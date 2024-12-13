Créateur de Vidéos de Revue de Prototype : Création AI Rapide et Facile

Créez rapidement des vidéos professionnelles de revue de prototype. Notre générateur de vidéos AI vous permet de concevoir des démonstrations de produits convaincantes et des insights UX, avec un puissant Text-to-video à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration de produit dynamique de 45 secondes expliquant les avantages de votre nouveau logiciel, spécifiquement pour les clients potentiels non familiers avec la technologie. Le style visuel doit être lumineux et engageant, utilisant des graphiques animés et une voix AI claire et enthousiaste générée à partir d'un script Text-to-video, assurant une compréhension facile et mettant en avant la proposition de valeur.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de formation informative de 60 secondes pour les nouvelles recrues démontrant un processus clé de l'entreprise, en utilisant des modèles personnalisables pour une esthétique de marque cohérente. Le public cible est constitué d'employés débutants, donc le style visuel doit être amical et étape par étape, avec un texte clair à l'écran et une voix off calme et guidante pour assurer un apprentissage et une rétention faciles.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de contenu marketing percutante de 30 secondes pour les réseaux sociaux promouvant une offre à durée limitée, conçue pour capter l'attention d'un large public en ligne. Le style visuel doit être rapide et dynamique, incorporant des superpositions de texte audacieuses et des sous-titres/captions automatiques pour assurer l'accessibilité et l'impact même lorsqu'elle est visionnée sans son, complétée par une musique de fond entraînante.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Revue de Prototype

Transformez sans effort vos insights de prototype en vidéos professionnelles, simplifiant les retours et la communication avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Contenu
Commencez par saisir votre script ou coller les principales conclusions de votre revue de prototype. Notre fonctionnalité Text-to-video à partir de script vous permet de générer instantanément le récit de votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Améliorez l'engagement en sélectionnant un avatar AI professionnel pour présenter votre revue de prototype. Ils donnent vie à vos retours avec des expressions et des mouvements naturels.
3
Step 3
Personnalisez avec des Visuels
Utilisez notre large gamme de modèles personnalisables pour structurer visuellement votre vidéo. Ajoutez facilement des images, des enregistrements d'écran ou d'autres médias pour mettre en valeur des fonctionnalités spécifiques du prototype.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Revue
Finalisez vos vidéos de revue de prototype percutantes en utilisant notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect. Livrez vos insights à n'importe quelle plateforme ou audience avec facilité.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démonstrations de Produits à Fort Impact

Créez des vidéos de démonstration de produits convaincantes et performantes ainsi que des revues de prototype en utilisant le créateur de vidéos AI de HeyGen pour présenter efficacement les innovations.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de revue de prototype ?

HeyGen propose un générateur de vidéos AI avancé, vous permettant de créer facilement des vidéos de revue de prototype convaincantes et des démonstrations de produits percutantes. Utilisez des avatars AI et la génération de texte et de voix off AI pour articuler clairement et professionnellement les insights UX.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?

HeyGen offre un puissant générateur de vidéos AI qui vous permet de transformer le texte en vidéo sans effort. Vous pouvez utiliser des avatars AI réalistes et la génération de texte et de voix off AI pour donner vie à votre contenu marketing créatif, le tout dans une interface conviviale.

HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement du contenu marketing engageant ?

Absolument. HeyGen simplifie le processus de génération de contenu marketing et de vidéos pour les réseaux sociaux en utilisant des modèles personnalisables. Notre générateur de vidéos AI et notre logiciel de montage vidéo AI vous permettent de produire des vidéos de haute qualité efficacement.

Quelle est la polyvalence de HeyGen pour différents types de vidéos créatives ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI hautement polyvalent, parfait pour créer non seulement des vidéos de revue de prototype et des démonstrations de produits, mais aussi des vidéos de formation. Il prend en charge divers ratios d'aspect et contrôles de marque, garantissant que votre production créative répond à des besoins divers.

