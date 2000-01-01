Étape 1 Créez un script captivant Commencez par rédiger un script concis et captivant qui met en avant les principales fonctionnalités de votre produit. Misez sur la simplicité et la clarté pour que votre audience comprenne bien la valeur que vous apportez. Utilisez les fonctionnalités de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour simplifier ce processus.

Étape 2 Sélectionnez des avatars IA et des voix off Choisissez parmi la large sélection d’avatars IA et de voix off de HeyGen pour apporter une touche professionnelle à votre vidéo produit. Cette fonctionnalité vous permet de présenter votre produit de manière engageante et accessible, renforçant ainsi la connexion avec vos spectateurs.

Étape 3 Ajoutez des scènes visuellement attrayantes Améliorez votre vidéo produit grâce à la gamme de modèles et de scènes de HeyGen. Cela permet de représenter visuellement les avantages de votre produit et ses applications concrètes, rendant le contenu plus attrayant et plus facile à assimiler pour les spectateurs.