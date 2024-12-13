Débloquez le Succès : Créateur de Vidéos d'Insights pour l'Amélioration des Performances

Transformez les données en insights exploitables pour les analystes marketing et boostez l'engagement du public avec le texte-à-vidéo à partir d'un script.

458/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo dynamique de 1,5 minute conçue pour les chefs de produit et les data scientists, libérant le potentiel des insights en temps réel grâce à l'analyse vidéo par IA. Cette vidéo doit adopter un style visuel futuriste et engageant, mettant en avant le traitement par IA via des modèles et scènes captivants, avec un avatar IA narrateur de données complexes pour garantir accessibilité et engagement.
Exemple de Prompt 2
Pour les responsables des réseaux sociaux et les stratèges de contenu, créez une vidéo vibrante de 45 secondes pour stimuler l'engagement du public et simplifier les rapports. Utilisez des graphiques et des diagrammes visuellement attrayants de la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen, accentués par une voix joyeuse et encourageante, et assurez une accessibilité maximale avec des sous-titres/captions clairs, illustrant comment des rapports personnalisables améliorent une stratégie de contenu vidéo.
Exemple de Prompt 3
Les stratèges marketing peuvent tirer parti d'une vidéo élégante de 2 minutes pour obtenir un avantage stratégique en illustrant le benchmarking concurrentiel. Cette production soignée, avec des visualisations de données comparatives et une voix stratégique et informée générée via le texte-à-vidéo à partir d'un script, démontrera comment les insights des tableaux de bord d'analyse vidéo peuvent être adaptés et exportés en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour diverses plateformes, stimulant une amélioration continue des performances.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos d'Insights pour l'Amélioration des Performances

Transformez vos données de performance complexes et insights en vidéos explicatives captivantes sans effort, engageant votre public avec des récits visuels clairs et percutants.

1
Step 1
Créez votre Script d'Insights
Collez vos insights et analyses de performance clés dans l'éditeur, en utilisant notre capacité de texte-à-vidéo à partir d'un script pour générer automatiquement du contenu vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Visuels et Scènes
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles et scènes pour représenter visuellement vos tendances de données et améliorations de performance, rendant l'information complexe digeste pour votre stratégie de contenu vidéo.
3
Step 3
Ajoutez une Narration Engagée
Améliorez votre vidéo avec une génération de voix off professionnelle, garantissant que vos insights exploitables sont communiqués clairement et de manière persuasive pour un engagement maximal du public.
4
Step 4
Exportez et Partagez votre Vidéo
Finalisez votre vidéo pour toute plateforme en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect, prête à informer les analystes marketing et les responsables des réseaux sociaux sur les gains de performance clés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Élargissez le Contenu Éducatif

.

Développez des cours vidéo et du contenu éducatif étendus en utilisant l'IA, permettant un apprentissage généralisé pour stimuler une amélioration continue des performances.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la production vidéo grâce à l'IA ?

HeyGen utilise une IA avancée pour transformer votre texte en vidéo à partir d'un script en contenu professionnel, avec génération de voix off réaliste et transcription automatique pour les sous-titres. Cela permet aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos de haute qualité sans montage complexe.

HeyGen peut-il répondre à des exigences spécifiques de branding pour mes vidéos ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding robustes, y compris des logos personnalisés et des schémas de couleurs, pour garantir que vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez également utiliser divers modèles et scènes pour maintenir une stratégie de contenu vidéo cohérente.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité et la portée des vidéos ?

HeyGen améliore considérablement l'accessibilité des vidéos grâce à des sous-titres/captions automatisés, garantissant que votre message atteint un public plus large. De plus, ses capacités de redimensionnement et d'exports de rapport d'aspect optimisent votre contenu pour diverses plateformes, augmentant l'engagement du public.

HeyGen fournit-il des ressources créatives et des outils pour la création vidéo ?

Absolument, HeyGen propose une vaste bibliothèque multimédia avec support de stock pour enrichir vos vidéos, ainsi qu'une sélection diversifiée d'avatars IA. Combiné avec des modèles et scènes personnalisables, HeyGen vous offre une grande flexibilité créative.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo