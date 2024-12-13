Votre Créateur de Vidéos de Développement des Achats
Créez facilement des vidéos engageantes sur le processus d'achat et du contenu de formation, en utilisant la fonctionnalité avancée de texte-à-vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes sur le processus d'achat ciblant les clients B2B, illustrant comment des opérations rationalisées bénéficient à leur entreprise. Utilisez un style visuel engageant avec des animations modernes et une musique de fond entraînante, narrée par un avatar AI amical pour personnaliser le message et démontrer la sophistication technologique.
Produisez une vidéo de formation interne de 60 secondes pour les nouveaux membres de l'équipe d'achat, détaillant les procédures de conformité essentielles. La vidéo doit avoir un style visuel didactique, étape par étape, avec un texte clair à l'écran et une voix off patiente, enrichie par des sous-titres automatiques pour faciliter la compréhension et l'accessibilité.
Générez une vidéo marketing de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises intéressés par le potentiel d'un créateur de vidéos de développement des achats. Présentez un style visuel moderne et rapide avec des coupes rapides et une musique énergique, en utilisant divers modèles vidéo pour montrer rapidement des applications diverses et mettre en avant l'efficacité du Générateur Vidéo AI.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la formation aux achats.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation engageantes, améliorant la rétention des connaissances pour les équipes d'achat et les fournisseurs.
Élargissez l'apprentissage des achats.
Développez rapidement de nombreux cours sur les achats, atteignant efficacement un public mondial de parties prenantes et de partenaires.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'entreprise engageantes ?
HeyGen agit comme un Générateur Vidéo AI intuitif, transformant le texte en vidéo à partir d'un script avec des avatars AI réalistes et la génération de voix off, rendant facile la création de vidéos dynamiques pour divers besoins d'entreprise.
HeyGen peut-il aider à produire des vidéos explicatives pour des processus d'achat complexes ?
Oui, HeyGen est un créateur de vidéos de développement des achats efficace, vous permettant de conceptualiser de nouvelles narrations et de personnaliser chaque élément à l'aide d'un éditeur glisser-déposer pour créer des vidéos explicatives claires et engageantes, même pour les processus les plus complexes.
Quels atouts créatifs et fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?
HeyGen fournit un moteur créatif robuste avec une bibliothèque média diversifiée, incluant des séquences vidéo de stock et des modèles vidéo personnalisables. Les utilisateurs peuvent également tirer parti des avatars AI, de la génération de voix off et des sous-titres pour améliorer leurs vidéos marketing.
Comment puis-je assurer la cohérence de la marque dans les vidéos réalisées avec HeyGen ?
HeyGen soutient des vidéos de marque fortes grâce à des modèles personnalisables et des contrôles de marque, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs. Cela garantit que chaque vidéo d'entreprise reflète votre identité de marque de manière cohérente sur toutes les plateformes.