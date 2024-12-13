Créateur de Vidéos de Synthèse de Présentation de Recommandations : Insights Propulsés par l'AI

Générez rapidement des aperçus vidéo engageants et mettez en avant les points clés avec des horodatages, propulsés par les avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo professionnelle de 1,5 minute destinée aux chercheurs et professionnels, présentant HeyGen comme un puissant créateur de vidéos de synthèse de présentation de recommandations. Employez un style visuel élégant avec des graphiques basés sur les données et un avatar AI présentant les informations de manière autoritaire, complété par des sous-titres clairs pour assurer l'accessibilité et une communication détaillée des insights.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo énergique d'une minute pour les réseaux sociaux ciblant les créateurs de contenu, illustrant comment générer des bobines de moments forts avec des points clés et des horodatages à partir de vidéos plus longues. Le style visuel doit être rapide et attrayant, utilisant des coupes rapides, des animations de texte à l'écran et des éléments de la bibliothèque de médias/soutien de stock, accompagnés d'une voix off énergique avec une piste de fond tendance, optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des ratios d'aspect.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de formation complète de 2 minutes pour les formateurs d'entreprise et les départements de L&D, axée sur la transformation de transcriptions vidéo étendues en contenu de formation engageant. Le style visuel doit être une vidéo explicative informative, incorporant des enregistrements d'écran et des illustrations claires étape par étape utilisant les modèles et scènes de HeyGen, avec une voix off amicale et instructive et des sous-titres synchronisés pour améliorer l'engagement et la compréhension de la formation.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Synthèse de Présentation de Recommandations

Transformez sans effort un contenu de recommandation complexe en vidéos d'aperçu dynamiques et engageantes, conçues pour captiver votre audience et communiquer des informations clés avec précision.

1
Step 1
Téléchargez Votre Contenu
Fournissez votre lien vidéo ou texte brut. Notre résumeur de vidéos AI traite instantanément l'entrée, générant une transcription vidéo complète pour extraire les insights clés.
2
Step 2
Sélectionnez les Points Clés
Examinez le résumé et la transcription générés par l'AI. Choisissez facilement les points clés les plus critiques avec des horodatages à inclure, garantissant que votre aperçu de recommandation est ciblé et percutant.
3
Step 3
Personnalisez Vos Visuels
Améliorez votre vidéo de synthèse avec des visuels professionnels. Ajoutez un avatar AI pour présenter votre contenu, appliquez vos contrôles de marque et sélectionnez des modèles dynamiques pour correspondre à votre style.
4
Step 4
Générez et Partagez
D'un simple clic, créez votre vidéo de synthèse de présentation de recommandation soignée. Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes, la rendant idéale pour les vidéos sur les réseaux sociaux ou les présentations.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès des Programmes de Recommandation

Transformez des synthèses de présentation de recommandations détaillées en vidéos AI dynamiques pour présenter efficacement les réussites des programmes et les histoires de succès des clients.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à transformer du contenu résumé en vidéos engageantes ?

HeyGen utilise des outils avancés propulsés par l'AI pour convertir votre texte ou vos scripts résumés en vidéos dynamiques et professionnelles. Vous pouvez utiliser des avatars AI et une génération de voix off précise pour articuler efficacement vos points clés, rendant l'information complexe plus accessible pour votre audience.

HeyGen permet-il la création de vidéos avec des points clés et des horodatages visuels ?

Oui, HeyGen vous permet de générer des vidéos percutantes qui mettent en avant les points clés. Vous pouvez facilement intégrer des sous-titres avec un timing spécifique, fournissant des indices visuels qui fonctionnent comme des horodatages pour les sections importantes de votre contenu vidéo.

Quelles technologies AI sont utilisées dans le processus de création de vidéos de synthèse de HeyGen ?

La plateforme innovante de HeyGen est propulsée par des technologies AI sophistiquées, y compris des avatars AI de pointe et une génération de voix off de haute qualité. Cet outil propulsé par l'AI transforme efficacement vos résumés textuels en contenu vidéo soigné, garantissant précision et engagement.

Puis-je personnaliser mes vidéos de synthèse avec des éléments de marque spécifiques en utilisant HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'intégrer sans effort votre logo et vos schémas de couleurs préférés dans vos vidéos de synthèse. Nos modèles dynamiques et le redimensionnement des ratios d'aspect garantissent également que vos vidéos sont optimisées pour diverses plateformes, y compris les réseaux sociaux.

