Améliorez les soins aux patients avec un créateur de vidéos de parcours d'amélioration de la qualité
Améliorez la compréhension des patients et obtenez de meilleurs résultats avec des vidéos engageantes créées à l'aide d'avatars IA.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de 90 secondes pour les professionnels de la santé et le nouveau personnel en formation, décrivant un nouveau protocole de parcours d'amélioration de la qualité. Le style visuel doit être professionnel et épuré, intégrant des graphiques animés et une voix off autoritaire générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, le tout sur un fond instrumental informatif.
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes pour les patients potentiels et le grand public, mettant en avant l'engagement indéfectible d'un établissement de santé envers l'amélioration de la qualité et les soins centrés sur le patient. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script pour créer des récits engageants, associant une musique entraînante à des coupes rapides et des témoignages convaincants (simulés via des avatars) pour instaurer la confiance.
Concevez une vidéo de communication interne concise de 30 secondes à destination de l'administration hospitalière et des chefs de département, présentant une nouvelle initiative d'amélioration de la qualité axée sur la rationalisation des processus. Cette vidéo adoptera une esthétique visuelle moderne de type infographie avec une narration directe, véhiculant efficacité et progrès, en utilisant efficacement les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des parcours de formation complets.
Développez et déployez des cours d'apprentissage vidéo étendus pour le personnel et les patients, améliorant les normes de qualité et atteignant efficacement un public mondial.
Simplifiez les informations médicales complexes.
Produisez des vidéos explicatives claires et concises pour démystifier des sujets médicaux complexes, améliorant considérablement la compréhension des patients et la conformité aux plans de traitement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la production créative de vidéos de santé ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de santé captivantes en utilisant des avatars IA et une vaste bibliothèque de modèles vidéo. Son moteur créatif simplifie le processus de création vidéo, transformant les scripts en contenu visuel engageant pour diverses initiatives d'apprentissage et de communication.
Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour développer des vidéos éducatives pour les patients ?
HeyGen offre une puissante fonctionnalité de génération de texte à vidéo à partir de scripts, permettant la création rapide de vidéos éducatives pour les patients. Les utilisateurs peuvent choisir parmi des avatars IA professionnels et générer des voix off précises pour assurer une communication claire et une meilleure compréhension des patients.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos explicatives de marque pour les pratiques médicales ?
Absolument. HeyGen propose des contrôles de marque personnalisables, permettant l'intégration fluide de logos et de couleurs de marque dans les vidéos explicatives et les vidéos marketing de santé. Cela garantit des présentations médicales cohérentes et professionnelles qui renforcent la confiance et l'identité de votre marque.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos multilingues pour des publics de santé diversifiés ?
Oui, HeyGen prend en charge les capacités multilingues grâce à sa génération de voix off et ses sous-titres automatiques. Cela permet aux professionnels de la santé de créer des vidéos inclusives pour la compréhension des patients qui atteignent efficacement un public plus large, améliorant les initiatives d'apprentissage et de communication.