Créateur de Vidéos de Croissance par les Pairs : Stimulez le Partage de Connaissances en Équipe
Rationalisez le développement des employés avec une plateforme conviviale, en utilisant des avatars AI pour créer un contenu de partage de connaissances professionnel et engageant.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une 'vidéo éducative' perspicace de 90 secondes expliquant une mise à jour technique complexe pour le 'partage de connaissances' au sein d'une organisation. Public cible : équipes d'ingénierie et de produit. Le style visuel et audio doit être informatif et précis, utilisant des superpositions de texte animées et des visualisations de données, avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour garantir l'exactitude et des sous-titres pour l'accessibilité.
Créez une vidéo dynamique de 2 minutes présentant des stratégies efficaces pour le 'développement des employés' grâce au mentorat par les pairs. Public cible : chefs d'équipe et départements RH. La vidéo doit avoir un style visuel motivant et corporatif, incorporant des séquences d'archives diversifiées et des modèles professionnels de la bibliothèque de modèles et de médias de HeyGen pour illustrer différents scénarios de mentorat.
Développez une vidéo concise de 45 secondes sur l'optimisation de la collaboration d'équipe virtuelle, en tirant parti des capacités d'un 'créateur de vidéos AI' pour une création de contenu rapide. Public cible : tous les employés cherchant à améliorer leur productivité. Le style visuel doit être moderne et énergique avec des transitions rapides et une bande sonore entraînante, démontrant la facilité avec laquelle le contenu peut être partagé sur les plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations d'aspect-ratio de HeyGen et au texte-à-vidéo à partir de script.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir l'Apprentissage et le Développement.
Créez facilement des cours engageants avec des vidéos AI pour étendre considérablement la portée et améliorer les opportunités d'apprentissage par les pairs.
Améliorer la Formation des Employés.
Utilisez des vidéos alimentées par l'AI pour augmenter l'engagement et la rétention dans les programmes de formation des employés, favorisant un meilleur développement des compétences.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'AI ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie de texte-à-vidéo pour transformer vos scripts en vidéos engageantes de manière efficace. Ce créateur de vidéos AI innovant simplifie la production, rendant la création de vidéos complexes accessible à tous.
Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour mes vidéos ?
HeyGen propose des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques de manière fluide dans vos vidéos. Cela garantit que tout votre contenu, des vidéos de formation au partage de connaissances, conserve une apparence cohérente et professionnelle.
HeyGen peut-il générer des voix off et des sous-titres automatiquement ?
Oui, HeyGen dispose de capacités robustes de génération de voix off et ajoute automatiquement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité. Ces fonctionnalités techniques sont cruciales pour créer des vidéos éducatives percutantes et améliorer le développement des employés.
Comment HeyGen peut-il aider à créer un contenu éducatif efficace ?
HeyGen sert de puissant créateur de vidéos AI pour produire des vidéos éducatives de haute qualité et des vidéos explicatives, en utilisant sa plateforme en ligne intuitive. Vous pouvez facilement commencer avec des modèles, intégrer des enregistrements d'écran et accéder à une bibliothèque de médias pour enrichir votre contenu pour une stratégie L&D robuste.