présenter un diaporama soigné et professionnel qui aide à obtenir des financements.

Est-il facile de créer une vidéo de présentation professionnelle en utilisant la plateforme de HeyGen ?

Absolument. HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de présentation professionnelles avec son éditeur intuitif en temps réel et sa vaste bibliothèque de modèles personnalisables. Vous pouvez rapidement transformer votre script en une vidéo engageante, rendant facile pour quiconque de produire des vidéos de présentation pour investisseurs de haute qualité.

