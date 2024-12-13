Créateur de Vidéos Concept Produit pour des Vidéos Produits AI Époustouflantes

Créez des vidéos produits à fort impact sans effort en utilisant des modèles personnalisables et une interface conviviale.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration produit élégante de 45 secondes spécifiquement pour les marketeurs e-commerce, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les caractéristiques du produit avec un ton professionnel et digne de confiance. L'esthétique visuelle doit être épurée et sophistiquée, complétée par une voix off claire et articulée, démontrant comment les vidéos produits AI peuvent améliorer leur présence en ligne et leur engagement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative produit engageante de 60 secondes destinée aux chefs de produit introduisant de nouvelles fonctionnalités, en utilisant les sous-titres/captions robustes de HeyGen pour s'assurer que chaque détail est compris. Le style visuel doit être informatif et dynamique, incorporant des graphiques vibrants et une voix off confiante et professionnelle, personnalisant efficacement la vidéo pour mettre en avant les aspects innovants du produit pour un public mondial.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo rapide de 30 secondes pour les influenceurs des réseaux sociaux promouvant de nouveaux produits, en utilisant les divers modèles et scènes vidéo de HeyGen pour lancer rapidement du contenu créatif. Les visuels doivent être accrocheurs et alignés sur les tendances, accompagnés de musique populaire et entraînante, garantissant une expérience de création de vidéos produits à fort impact pour générer du buzz et stimuler les conversions sur diverses plateformes.
step preview
Copiez le prompt
step preview
Collez dans la boîte de Création
step preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos Concept Produit

Donnez vie à vos concepts produits rapidement avec la création vidéo alimentée par l'AI. Créez sans effort des récits captivants et des visuels engageants pour votre prochaine grande idée.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle Vidéo
Commencez par choisir parmi une variété de modèles vidéo professionnels conçus pour présenter efficacement votre concept produit, en utilisant la vaste bibliothèque de modèles de HeyGen.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Personnalisez votre vidéo avec vos propres éléments créatifs, ajoutez des médias stock et appliquez des contrôles de marque comme des logos et des couleurs pour correspondre à l'identité de votre produit.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off ou Avatars AI
Améliorez votre vidéo concept produit avec des avatars AI dynamiques ou des voix off professionnelles pour articuler clairement votre message, le rendant engageant pour votre audience.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo concept en ajustant les ratios d'aspect puis exportez-la en haute qualité, prête à être partagée sur les réseaux sociaux et diverses plateformes pour captiver votre audience.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant l'Impact et la Valeur du Produit

.

Illustrez les avantages et la valeur de vos concepts produits à travers des vidéos AI engageantes, démontrant leur potentiel à satisfaire les besoins des utilisateurs.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos produits AI ?

HeyGen rend la création de vidéos produits AI convaincantes simple en transformant des scripts en visuels dynamiques. Notre générateur de vidéos AI intuitif utilise des avatars AI et des voix off pour produire rapidement et efficacement des vidéos produits de haute qualité, idéales pour présenter de nouveaux concepts produits.

Puis-je personnaliser mes vidéos concept produit avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos concept produit, garantissant qu'elles s'alignent avec le ton de votre marque. Utilisez notre éditeur glisser-déposer, une large gamme de modèles vidéo, de médias stock et d'éléments créatifs pour personnaliser entièrement votre contenu vidéo.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos de démonstration produit efficace ?

HeyGen se distingue comme un créateur de vidéos de démonstration produit efficace grâce à ses capacités de texte à vidéo et de génération de voix off en plusieurs langues. Vous pouvez rapidement créer des vidéos explicatives de produit détaillées avec des sous-titres synchronisés, garantissant que votre message atteint un public plus large.

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos produits sur les réseaux sociaux ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos produits percutantes optimisées pour les plateformes de réseaux sociaux. Générez facilement des vidéos courtes et des publicités vidéo engageantes, avec des options de redimensionnement des ratios d'aspect et divers formats d'exportation pour maximiser votre portée et la notoriété de votre marque.

