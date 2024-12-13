Créateur de Vidéos de Clarté de Prototype : Simplifiez Vos Démonstrations de Produit
Créez rapidement des vidéos explicatives engageantes et des démos interactives. Transformez des idées complexes en visuels clairs, en utilisant la fonction Texte-en-vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une démo interactive de 45 secondes pour les designers UX et les chercheurs, présentant les scénarios de tests d'utilisabilité d'un nouveau produit à travers des interfaces modernes et conviviales, accompagnées d'un ton concis et encourageant. Intégrez la génération de voix off de HeyGen pour narrer rapidement les parcours utilisateurs et utilisez la bibliothèque de médias/stock pour améliorer l'attrait visuel, rendant les interactions complexes facilement compréhensibles.
Produisez une vidéo promotionnelle de 30 secondes pour les équipes marketing des startups technologiques, mettant en avant un prototype révolutionnaire avec des graphismes dynamiques et accrocheurs et une musique de fond entraînante. Utilisez les Modèles & scènes de HeyGen pour lancer la création et incluez des Sous-titres/légendes pour élargir l'accessibilité, communiquant efficacement la proposition de valeur centrale de la vidéo du prototype.
Concevez une vidéo d'instruction de 90 secondes destinée aux formateurs techniques et aux spécialistes de l'intégration, fournissant un guide étape par étape sur l'utilisation d'un outil de prototypage en ligne, avec des partages d'écran détaillés et une voix calme et instructive. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour une qualité audio constante et assurez-vous que le redimensionnement & les exports de rapport d'aspect peuvent adapter le contenu pour diverses plateformes, simplifiant le processus de création de vidéos explicatives.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez les Explications de Prototype.
Créez des vidéos AI convaincantes pour expliquer clairement les fonctionnalités complexes d'un prototype, améliorant la compréhension et la rétention des connaissances de l'équipe de manière efficace.
Développez des Démos de Produit Complètes.
Générez des démos vidéo détaillées, pilotées par AI, pour les prototypes, expliquant efficacement la fonctionnalité à un public plus large, potentiellement mondial.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la génération de "Texte-en-vidéo à partir d'un script" pour les créateurs ?
HeyGen révolutionne la création de contenu en permettant aux utilisateurs de transformer du texte en vidéos professionnelles avec facilité. Il suffit d'entrer votre script, et notre générateur de vidéos AI avancé créera automatiquement une vidéo captivante, complète avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off de haute qualité.
HeyGen peut-il être utilisé efficacement comme "créateur de vidéos de clarté de prototype" pour les démonstrations de produit ?
Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos de clarté de prototype idéal, vous permettant de créer rapidement des vidéos de prototype engageantes et des démos interactives qui expliquent clairement les caractéristiques ou concepts du produit. Améliorez vos vidéos de promotion de produit avec des visuels dynamiques et des voix off claires, faisant résonner votre message auprès des utilisateurs potentiels.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos créées avec les fonctionnalités de "montage par glisser-déposer" de HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour personnaliser vos vidéos avec votre logo, vos couleurs et vos polices, assurant la cohérence de la marque. Utilisez nos modèles de vidéos étendus et nos fonctionnalités intuitives de montage par glisser-déposer pour adapter chaque aspect de votre processus de génération de vidéos de bout en bout, des scènes aux éléments de la bibliothèque de médias.
HeyGen prend-il en charge la "création de contenu multilingue" pour aider à atteindre un public mondial ?
Oui, HeyGen soutient considérablement la création de contenu multilingue, rendant simple l'atteinte d'un public mondial diversifié. Notre plateforme offre une génération de voix off avancée dans plusieurs langues et génère automatiquement des sous-titres/légendes précis, assurant que votre message est accessible dans le monde entier.