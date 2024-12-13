Générateur de Marketing de Recrutement : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Produisez sans effort des vidéos de marque employeur époustouflantes pour attirer les meilleurs talents, propulsées par des avatars AI avancés pour un marketing de recrutement dynamique.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo chaleureuse et inspirante de 60 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les généralistes RH, démontrant l'impact des vidéos engageantes de marque employeur. Le style visuel doit incorporer des images vibrantes et une musique de fond douce, favorisant une ambiance de travail positive. Utilisez les "modèles et scènes" étendus de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo professionnelle qui raconte l'histoire unique de votre entreprise et attire les meilleurs talents.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes de marketing de recrutement destinée aux équipes marketing dans le recrutement et aux responsables des médias sociaux, illustrant comment utiliser efficacement la vidéo pour le recrutement sur les réseaux sociaux. L'esthétique doit être rapide et moderne, avec un texte à l'écran percutant. Intégrez de manière transparente la fonctionnalité "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" de HeyGen pour optimiser votre contenu pour diverses plateformes sociales, maximisant ainsi la portée et l'engagement.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo informative de 50 secondes pour les recruteurs férus de technologie et les leaders RH innovants, explorant les capacités d'un générateur de vidéo AI pour améliorer les stratégies d'acquisition de talents. Adoptez un style visuel élégant et futuriste avec une voix off professionnelle et autoritaire. Démontrez comment la génération avancée de voix off de HeyGen permet une création rapide et efficace de contenu audio multilingue ou diversifié, faisant résonner vos messages de recrutement à l'échelle mondiale.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Marketing de Recrutement

Créez rapidement des vidéos de marque employeur convaincantes avec AI. Transformez le texte en contenu de marketing de recrutement engageant, boostant vos efforts d'acquisition de talents.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo de Recrutement
Commencez par saisir votre script. Notre fonctionnalité de texte en vidéo transforme votre texte en contenu vidéo de marketing de recrutement engageant, généré instantanément.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI et une Scène
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre message. Améliorez vos vidéos de marque employeur en sélectionnant parmi divers modèles et scènes.
3
Step 3
Personnalisez la Marque et les Médias
Appliquez votre identité de marque unique à l'aide de nos contrôles de marque. Ajoutez facilement des logos, des couleurs de marque et enrichissez votre contenu avec des médias de notre bibliothèque ou vos propres téléchargements.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Générez votre vidéo professionnelle avec des sous-titres automatiques et utilisez le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour un partage fluide sur les plateformes, optimisant votre recrutement sur les réseaux sociaux.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Vidéos Authentiques de Marque Employeur

Mettez en avant la culture d'entreprise et les expériences des employés avec des vidéos AI engageantes, renforçant votre marque employeur pour attirer les candidats idéaux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer notre marketing de recrutement ?

Le générateur de vidéo AI de HeyGen révolutionne votre marketing de recrutement en vous permettant de créer rapidement des vidéos de marque employeur convaincantes. Cela permet à votre équipe d'acquisition de talents d'engager les candidats plus efficacement et de présenter la culture de votre entreprise de manière dynamique.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen propose des capacités avancées de générateur de vidéo AI, y compris des avatars AI réalistes et une fonctionnalité puissante de texte en vidéo. Cela permet une création fluide de contenu de marketing de recrutement professionnel sans compétences complexes en montage vidéo, simplifiant votre processus de production vidéo.

Pouvons-nous maintenir notre identité de marque avec les vidéos produites par HeyGen ?

Oui, HeyGen garantit que votre marque employeur reste cohérente grâce à des options de personnalisation de marque complètes, y compris les logos, les couleurs et les polices. Vous pouvez utiliser nos divers modèles de vidéos pour créer des vidéos de marketing de recrutement conformes à votre marque de manière simple et professionnelle.

Où les vidéos de marketing de recrutement de HeyGen peuvent-elles être utilisées ?

Les vidéos de marketing de recrutement générées par HeyGen sont polyvalentes et idéales pour diverses plateformes de marketing de recrutement, y compris les campagnes de recrutement sur les réseaux sociaux, les pages carrières et les courriels de prospection. Elles soutiennent efficacement votre stratégie globale d'acquisition de talents à travers plusieurs canaux.

