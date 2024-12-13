Générateur Rapide de Vidéo d'Annonce de Changement de Politique
Créez facilement des vidéos professionnelles de mise à jour de politique en utilisant nos modèles et scènes intuitifs.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les citoyens en général, articulez les récents changements des réglementations locales sur le recyclage dans une annonce de service public de 60 secondes. Le style visuel doit être informatif et amical, utilisant des graphiques accessibles et une musique de fond positive, en s'appuyant crucialement sur des sous-titres pour assurer une portée et une compréhension maximales pour cette annonce de service public (PSA) vitale.
Pour informer les clients existants, créez une vidéo d'annonce de 30 secondes sur les réseaux sociaux mettant en avant une nouvelle fonctionnalité ou un avantage lié à une mise à jour de la politique de l'entreprise. Employez un style visuel engageant et moderne avec une musique de fond entraînante et des transitions dynamiques, rapidement mis en œuvre à l'aide de modèles et de scènes prêts à l'emploi pour une annonce sur les réseaux sociaux soignée.
Imaginez une vidéo explicative de 90 secondes destinée aux professionnels du secteur, décrivant méticuleusement un changement réglementaire significatif dans le secteur financier. La vidéo doit présenter un style visuel autoritaire et clair, incorporant des visualisations de données concises et une voix off professionnelle, le tout généré efficacement via le texte-à-vidéo à partir du script pour garantir la plus grande précision pour ces vidéos d'annonce de politique critique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Annonces Rapides de Politique sur les Réseaux Sociaux.
Créez et partagez rapidement des vidéos d'annonce engageantes pour les changements de politique sur diverses plateformes de réseaux sociaux pour informer un large public.
Améliorez la Formation Interne sur les Politiques.
Améliorez la compréhension et la rétention des nouvelles politiques par les employés en créant des vidéos de formation engageantes alimentées par l'AI qui simplifient les informations complexes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'annonce de politique ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie la création d'annonces de changement de politique engageantes. Les utilisateurs peuvent exploiter les fonctionnalités de texte-à-vidéo, les avatars AI et divers modèles de vidéos pour produire rapidement du contenu professionnel.
Quels contrôles créatifs HeyGen offre-t-il pour le branding des vidéos de politique ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant de personnaliser les vidéos d'annonce de politique avec vos couleurs spécifiques, logos et musique de fond. Cela garantit que toutes vos annonces de service public (PSA) maintiennent une identité de marque cohérente.
HeyGen peut-il aider les équipes RH à créer efficacement des vidéos explicatives ?
Oui, HeyGen permet aux équipes RH de produire rapidement des vidéos explicatives de haute qualité pour de nouvelles politiques ou mises à jour. Avec des avatars AI et une génération de voix off fluide, vous pouvez transformer des scripts en vidéos professionnelles avec un minimum d'effort.
Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité des annonces de politique ?
HeyGen soutient l'accessibilité en générant automatiquement des sous-titres pour toutes vos vidéos d'annonce de changement de politique. Cette fonctionnalité garantit que votre message est clair et compréhensible pour un public plus large sur diverses plateformes.