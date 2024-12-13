Créateur de Vidéo sur les Normes de l'Équipe : Créez une Culture Engagée

Créez instantanément des vidéos convaincantes sur les normes de l'équipe et l'intégration, améliorant la clarté avec la génération de voix off intégrée.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo interne de 45 secondes pour tous les membres de l'équipe, célébrant le succès obtenu grâce au respect de nos normes d'équipe fondamentales, montrant comment ces principes stimulent la collaboration et l'innovation. Le style visuel doit être énergique et motivant, avec des graphiques dynamiques et une piste musicale inspirante, renforcée par la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un message percutant, servant de puissant générateur de vidéo de succès d'équipe.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour tous les employés, décrivant clairement nos meilleures pratiques de communication en tant que norme clé de l'équipe. Employez une approche visuelle de style infographique propre avec un narrateur calme et informatif, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les lignes directrices de manière claire et engageante, rendant cela une vidéo efficace sur la culture d'entreprise.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une pièce inspirante de 30 secondes conçue pour une distribution à l'échelle de l'entreprise, rappelant à chacun les valeurs partagées intégrées dans nos normes d'équipe et leur contribution à notre vision collective. La vidéo doit avoir une esthétique d'entreprise soignée, avec des séquences de stock professionnelles et une narration confiante, avec les sous-titres/captions de HeyGen assurant l'accessibilité pour tous les spectateurs dans cette vidéo essentielle sur les normes de l'équipe.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo sur les Normes de l'Équipe

Définissez et partagez rapidement les principes directeurs de votre équipe avec un générateur de vidéo AI, améliorant la clarté et la cohésion pour le succès de l'équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script de Normes de l'Équipe
Définissez les valeurs et comportements fondamentaux de votre équipe pour des vidéos efficaces sur les normes de l'équipe. Utilisez notre fonctionnalité de transformation de texte en vidéo pour transformer votre texte en un récit vidéo dynamique sans effort.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Personnalisez leur apparence et leur voix pour créer des vidéos engageantes sur la culture d'entreprise.
3
Step 3
Appliquez Vos Éléments de Branding
Intégrez le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise en utilisant les contrôles de branding. Peaufinez votre contenu pour des applications professionnelles de vidéos d'intégration ou de formation.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Générez votre vidéo soignée avec une qualité professionnelle, y compris des options pour le redimensionnement du format d'image et les exports. Distribuez votre produit final de ce générateur de vidéo AI pour favoriser la clarté et le succès de l'équipe.

Favorisez une Culture d'Équipe Positive

Développez des vidéos inspirantes et motivantes qui renforcent la culture d'entreprise et promeuvent des normes et valeurs d'équipe partagées.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéo efficace sur les normes de l'équipe pour notre organisation ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos engageantes sur les normes de l'équipe et la culture d'entreprise en utilisant son générateur de vidéo AI avancé. Utilisez des modèles et des avatars AI pour donner vie à vos lignes directrices, renforçant ainsi la connexion de l'équipe et les normes de l'équipe.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos sur la culture d'entreprise ?

HeyGen propose des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise de manière transparente dans vos vidéos sur la culture d'entreprise. De plus, notre capacité de transformation de texte en vidéo combinée à la génération de voix off garantit que votre message est délivré clairement et de manière cohérente.

HeyGen peut-il aider à créer d'autres vidéos de communication interne en plus des vidéos sur les normes de l'équipe ?

Absolument. Au-delà des vidéos sur les normes de l'équipe, HeyGen est un générateur de vidéo AI polyvalent idéal pour créer des vidéos d'intégration et de formation convaincantes. Ses outils alimentés par l'AI simplifient la production vidéo complexe pour tous vos besoins de communication interne.

HeyGen prend-il en charge l'utilisation d'avatars AI et de branding personnalisé pour les vidéos de succès d'équipe ?

Oui, HeyGen intègre des avatars AI réalistes pour présenter votre contenu de manière professionnelle et améliorer l'engagement dans vos vidéos de succès d'équipe. Vous pouvez également appliquer des contrôles de branding complets pour vous assurer que vos vidéos de succès d'équipe s'alignent parfaitement avec l'identité visuelle de votre entreprise.

