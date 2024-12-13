Le Créateur Ultime de Vidéos de Cartographie de Programme

Créez sans effort des cartes 3D captivantes et des vidéos animées qui guident clairement votre audience, enrichies par des avatars AI pour une touche personnelle.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de 60 secondes pour un blogueur de voyage aventureux, décrivant de manière vivante un voyage à plusieurs étapes à l'aide de visualisations de routes détaillées sur des cartes personnalisées. Adoptez un style visuel cinématographique et aventureux, enrichi de musique de fond appropriée et de séquences B-roll issues de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, pour captiver un public avide de découvertes. Le récit doit se concentrer sur l'excitation de la découverte, faisant des vidéos de cartes une partie intégrante de la narration.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction de 30 secondes pour une prochaine conférence technologique, fournissant une cartographie du programme à travers un lieu virtuel à l'aide de cartes 3D. Un style visuel élégant et professionnel, mettant en vedette un avatar AI de HeyGen pour délivrer des directions et des annonces clés, garantira que les participants peuvent naviguer facilement dans l'événement. Le but de la vidéo est de simplifier l'expérience des invités en démontrant clairement les itinéraires et les points d'intérêt.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo informative de 50 secondes pour les analystes marketing, expliquant la performance des ventes régionales à travers une visualisation de données convaincante sur un outil de cartographie interactif. Le style visuel propre et dynamique, animé par des vidéos animées et une narration précise générée via la capacité de texte à vidéo de HeyGen, vise à présenter des données géographiques complexes dans un format facilement digestible pour les consultants en affaires à la recherche d'informations stratégiques.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Cartographie de Programme

Créez sans effort des vidéos d'orientation basées sur des cartes engageantes et des visualisations de routes dynamiques pour communiquer des informations complexes avec clarté et précision.

1
Step 1
Créez Votre Carte Personnalisée
Commencez par sélectionner un modèle de vidéo ou en téléchargeant vos données GPS pour définir la mise en page de votre carte personnalisée, établissant la base de votre orientation.
2
Step 2
Animez Votre Parcours
Donnez vie à votre carte en ajoutant des chemins animés ou en sélectionnant un avatar AI pour narrer les points clés et guider les spectateurs à travers votre parcours.
3
Step 3
Affinez avec Voix et Données
Communiquez clairement les détails de votre programme en incorporant des éléments de visualisation de données et en générant une voix off professionnelle à l'aide de notre capacité avancée de génération de voix off.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo d'Orientation
Finalisez votre vidéo de cartographie d'orientation de programme en choisissant votre ratio d'aspect souhaité et en l'exportant en haute définition, prête pour toute plateforme ou présentation.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Vidéos de Cartes Marketing Efficaces

Produisez des vidéos marketing à fort impact avec des cartes personnalisées animées pour l'orientation de programme, stimulant l'engagement et communiquant clairement les itinéraires de service ou les plans de projet.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos animées pour le marketing et l'orientation ?

HeyGen offre un moteur créatif puissant avec des avatars AI et des capacités de texte à vidéo à partir de script, vous permettant de produire rapidement des vidéos animées professionnelles. Vous pouvez facilement incorporer des éléments visuels pour expliquer des itinéraires ou des emplacements, rendant l'information complexe engageante et dynamique pour vos besoins en vidéos marketing.

Puis-je intégrer des visuels de cartes personnalisées ou des données pour des vidéos d'orientation de programme spécialisées dans HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de télécharger vos propres médias, y compris des visuels de cartes personnalisées ou des visualisations de données, pour les intégrer dans vos vidéos. Notre interface conviviale rend simple la combinaison de ces éléments avec des avatars AI et des scènes dynamiques, améliorant efficacement vos vidéos d'orientation de programme.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos convivial pour produire du contenu engageant ?

HeyGen simplifie la création de vidéos avec son interface intuitive et son éditeur glisser-déposer, vous permettant de construire facilement des scènes avec des avatars AI et du texte à vidéo à partir de script. Cette combinaison puissante fait de HeyGen un créateur de vidéos d'orientation de programme efficace, rationalisant l'ensemble de votre flux de production.

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos marketing avec du contenu animé professionnel ?

HeyGen fournit un moteur créatif complet avec une riche bibliothèque de modèles et d'avatars AI pour produire des vidéos animées de haute qualité. Vous pouvez appliquer des contrôles de marque et tirer parti du texte à vidéo à partir de script pour des vidéos marketing cohérentes et professionnelles qui captent l'attention.

