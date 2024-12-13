Générateur de Vidéos de Mise à Jour d'Équipe
Créez des mises à jour internes engageantes en quelques minutes en utilisant le texte-à-vidéo pour simplifier votre communication.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez un rapport d'avancement de projet de 90 secondes conçu pour les parties prenantes et la direction, présentant les étapes clés et les perspectives futures avec un style visuel axé sur les données. Cette vidéo d'équipe engageante doit utiliser les Modèles & scènes de HeyGen pour des mises en page professionnelles et incorporer des Sous-titres pour l'accessibilité, assurant une narration concise et professionnelle.
Produisez une vidéo d'instruction complète de 2 minutes introduisant un nouvel outil interne à un groupe de formation, démontrant ses fonctionnalités avec une approche visuelle étape par étape. La vidéo doit tirer parti de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels pertinents et inclure une génération de voix off nette, en faisant une vidéo de formation efficace produite avec un éditeur vidéo en ligne.
Concevez une vidéo d'annonce de 45 secondes à l'échelle de l'entreprise pour tous les employés, en maintenant un style visuel cohérent, de marque et énergique pour transmettre des nouvelles urgentes ou des messages de célébration. Cette création vidéo efficace doit utiliser le redimensionnement & les exports de rapport d'aspect de HeyGen pour assurer un affichage optimal sur diverses plateformes, servant de mise à jour rapide pour l'équipe interne.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez la Formation Interne & l'Intégration.
Exploitez l'IA pour créer des vidéos de formation engageantes qui augmentent la rétention des employés et simplifient efficacement les processus d'intégration.
Diffusez des Communications d'Équipe Engagantes.
Produisez des vidéos motivantes et informatives pour inspirer votre équipe, communiquer les initiatives clés et favoriser une forte culture d'entreprise.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen utilise-t-il la technologie IA pour simplifier la création de vidéos ?
HeyGen exploite une technologie IA avancée, y compris l'IA générative, pour transformer le texte en vidéos engageantes. Les utilisateurs peuvent choisir parmi divers avatars IA et simplement entrer leur script pour une génération de texte-à-vidéo fluide, simplifiant considérablement le processus de création vidéo.
Quels outils d'édition avancés HeyGen propose-t-il pour personnaliser les vidéos générées par l'IA ?
HeyGen offre un éditeur vidéo en ligne complet avec des outils robustes pour la personnalisation. Vous pouvez ajouter des sous-titres, appliquer des contrôles de marque avec des logos et des couleurs, et utiliser le redimensionnement de rapport d'aspect pour diverses plateformes, garantissant que vos vidéos répondent aux exigences techniques spécifiques.
HeyGen peut-il s'intégrer dans les flux de travail existants pour la génération de vidéos de mise à jour d'équipe ?
Oui, HeyGen est conçu pour soutenir l'automatisation des flux de travail, agissant comme un agent vidéo IA efficace pour les communications internes. Sa plateforme facilite la collaboration en temps réel entre les membres de l'équipe, ce qui la rend idéale pour générer rapidement des vidéos de mise à jour d'équipe cohérentes et professionnelles.
Quelles options de sortie vidéo et spécifications techniques HeyGen prend-il en charge ?
HeyGen prend en charge diverses spécifications techniques pour la sortie vidéo, y compris le redimensionnement de rapport d'aspect personnalisable et les exports de haute qualité, généralement sous forme de fichiers MP4. La plateforme inclut également une génération avancée de voix off et des sous-titres automatiques, assurant une large compatibilité et accessibilité.