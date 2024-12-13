Créateur de Vidéos de Cartographie de Recrutement : Recrutez Plus Intelligemment, Plus Rapidement
Créez des vidéos de cartographie de recrutement engageantes avec des modèles personnalisables pour attirer les meilleurs talents et rationaliser les flux de travail RH efficacement.
Développez une vidéo concise de 45 secondes de cartographie des flux de travail pour intégrer les nouvelles recrues, spécifiquement destinée aux parties prenantes internes et aux nouveaux employés apprenant des processus complexes. Le style visuel doit être clair et pédagogique, avec des diagrammes animés et des sous-titres nets pour une compréhension facile, utilisant efficacement les Modèles & scènes et Sous-titres/captions de HeyGen pour clarifier les étapes complexes.
Créez une vidéo inspirante de 30 secondes pour les réseaux sociaux mettant en avant des témoignages d'employés et des opportunités de développement de carrière au sein de votre organisation, ciblant les candidats potentiels à la recherche de nouveaux défis. L'esthétique visuelle doit être chaleureuse et authentique, incorporant des séquences diversifiées de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et une musique de fond motivante, parfaitement adaptée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement & exportation des ratios d'aspect.
Concevez une vidéo captivante de 75 secondes qui explore la vie quotidienne et l'impact d'une équipe ou d'un rôle spécifique, destinée aux candidats passifs et aux personnes en reconversion explorant de nouvelles industries. Ce récit doit être conversationnel et informatif, animé par les avatars AI de HeyGen s'adressant directement au public et soutenu par une voix off claire et amicale générée à partir d'un script détaillé, promouvant une compréhension claire du rôle.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez un Contenu de Recrutement Captivant.
Produisez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux afin d'attirer les meilleurs talents et de mettre en valeur votre marque employeur.
Améliorez l'Intégration et la Formation RH.
Améliorez l'engagement des nouvelles recrues et la rétention des connaissances grâce à des vidéos de formation interactives et de cartographie des flux de travail alimentées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles ?
HeyGen simplifie la création de vidéos professionnelles en ligne avec sa plateforme intuitive, offrant des modèles alimentés par l'AI et des fonctionnalités d'édition robustes. Vous pouvez générer facilement du contenu engageant pour les réseaux sociaux ou les communications internes, en utilisant des modèles personnalisables pour renforcer la présence de votre marque.
HeyGen peut-il produire des vidéos avec des avatars AI réalistes et des voix off ?
Oui, HeyGen vous permet de créer des vidéos avec des avatars AI réalistes et des voix off de haute qualité. Cela permet une production efficace de vidéos de recrutement, de vidéos de formation AI ou de présentations commerciales sans avoir besoin de caméras ou d'acteurs, améliorant ainsi votre production créative.
Quels avantages créatifs HeyGen offre-t-il pour les vidéos de recrutement ?
HeyGen offre des avantages créatifs significatifs pour les équipes RH cherchant à attirer les meilleurs talents. Utilisez notre créateur de vidéos de recrutement avec des modèles personnalisables et des fonctionnalités AI pour créer des descriptions de poste engageantes et du contenu de marque employeur qui se démarque.
Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos de cartographie des flux de travail et la communication globale ?
HeyGen améliore les vidéos de cartographie des flux de travail en vous permettant d'ajouter facilement des sous-titres et des traductions, rendant les processus complexes compréhensibles à l'échelle mondiale. Cette capacité aide à rationaliser la formation et à améliorer la documentation des processus à travers des équipes diversifiées, mettant en avant des solutions créatives pour la communication.