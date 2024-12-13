Créateur de Vidéos de Clarté de Prototype : Simplifiez Vos Démonstrations de Produit

Créez rapidement des vidéos explicatives engageantes et des démos interactives. Transformez des idées complexes en visuels clairs, en utilisant la fonction Texte-en-vidéo de HeyGen à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une démo interactive de 45 secondes pour les designers UX et les chercheurs, présentant les scénarios de tests d'utilisabilité d'un nouveau produit à travers des interfaces modernes et conviviales, accompagnées d'un ton concis et encourageant. Intégrez la génération de voix off de HeyGen pour narrer rapidement les parcours utilisateurs et utilisez la bibliothèque de médias/stock pour améliorer l'attrait visuel, rendant les interactions complexes facilement compréhensibles.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle de 30 secondes pour les équipes marketing des startups technologiques, mettant en avant un prototype révolutionnaire avec des graphismes dynamiques et accrocheurs et une musique de fond entraînante. Utilisez les Modèles & scènes de HeyGen pour lancer la création et incluez des Sous-titres/légendes pour élargir l'accessibilité, communiquant efficacement la proposition de valeur centrale de la vidéo du prototype.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'instruction de 90 secondes destinée aux formateurs techniques et aux spécialistes de l'intégration, fournissant un guide étape par étape sur l'utilisation d'un outil de prototypage en ligne, avec des partages d'écran détaillés et une voix calme et instructive. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour une qualité audio constante et assurez-vous que le redimensionnement & les exports de rapport d'aspect peuvent adapter le contenu pour diverses plateformes, simplifiant le processus de création de vidéos explicatives.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Clarté de Prototype

Transformez vos conceptions de prototype statiques en vidéos dynamiques et faciles à comprendre. Communiquez clairement des flux utilisateurs complexes et des concepts pour des retours et des présentations efficaces.

1
Step 1
Créez Votre Scénario de Prototype
Commencez par définir le flux utilisateur de votre prototype. Vous pouvez utiliser notre fonctionnalité 'Texte-en-vidéo à partir d'un script' pour générer rapidement des scènes initiales à partir de votre contenu écrit, posant les bases de votre 'vidéo de clarté de prototype'.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels Dynamiques
Améliorez le récit de votre prototype en intégrant des 'avatars AI' pour présenter des informations clés ou démontrer des actions utilisateur. Notre plateforme offre un moyen fluide de créer du contenu vidéo de prototype engageant qui clarifie la fonctionnalité.
3
Step 3
Générez des Explications Claires
Utilisez notre fonctionnalité de 'génération de voix off' pour ajouter une narration précise et engageante, expliquant chaque étape du prototype avec clarté. Cet audio professionnel améliore la compréhension, rendant votre vidéo idéale pour les 'tests d'utilisabilité' et les revues des parties prenantes.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Clarté
Une fois l'explication de votre prototype peaufinée, exportez facilement votre vidéo en utilisant notre fonctionnalité de 'redimensionnement & exports de rapport d'aspect', adaptée pour les présentations, les sessions de retour ou le partage. Exploitez la puissance d'un 'générateur de vidéos AI' pour transmettre efficacement votre message.

Produisez des Extraits de Démo Rapides

Créez rapidement des clips vidéo courts et engageants pour présenter les interactions clés du prototype, parfaits pour des retours rapides ou des teasers promotionnels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la génération de "Texte-en-vidéo à partir d'un script" pour les créateurs ?

HeyGen révolutionne la création de contenu en permettant aux utilisateurs de transformer du texte en vidéos professionnelles avec facilité. Il suffit d'entrer votre script, et notre générateur de vidéos AI avancé créera automatiquement une vidéo captivante, complète avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off de haute qualité.

HeyGen peut-il être utilisé efficacement comme "créateur de vidéos de clarté de prototype" pour les démonstrations de produit ?

Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos de clarté de prototype idéal, vous permettant de créer rapidement des vidéos de prototype engageantes et des démos interactives qui expliquent clairement les caractéristiques ou concepts du produit. Améliorez vos vidéos de promotion de produit avec des visuels dynamiques et des voix off claires, faisant résonner votre message auprès des utilisateurs potentiels.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos créées avec les fonctionnalités de "montage par glisser-déposer" de HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour personnaliser vos vidéos avec votre logo, vos couleurs et vos polices, assurant la cohérence de la marque. Utilisez nos modèles de vidéos étendus et nos fonctionnalités intuitives de montage par glisser-déposer pour adapter chaque aspect de votre processus de génération de vidéos de bout en bout, des scènes aux éléments de la bibliothèque de médias.

HeyGen prend-il en charge la "création de contenu multilingue" pour aider à atteindre un public mondial ?

Oui, HeyGen soutient considérablement la création de contenu multilingue, rendant simple l'atteinte d'un public mondial diversifié. Notre plateforme offre une génération de voix off avancée dans plusieurs langues et génère automatiquement des sous-titres/légendes précis, assurant que votre message est accessible dans le monde entier.

