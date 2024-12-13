Créateur de Vidéos de Progrès Philanthropiques : Partagez Votre Impact

Transformez vos rapports d'impact écrits en vidéos de collecte de fonds captivantes grâce aux capacités de texte-à-vidéo alimentées par l'AI de HeyGen.

480/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de collecte de fonds poignante de 45 secondes ciblant les donateurs potentiels et les sponsors d'entreprise, soulignant le besoin urgent de soutien et présentant une solution claire. Le style visuel et audio doit être empathique et professionnel, incorporant des histoires personnelles convaincantes et une voix off sincère et persuasive. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour créer une narration cohérente et percutante qui résonne avec le public.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une mise à jour vidéo de 60 secondes sur les progrès philanthropiques pour les donateurs et les parties prenantes existants, expliquant l'impact direct de leurs contributions. La vidéo doit avoir une touche personnalisée, utilisant des visualisations de données claires aux côtés de témoignages authentiques, livrés par un avatar AI amical. Les avatars AI de HeyGen peuvent aider à délivrer un message vidéo personnalisé, rendant la connexion encore plus forte et directe.
Exemple de Prompt 3
L'objectif est de créer une vidéo caritative énergique de 20 secondes pour les réseaux sociaux, spécifiquement conçue pour attirer de nouveaux bénévoles de la communauté locale. Elle doit présenter un style visuel vibrant, axé sur la communauté, montrant des bénévoles faisant activement une différence, sur une musique moderne et entraînante. En utilisant les modèles et scènes de HeyGen, vous pourrez produire rapidement une vidéo engageante qui inspire une action immédiate.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Progrès Philanthropiques

Créez facilement des vidéos de collecte de fonds et de charité percutantes pour partager votre mission et vos progrès, en utilisant l'AI pour simplifier votre production de la conception à l'exportation.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par élaborer votre récit. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer votre message en une production captivante avec le créateur de vidéos AI.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une variété de modèles et de scènes professionnels pour représenter visuellement votre créateur de vidéos de progrès philanthropiques. Personnalisez facilement les couleurs et les polices pour aligner avec votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations AI
Améliorez votre vidéo caritative avec une génération de voix off au son naturel, garantissant que votre message est délivré clairement et efficacement à votre public.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre création en utilisant le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour diverses plateformes, puis partagez vos mises à jour sur les réseaux sociaux sur tous les canaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires d'Impact des Bénéficiaires

.

Communiquez efficacement la différence tangible que votre organisation fait en créant des vidéos AI engageantes qui mettent en avant le succès et les progrès des bénéficiaires.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les organisations à but non lucratif à créer des vidéos de collecte de fonds engageantes ?

HeyGen permet aux organisations à but non lucratif de produire des vidéos de collecte de fonds captivantes en utilisant des avatars AI, des capacités de texte-à-vidéo et des contrôles de marque robustes pour raconter leur histoire efficacement et inspirer l'action.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour la production de vidéos caritatives ?

HeyGen propose un créateur de vidéos AI équipé de modèles professionnels, de génération de voix off et de redimensionnement et exportation des ratios d'aspect, facilitant la création de vidéos de haute qualité pour diverses plateformes par les associations caritatives.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de progrès philanthropiques pour les réseaux sociaux ?

Absolument, le moteur créatif de HeyGen permet la génération rapide de vidéos de progrès philanthropiques, complètes avec sous-titres/captions automatiques et ratios d'aspect optimisés pour les réseaux sociaux, garantissant que vos mises à jour atteignent un public plus large sans effort.

HeyGen simplifie-t-il le processus de génération de vidéos de bout en bout pour les organisations ?

HeyGen rationalise la génération de vidéos de bout en bout en transformant les scripts en vidéos dynamiques avec des avatars AI et une génération de voix off automatisée, réduisant considérablement le temps et l'effort de production pour les besoins vidéo de toute organisation.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo