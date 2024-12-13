Créateur de Vidéos d'Insights d'Apprentissage à Distance : Stimulez l'Engagement

Transformez des scripts en vidéos éducatives captivantes sans effort avec notre fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script, parfaite pour les créateurs de cours.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle de 90 secondes destinée aux créateurs de cours, mettant l'accent sur la création de vidéos éducatives qui atteignent un engagement élevé des apprenants. Le style visuel et audio doit être vibrant et dynamique, incorporant divers "Modèles & scènes" pour captiver les spectateurs, avec des "avatars AI" expressifs délivrant des points clés avec une "Génération de voix off" engageante pour rendre l'apprentissage immersif et efficace.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo pédagogique de 2 minutes conçue pour les éducateurs et les concepteurs pédagogiques, mettant en avant les meilleures pratiques pour fournir des insights d'apprentissage à distance dans les cours en ligne. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle moderne et accessible, en se concentrant sur la clarté et la facilité de compréhension, avec des "Sous-titres/captions" précis pour garantir l'accessibilité à tous les apprenants. Exploitez la "Bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen pour enrichir le contenu avec des visuels pertinents, illustrant efficacement les concepts clés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'annonce de 45 secondes pour les entreprises cherchant une solution efficace de créateur de vidéos AI pour produire rapidement des vidéos personnalisées. Cette vidéo doit être élégante et marquée, utilisant des coupes rapides pour transmettre l'efficacité et l'impact, accompagnée d'une "voix off AI" professionnelle. Démontrez comment le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" de HeyGen permet une adaptation fluide sur diverses plateformes, assurant une cohérence du message et de la qualité visuelle.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Insights d'Apprentissage à Distance

Exploitez l'AI pour transformer des données brutes et des scripts en vidéos éducatives captivantes, améliorant les expériences d'apprentissage à distance et fournissant des insights plus profonds pour les créateurs de cours et les responsables L&D.

1
Step 1
Collez Votre Script d'Insights d'Apprentissage
Commencez par coller votre contenu éducatif ou votre script d'insights directement dans la plateforme. Notre fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" commencera automatiquement à convertir votre texte en un storyboard visuel, formant la base de votre vidéo d'apprentissage à distance.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI et Vos Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" et personnalisez leur apparence pour correspondre à votre marque. Améliorez encore votre vidéo en ajoutant des médias de stock pertinents ou en téléchargeant vos propres ressources pour illustrer efficacement vos points d'apprentissage clés.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Interactifs pour l'Engagement
Augmentez l'"engagement des apprenants" en incorporant des fonctionnalités comme des quiz et des sondages directement dans votre vidéo. Les capacités de "vidéos interactives" de la plateforme transforment le visionnage passif en une expérience d'apprentissage active, recueillant des insights précieux.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo Perspicace
Avec votre script, vos visuels et vos éléments interactifs en place, générez votre production vidéo finale. Exportez-la dans divers formats, complète avec des "Sous-titres/captions" pour l'accessibilité, et partagez-la sur les plateformes de votre choix pour informer et éduquer.

Simplifiez le Contenu Éducatif Complexe

Transformez des insights d'apprentissage à distance complexes et des sujets complexes en vidéos éducatives claires et digestes pour une meilleure compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI à partir de texte ?

HeyGen transforme les scripts en vidéos captivantes en utilisant des avatars AI avancés et des voix off AI naturelles, rendant le processus de création de contenu professionnel très efficace. Notre plateforme offre une génération de vidéos de bout en bout, permettant aux utilisateurs de produire facilement des vidéos personnalisées à partir de texte.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos éducatives interactives et engageantes ?

Oui, HeyGen permet aux créateurs de cours et aux responsables L&D de produire facilement des vidéos éducatives très engageantes. Utilisez nos divers modèles de vidéos et vidéos personnalisées pour améliorer les expériences d'apprentissage et augmenter l'engagement des apprenants.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la personnalisation et l'accessibilité des vidéos ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes comme les sous-titres/captions automatiques pour garantir l'accessibilité à tous les apprenants. Avec notre éditeur intuitif par glisser-déposer et nos contrôles de marque, vous pouvez personnaliser facilement les vidéos pour répondre à vos besoins spécifiques et maintenir une identité de marque cohérente.

Quelle est l'efficacité du processus de génération de vidéos avec HeyGen ?

HeyGen simplifie l'ensemble du flux de travail de création de vidéos, offrant une solution de génération de vidéos de bout en bout efficace, assistée par AI. Cela permet aux créateurs de vidéos d'insights d'apprentissage à distance de produire rapidement du contenu de haute qualité sans montage extensif, économisant ainsi considérablement du temps et des ressources.

