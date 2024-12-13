Créateur de Vidéos Tutoriels de Support : Guides Faciles & Formation

Générez sans effort des tutoriels de support engageants et des matériaux de formation avec des avatars AI, améliorant la compréhension des clients.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un guide engageant de 2 minutes pour les nouvelles recrues sur la navigation dans les politiques de l'entreprise, transformant le matériel de formation complexe en un format facile à comprendre. Ciblé sur les départements RH et les nouveaux employés, la vidéo doit présenter un ton éducatif et amical, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière dynamique et le texte-à-vidéo à partir du script pour une génération de contenu efficace.
Exemple de Prompt 2
Produisez un tutoriel de 45 secondes mettant en avant une nouvelle fonctionnalité pour les créateurs de contenu expérimentés, soulignant son efficacité et son impact sur les stratégies de médias sociaux. Cette pièce dynamique et inspirante, destinée aux marketeurs et aux propriétaires de petites entreprises, doit tirer parti de visuels vibrants et de transitions rapides. Maximisez sa portée sur les plateformes en utilisant le redimensionnement & exportation de ratio d'aspect de HeyGen et améliorez l'attrait visuel avec la bibliothèque de médias/support de stock.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo informative de 90 secondes expliquant une mise à jour logicielle complexe, conçue pour servir de tutoriel complet pour les utilisateurs existants. Ce guide étape par étape, idéal pour les éducateurs, formateurs techniques et chefs de produit, doit maintenir une esthétique propre et professionnelle avec une génération de voix off claire et autoritaire. Assurez-vous que toutes les étapes clés sont facilement suivies et comprises.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Tutoriels de Support

Créez rapidement des vidéos tutoriels claires et professionnelles pour améliorer le support client et l'intégration, transformant des informations complexes en guides visuels engageants.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de tutoriel directement dans HeyGen. Notre plateforme utilise la technologie "texte-à-vidéo à partir du script" pour convertir votre contenu écrit en vidéo dynamique, formant efficacement la base de vos "vidéos tutoriels".
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour être le visage de votre tutoriel. Ces avatars délivrent votre script avec des voix off naturelles, rendant votre contenu de "créateur de vidéos tutoriels AI" accessible et professionnel.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres et de la Clarté
Améliorez la clarté et l'accessibilité en générant automatiquement des "sous-titres/captions" précis. Cela garantit que votre contenu est compris par un public plus large, rendant votre tutoriel plus efficace et soigné.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Matériel de Formation
Revoyez votre tutoriel complété et exportez-le facilement dans divers formats. Avec le "redimensionnement & exportation de ratio d'aspect", votre vidéo est prête à être partagée sur n'importe quelle plateforme, devenant efficacement un "matériel de formation avec AI" précieux pour votre audience.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer des Extraits de Support Rapides

Générez rapidement des clips vidéo courts et engageants pour les questions fréquemment posées ou des tutoriels de support en format réduit sur les réseaux sociaux ou les services d'assistance.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos tutoriels AI ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer le texte en vidéo, permettant aux utilisateurs de créer facilement des vidéos tutoriels AI professionnelles et du matériel de formation. Il inclut des fonctionnalités comme des avatars AI et des scènes personnalisables pour un produit final soigné.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos tutoriels ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes telles que la génération automatique de voix off et des sous-titres précis pour une communication claire dans vos vidéos tutoriels. Ces capacités garantissent l'accessibilité et l'engagement auprès de divers publics.

HeyGen peut-il être utilisé pour produire des vidéos tutoriels de support pour diverses applications ?

Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos tutoriels de support polyvalent, parfait pour créer du contenu pédagogique pour le support client, l'intégration et les médias sociaux. Ses modèles professionnels simplifient le processus de création de contenu sur différentes plateformes.

Comment HeyGen peut-il rationaliser la production de matériel de formation de haute qualité ?

HeyGen vous permet de produire efficacement du matériel de formation de haute qualité avec AI en offrant des modèles de marque, un support de bibliothèque de médias et un redimensionnement facile du ratio d'aspect. Cela garantit une sortie cohérente et professionnelle pour toutes vos vidéos tutoriels.

