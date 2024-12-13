Générateur de Vidéos de Formation à la Déclaration Réglementaire pour une Conformité Simplifiée

Transformez instantanément les documents réglementaires en vidéos de formation engageantes et conformes aux politiques grâce à la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Créez un module de formation engageant de 60 secondes conçu pour les nouveaux employés lors de l'intégration, expliquant les vidéos de formation de base à la conformité de l'entreprise. La vidéo doit adopter un style visuel amical et accueillant avec des scènes dynamiques, complétées par une voix off chaleureuse et encourageante. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour introduire des concepts clés, rendant le processus d'intégration des employés plus interactif et mémorable.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes spécifiquement pour les employés responsables de la saisie de données et de la déclaration, illustrant une étape critique du processus de déclaration réglementaire. Le style visuel et audio doit être clair et direct, utilisant des visuels animés simples et une narration facile à comprendre. Assemblez rapidement ce module de formation en utilisant les modèles et scènes de HeyGen, en veillant à ce que les informations cruciales du générateur de vidéos de formation à la déclaration réglementaire soient absorbées efficacement.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'apprentissage en ligne de 90 secondes pour les équipes mondiales au sein des multinationales, couvrant les réglementations essentielles en matière de protection des données. La vidéo doit avoir un style visuel professionnel et international épuré avec un texte clair à l'écran, soutenu par une voix off soignée disponible en plusieurs langues. Maximisez la portée et la compréhension en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour la diffusion de formations multilingues.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation à la Déclaration Réglementaire

Rationalisez la création de vidéos essentielles de conformité réglementaire avec l'AI, garantissant une formation précise et engageante pour votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre contenu de déclaration réglementaire. Notre fonctionnalité de texte à vidéo transforme votre script en scènes vidéo professionnelles, posant les bases de votre module de formation.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et délivrer votre formation. Cela améliore l'engagement et le professionnalisme dans vos vidéos de conformité.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Personnalisations
Générez des voix off naturelles pour votre script. Personnalisez davantage votre vidéo avec des contrôles de marque, des sous-titres et des médias pertinents pour assurer un message clair et cohérent.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez facilement votre vidéo de formation réglementaire terminée dans divers formats et ratios d'aspect. Partagez vos modules de formation conformes avec votre équipe pour améliorer la rétention des connaissances et assurer l'adhésion.

Cas d'Utilisation

Améliorez l'Engagement et la Rétention des Connaissances

Utilisez des avatars AI et des éléments interactifs pour créer des vidéos de formation à la déclaration réglementaire dynamiques qui captivent les apprenants et améliorent la rétention à long terme.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation engageantes à la conformité réglementaire ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie le processus en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo, permettant aux équipes RH de créer rapidement des modules de formation professionnels et engageants qui répondent aux normes de conformité réglementaire sans production vidéo extensive.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu de formation à la conformité ?

HeyGen propose de nombreuses options créatives, y compris une large sélection d'avatars AI, des modèles personnalisables et des visuels cohérents avec la marque, permettant aux utilisateurs de concevoir efficacement des modules de formation engageants et des leçons interactives pour leurs besoins spécifiques de formation conforme aux politiques.

Comment HeyGen facilite-t-il les mises à jour et la maintenance efficaces des vidéos de formation à la conformité ?

Avec HeyGen, la mise à jour de vos vidéos de formation à la conformité est très efficace grâce à l'édition et aux mises à jour à la demande et à la fonctionnalité de texte à vidéo. Cela garantit que vos vidéos d'apprentissage en ligne restent à jour avec l'évolution des réglementations en milieu de travail, favorisant la rétention des connaissances sans travail de refonte important.

Les vidéos de formation à la déclaration réglementaire générées par HeyGen peuvent-elles être intégrées aux plateformes d'apprentissage existantes ?

Oui, les vidéos de formation à la déclaration réglementaire générées par HeyGen sont conçues pour une intégration LMS transparente et prennent souvent en charge la compatibilité SCORM. Cela vous permet d'exporter facilement des modules de formation pour vos plateformes d'apprentissage en ligne existantes, garantissant le suivi de l'achèvement et l'accessibilité.

