Créateur de Vidéos AI : Créez des Vidéos Époustouflantes avec Facilité

Générez des vidéos sociales engageantes avec des avatars AI personnalisés. Connectez-vous à votre audience de manière plus personnelle et efficace.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle élégante de 45 secondes destinée aux spécialistes du marketing digital et aux créateurs de contenu, illustrant la facilité de produire du contenu visuel engageant. Cette pièce moderne doit tirer parti des modèles et scènes étendus de HeyGen et des avatars AI pour une apparence professionnelle, le tout sur un fond musical inspirant pour mettre en valeur les capacités de la plateforme en tant que créateur de vidéos AI intuitif.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo explicative informative de 60 secondes adaptée aux utilisateurs potentiels de HeyGen et aux professionnels avertis en technologie, détaillant une fonctionnalité logicielle complexe de manière accessible. La présentation visuelle doit être propre et sophistiquée, améliorée par la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, garantissant la clarté avec une voix off amicale et engageante pour démontrer les atouts de la plateforme de création de vidéos AI.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo dynamique de 15 secondes pour la notoriété de la marque destinée aux organisateurs d'événements et aux responsables de marque, annonçant une vente flash ou un événement à venir. Cette pièce visuellement percutante doit utiliser des ressources premium de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour créer de l'excitation, avec une partition musicale excitante et une utilisation stratégique des avatars AI pour transmettre l'urgence, la rendant idéale pour créer des vidéos marketing professionnelles.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de stratégie personnelle

Créez facilement des vidéos de stratégie personnelle percutantes en utilisant notre créateur de vidéos AI intuitif. Passez du concept à des visuels convaincants en quelques étapes simples.

1
Step 1
Créez votre Script de Stratégie
Commencez par entrer les détails de votre stratégie personnelle. Notre "générateur de scripts AI" vous aide à esquisser rapidement votre message pour la vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez votre Style Visuel
Choisissez parmi une collection diversifiée de "modèles de vidéos" pour donner à votre vidéo de stratégie personnelle une esthétique professionnelle et engageante.
3
Step 3
Ajoutez votre Présentateur
Donnez vie à votre stratégie en incorporant un "avatar AI personnalisé" pour présenter vos points clés avec un look professionnel et cohérent.
4
Step 4
Affinez et Publiez
Assurez l'accessibilité et la clarté en ajoutant des "sous-titres automatiques" avant d'exporter votre vidéo de stratégie personnelle polie pour diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargir la Portée Éducative

Produisez des cours et des matériaux d'apprentissage convaincants, atteignant un public mondial plus large pour réaliser votre stratégie d'enseignement personnelle.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de mes vidéos marketing pour les réseaux sociaux ?

HeyGen sert de puissant "créateur de vidéos marketing", vous permettant de créer rapidement des "vidéos marketing professionnelles" et des "vidéos sociales" engageantes. Notre plateforme offre une large gamme de "modèles de vidéos" et un "créateur de vidéos AI" intuitif pour simplifier votre processus créatif.

Quel type de plateforme de création de vidéos AI est HeyGen ?

HeyGen est une plateforme avancée de "création de vidéos AI" qui transforme le texte en vidéos dynamiques avec facilité. Profitez de nos fonctionnalités de "créateur de vidéos AI" de pointe, y compris des "avatars AI personnalisés" réalistes et une "voix off AI" naturelle générée à partir de "texte-à-parole".

HeyGen peut-il m'aider à produire des vidéos explicatives et promotionnelles efficacement ?

Absolument, HeyGen est conçu pour accélérer la production de "vidéos explicatives" de haute qualité et de "vidéos promotionnelles" captivantes. Utilisez nos "modèles de vidéos" étendus et notre puissant "générateur de scripts AI" pour donner vie à vos idées rapidement, le tout dans notre "éditeur de vidéos AI" convivial.

Comment HeyGen simplifie-t-il le flux de production vidéo pour divers résultats ?

HeyGen fournit une "plateforme vidéo" complète qui simplifie l'ensemble de votre flux de production, de la conceptualisation à l'exportation. Nos fonctionnalités incluent des "sous-titres automatiques", l'accès à des "ressources stock premium", et un redimensionnement polyvalent des ratios d'aspect, garantissant que votre contenu est poli et prêt pour toute plateforme.

