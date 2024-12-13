Créateur de Vidéos de Recrutement Alignées : Recrutez Plus Intelligemment
Renforcez votre culture d'entreprise et attirez les meilleurs talents en utilisant les contrôles de marque de HeyGen pour des vidéos de recrutement cohérentes et percutantes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour attirer les meilleurs talents, créez une vidéo professionnelle de 45 secondes expliquant votre processus de recrutement unique. Utilisez la fonction Texte-en-vidéo de HeyGen à partir d'un script et des modèles et scènes variés pour créer un récit visuel dynamique, séduisant les professionnels expérimentés avec une voix off confiante et des graphismes modernes.
Donnez à votre équipe RH les moyens de créer une vidéo d'instruction de 60 secondes démontrant comment personnaliser les modèles de vidéos de recrutement pour divers postes. Cette vidéo élégante et informative, destinée aux recruteurs et responsables du recrutement, doit mettre en avant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour les séquences B-roll et garantir la clarté avec des sous-titres automatiques, le tout sur une musique de fond énergique.
Engagez les candidats passifs sur les réseaux sociaux avec un clip de marketing de recrutement captivant de 30 secondes. Cette courte vidéo accrocheuse, conçue pour les utilisateurs des réseaux sociaux, doit utiliser un avatar AI délivrant un message percutant, optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de format d'image de HeyGen, avec une typographie moderne et une musique de fond tendance pour un impact maximal.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des annonces de recrutement percutantes.
Produisez rapidement des vidéos de campagne de recrutement performantes qui attirent les meilleurs talents et mettent en avant les postes.
Produisez du contenu de recrutement engageant pour les réseaux sociaux.
Créez sans effort des vidéos courtes captivantes pour les réseaux sociaux afin de renforcer la marque employeur et d'atteindre un plus large éventail de candidats.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de recrutement alignées sur ma marque ?
HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de recrutement convaincantes et alignées sur votre marque en utilisant des modèles de vidéos personnalisables. Utilisez des avatars AI et votre kit de marque, y compris les logos et les couleurs, pour vous assurer que chaque vidéo reflète efficacement votre culture d'entreprise et votre marque employeur.
Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour les vidéos de recrutement ?
HeyGen propose des capacités avancées de Texte-en-vidéo, vous permettant de générer des avatars AI réalistes et des voix off à partir de votre script. Améliorez vos vidéos de recrutement avec des sous-titres automatiques et accédez à une bibliothèque de médias diversifiée pour attirer les meilleurs talents et mettre en avant votre culture d'entreprise.
Les recruteurs peuvent-ils facilement personnaliser les modèles de vidéos de HeyGen ?
Oui, les recruteurs peuvent facilement personnaliser les modèles de vidéos personnalisables de HeyGen pour s'adapter à des postes spécifiques et à l'expérience des candidats. Modifiez le texte, ajoutez des médias personnalisés et sélectionnez des avatars AI pour créer des vidéos de recrutement uniques qui résonnent avec des chercheurs d'emploi diversifiés.
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de production de vidéos de recrutement ?
HeyGen simplifie considérablement la production de vidéos de recrutement en permettant une création rapide de vidéos à partir de texte. Cela inclut la génération instantanée de voix off et des sous-titres automatiques, permettant aux recruteurs de produire efficacement du contenu vidéo de haute qualité pour les réseaux sociaux et d'autres plateformes sans fonctionnalités d'édition complexes.