Votre Créateur de Vidéos de Développement des Achats

Créez facilement des vidéos engageantes sur le processus d'achat et du contenu de formation, en utilisant la fonctionnalité avancée de texte-à-vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes sur le processus d'achat ciblant les clients B2B, illustrant comment des opérations rationalisées bénéficient à leur entreprise. Utilisez un style visuel engageant avec des animations modernes et une musique de fond entraînante, narrée par un avatar AI amical pour personnaliser le message et démontrer la sophistication technologique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation interne de 60 secondes pour les nouveaux membres de l'équipe d'achat, détaillant les procédures de conformité essentielles. La vidéo doit avoir un style visuel didactique, étape par étape, avec un texte clair à l'écran et une voix off patiente, enrichie par des sous-titres automatiques pour faciliter la compréhension et l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo marketing de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises intéressés par le potentiel d'un créateur de vidéos de développement des achats. Présentez un style visuel moderne et rapide avec des coupes rapides et une musique énergique, en utilisant divers modèles vidéo pour montrer rapidement des applications diverses et mettre en avant l'efficacité du Générateur Vidéo AI.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de développement des achats

Créez facilement des vidéos professionnelles de développement des achats qui clarifient les processus complexes et engagent votre audience en utilisant des fonctionnalités AI avancées.

1
Step 1
Collez votre script
Commencez par coller votre script de développement des achats dans notre éditeur intuitif. Notre AI analyse votre texte, formant la base de votre vidéo grâce aux capacités de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI professionnels pour représenter votre message, ou sélectionnez un modèle vidéo préconçu pour lancer instantanément votre projet pour une cohérence visuelle.
3
Step 3
Personnalisez et améliorez
Affinez votre vidéo en ajoutant des voix off générées par AI dans diverses langues, en incorporant des séquences vidéo pertinentes de notre bibliothèque média, et en appliquant les couleurs et le logo de votre marque.
4
Step 4
Générez et partagez
Une fois satisfait, générez votre vidéo de développement des achats de haute qualité. Exportez-la facilement dans divers formats d'aspect pour un partage fluide sur les plateformes afin d'informer et de former efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant les réussites en matière d'achats

Générez des vidéos AI convaincantes pour présenter efficacement des projets d'achat réussis, des partenariats ou des améliorations de processus internes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'entreprise engageantes ?

HeyGen agit comme un Générateur Vidéo AI intuitif, transformant le texte en vidéo à partir d'un script avec des avatars AI réalistes et la génération de voix off, rendant facile la création de vidéos dynamiques pour divers besoins d'entreprise.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos explicatives pour des processus d'achat complexes ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos de développement des achats efficace, vous permettant de conceptualiser de nouvelles narrations et de personnaliser chaque élément à l'aide d'un éditeur glisser-déposer pour créer des vidéos explicatives claires et engageantes, même pour les processus les plus complexes.

Quels atouts créatifs et fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?

HeyGen fournit un moteur créatif robuste avec une bibliothèque média diversifiée, incluant des séquences vidéo de stock et des modèles vidéo personnalisables. Les utilisateurs peuvent également tirer parti des avatars AI, de la génération de voix off et des sous-titres pour améliorer leurs vidéos marketing.

Comment puis-je assurer la cohérence de la marque dans les vidéos réalisées avec HeyGen ?

HeyGen soutient des vidéos de marque fortes grâce à des modèles personnalisables et des contrôles de marque, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs. Cela garantit que chaque vidéo d'entreprise reflète votre identité de marque de manière cohérente sur toutes les plateformes.

