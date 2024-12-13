Créateur de Vidéos Éducatives Puissant pour un Contenu Engagé

Transformez vos scripts en vidéos éducatives engageantes avec la création text-to-video alimentée par l'AI, rendant le contenu professionnel accessible à tous.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative détaillée de 90 secondes ciblant les utilisateurs intermédiaires qui souhaitent maîtriser les fonctionnalités avancées d'analyse d'une plateforme de visualisation de données. La vidéo doit présenter des graphiques propres, modernes et axés sur les données, accompagnés d'une voix professionnelle et articulée, créant ainsi une vidéo explicative puissante. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour convertir sans effort un guide écrit complet en une explication visuelle dynamique, simplifiant la création de contenu text-to-video alimenté par l'AI.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'annonce de 45 secondes pour les utilisateurs existants, mettant en avant les nouvelles fonctionnalités de collaboration dans un logiciel de design récemment mis à jour. Ce prompt de création de vidéo éducative nécessite des visuels dynamiques et énergiques, incorporant des annotations animées pour souligner les principaux avantages, et une voix enthousiaste et dynamique pour transmettre l'excitation. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour personnaliser rapidement l'apparence et le ressenti, garantissant que le message résonne avec les professionnels créatifs.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de conseil concise de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, démontrant une astuce de productivité rapide utilisant un logiciel de bureau courant. La présentation visuelle doit être rapide avec des superpositions de texte percutantes, tandis qu'une voix encourageante et confiante guide les spectateurs à travers les étapes, en faisant une pièce idéale de contenu vidéo éducatif. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour produire une narration soignée sans nécessiter de compétences en création vidéo, assurant clarté et professionnalisme dans chaque segment.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Éducatives

Créez facilement des vidéos éducatives engageantes avec notre plateforme AI intuitive. Transformez le texte en visuels dynamiques et offrez des expériences d'apprentissage claires et percutantes.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par saisir votre contenu éducatif. Notre plateforme utilise la création text-to-video alimentée par l'AI pour transformer sans effort votre script en une narration visuelle, posant les bases de votre vidéo éducative.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI et des Voix Off
Personnalisez votre vidéo en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu. Améliorez l'engagement avec des voix off professionnelles, assurant un ton clair et amical pour vos apprenants.
3
Step 3
Personnalisez avec des Visuels
Enrichissez davantage votre vidéo éducative. Utilisez notre vaste bibliothèque de médias/stock pour ajouter des images, vidéos et musiques pertinentes qui s'alignent avec votre leçon et maintiennent l'intérêt des apprenants.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo éducative. Utilisez le redimensionnement et les exports de ratio d'aspect pour préparer votre contenu pour diverses plateformes, garantissant que votre contenu de haute qualité et engageant est prêt à être partagé avec votre audience.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Concepts Complexes

Clarifiez les sujets complexes et élevez le contenu éducatif spécialisé avec la création de vidéos alimentée par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos éducatives engageantes sans compétences en design étendues ?

HeyGen simplifie le processus de création de contenu engageant grâce à sa plateforme intuitive et une large sélection de modèles vidéo. Vous pouvez facilement personnaliser ces modèles avec votre contenu, garantissant que vos vidéos éducatives ont un aspect professionnel et captivent votre audience, même sans compétences en création vidéo.

HeyGen propose-t-il des avatars AI personnalisables et des voix off professionnelles pour le contenu éducatif ?

Oui, HeyGen offre une gamme diversifiée d'avatars AI qui peuvent être personnalisés pour correspondre à votre marque, ainsi qu'une génération de voix off de haute qualité et professionnelle. Ces fonctionnalités facilitent la production de vidéos éducatives dynamiques et accessibles sans avoir besoin d'acteurs ou d'équipements d'enregistrement.

Qu'est-ce que la création text-to-video alimentée par l'AI et comment HeyGen l'utilise-t-il pour la création de vidéos éducatives ?

La création text-to-video alimentée par l'AI vous permet de transformer vos scripts écrits directement en contenu vidéo captivant avec HeyGen. Cette fonctionnalité innovante, combinée avec nos avatars AI et la génération de voix off, simplifie le processus de production d'expériences vidéo éducatives en ligne de haute qualité de manière efficace.

Quels sont les ressources que HeyGen fournit pour améliorer l'attrait visuel des vidéos éducatives ?

HeyGen soutient la création de vidéos éducatives visuellement riches grâce à sa vaste bibliothèque de médias et son support de stock, offrant une variété d'actifs. Vous pouvez également incorporer des graphiques animés et utiliser des contrôles de marque comme les logos et les couleurs pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle pour tout votre contenu.

