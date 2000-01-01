Découvrez des exemples inspirants de vidéos produit
Découvrez des vidéos produits captivantes qui renforcent votre marketing grâce à la fonctionnalité texte‑vers‑vidéo de HeyGen. Transformez facilement vos scripts en visuels percutants qui augmentent la notoriété de votre marque.
Comment utiliser le créateur de vidéos HeyGen
Créer votre vidéo avec notre créateur de vidéos alimenté par l’IA est rapide, intuitif et flexible. Voici comment passer de l’idée à la vidéo finale :
Pas d’équipe. Pas de montage. Juste votre agent vidéo IA au travail.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple requête en une vidéo complète.
Création vidéo native aux prompts
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple requête en une vidéo complète. Vous décrivez votre idée, et Agent vous renvoie une ressource entièrement construite, prête à être publiée. Plus besoin d’écrire de scripts, de gérer des ressources ou d’assembler le contenu manuellement.
Génération vidéo de bout en bout
L’agent prend en charge l’intégralité du processus de création vidéo. Il rédige un script clair et percutant à partir de votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et sensible aux émotions, applique des montages et des transitions pour un rythme fluide et professionnel, puis finalise les sous-titres, le minutage et le rythme pour optimiser la clarté et les performances.
Conçu avec structure et intention
Contrairement aux workflows traditionnels qui reposent sur des chronologies et un assemblage manuel, Agent construit les vidéos depuis zéro. Chaque rendu est conçu de manière intentionnelle pour correspondre à votre objectif, du message et du rythme au déroulé des scènes et à l’adéquation avec votre audience. Le résultat est une vidéo cohérente et guidée par un objectif clair.
Comment fonctionnent les exemples de vidéos produit
Apprenez à créer des exemples de vidéos produit convaincants grâce à un guide étape par étape utilisant les fonctionnalités innovantes de HeyGen.
Créez un script captivant
Commencez par rédiger un script concis et captivant qui met en avant les principales fonctionnalités de votre produit. Misez sur la simplicité et la clarté pour que votre audience comprenne bien la valeur que vous apportez. Utilisez les fonctionnalités de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour simplifier ce processus.
Sélectionnez des avatars IA et des voix off
Choisissez parmi la large sélection d’avatars IA et de voix off de HeyGen pour apporter une touche professionnelle à votre vidéo produit. Cette fonctionnalité vous permet de présenter votre produit de manière engageante et accessible, renforçant ainsi la connexion avec vos spectateurs.
Ajoutez des scènes visuellement attrayantes
Améliorez votre vidéo produit grâce à la gamme de modèles et de scènes de HeyGen. Cela permet de représenter visuellement les avantages de votre produit et ses applications concrètes, rendant le contenu plus attrayant et plus facile à assimiler pour les spectateurs.
Exporter avec des contrôles de marque
Enfin, personnalisez votre vidéo pour qu’elle corresponde à votre marque en utilisant les contrôles de branding de HeyGen. Ajustez les logos, les couleurs et les autres éléments, puis exportez votre vidéo dans le format d’image souhaité, afin d’obtenir un rendu final soigné qui reflète parfaitement l’identité de votre marque.
Avis HeyGen : ce que disent vraiment les utilisateurs
HeyGen compte plus de 900 avis et une note de 4,8 sur G2. Les utilisateurs adorent la facilité avec laquelle ils peuvent créer des vidéos à partir de texte, traduire grâce à l’IA et utiliser des avatars plus vrais que nature.
Noté 4,8 / 5 · Plus de 900 avis
Création vidéo multilingue sans effort, où que vous soyez
J’adore utiliser HeyGen, car cela me permet de créer une communication claire et engageante dans plusieurs langues et d’adapter mes messages à ma communauté. Le meilleur, c’est que je peux réaliser d’excellentes vidéos où que je sois, sans avoir à me filmer physiquement à chaque fois.
- Jacob B.
Un outil révolutionnaire pour une création vidéo rapide et homogène
Fortement recommandé à tous ceux qui recherchent rapidité, qualité et création vidéo flexible dans un monde où le contenu est roi.
- Corneliu C.
Exceptionnellement convivial, transforme la création de contenu
HeyGen a véritablement transformé la façon dont mon entreprise fonctionne. Surtout, il me permet de créer les publicités et le contenu pour les réseaux sociaux nécessaires à la promotion de nos produits et services.
- Brent M.
Enfin, une plateforme vidéo d’IA qui paraît humaine
Les avatars, les tonalités de voix et les outils de rythme sont largement en avance sur ceux des autres plateformes. Le nouveau workflow Video Agent change la donne : il écoute, s’adapte et effectue les révisions très rapidement.
- Magnus J.
Étonnamment simple et parfait pour des vidéos rapides au rendu professionnel
Heygen est vraiment facile à utiliser. L’agent IA explique clairement à quoi ressemblera chaque clip vidéo et propose des options pour ajuster les éléments. C’est une application vraiment utile, et le meilleur, ce sont les longues durées de vidéo, parfaites pour YouTube.
- Christine B.
Créez des vidéos produits engageantes avec HeyGen
Exploitez l’IA de HeyGen pour créer des démonstrations produit captivantes et dynamiser votre marketing vidéo ainsi que la notoriété de votre marque en toute simplicité.
Générez des extraits engageants pour les réseaux sociaux
Quickly produce engaging social media clips to captivate your audience and drive product interest.
Création de publicités performantes avec des vidéos IA
Create compelling ads swiftly using AI to enhance product visibility and attract potential customers.
Mettre en avant des témoignages de réussite client
Highlight customer testimonials through impactful videos that build trust and convert prospects into loyal customers.
Vous avez des questions ? Nous avons les réponses
Comment HeyGen améliore-t-il les stratégies de marketing vidéo ?
HeyGen propose une suite complète d’outils alimentés par l’IA, notamment des avatars IA et la génération de voix off, pour créer des vidéos produit engageantes qui captent l’attention de votre audience et renforcent la notoriété de votre marque. Grâce aux contrôles de branding et au redimensionnement des formats d’image, vos vidéos peuvent être adaptées en toute fluidité à n’importe quelle plateforme.
Quelles fonctionnalités techniques rendent HeyGen adapté à la création de vidéos SaaS ?
HeyGen excelle dans la production de vidéos SaaS en tirant parti de fonctionnalités comme la conversion de script en vidéo, les sous-titres et une vaste médiathèque. Ces outils garantissent que vos vidéos de démonstration produit sont non seulement informatives, mais aussi visuellement attrayantes, offrant une clarté technique avec une grande simplicité.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos produit avec une narration percutante ?
Oui, l’utilisation par HeyGen de modèles, de scènes et de génération de voix off vous permet d’intégrer des éléments de storytelling dans vos vidéos produit. Ces fonctionnalités aident à construire un récit qui renforce l’engagement des spectateurs et la connexion émotionnelle, ce qui permet à votre produit de se démarquer.
De quelles façons HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo ?
HeyGen simplifie la création de vidéos en proposant des outils intuitifs comme la conversion de script en vidéo et une bibliothèque de modèles personnalisables. Ces fonctionnalités garantissent une approche structurée, étape par étape, permettant même à ceux qui disposent d’un budget limité de créer facilement des vidéos produit professionnelles.
Explore more AI powered tools
Transform a single prompt into a complete video with Video Agent
Start creating videos with AI
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.