Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de communication interne de 90 secondes ciblant les départements RH, démontrant comment simplifier les demandes de paie pour des scénarios courants. Cette vidéo doit utiliser un style visuel moderne et informatif, en exploitant les Modèles & scènes de HeyGen pour une création rapide et une génération de voix off professionnelle afin d'assurer une communication RH cohérente et précise.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative animée de 75 secondes engageante pour les employés existants, détaillant les nouveaux avantages ou les changements dans les politiques de paie dans le cadre des vidéos de formation continue sur la paie. Le style visuel et audio doit être dynamique et facile à comprendre, en utilisant efficacement les Sous-titres pour améliorer l'accessibilité et en incorporant des visuels de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour illustrer clairement les points clés.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo tutorielle technique concise de 45 secondes pour une équipe interne IT ou finance, illustrant une fonctionnalité avancée de résumé de la paie. Le style visuel doit être net et axé sur les données, en utilisant la capacité Texte-en-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour convertir rapidement la documentation technique en un guide visuel compréhensible, avec un redimensionnement précis du format d'image et des exportations pour diverses plateformes internes.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Résumé de la Paie

Créez des vidéos de résumé de la paie claires et engageantes sans effort pour simplifier la communication RH et améliorer la compréhension des employés avec la création de vidéos alimentée par l'IA.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script dans l'éditeur. Notre plateforme utilise la technologie Texte-en-vidéo à partir d'un script pour préparer votre contenu à l'animation.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Présentateurs
Sélectionnez des avatars AI engageants pour narrer vos informations sur la paie et choisissez un modèle visuel pertinent pour améliorer la présentation.
3
Step 3
Appliquez le Branding
Appliquez le logo et les couleurs de votre entreprise en utilisant les contrôles de Branding (logo, couleurs) pour maintenir une identité de marque cohérente tout au long de votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez vos vidéos de formation à la paie finales avec des sous-titres générés automatiquement, prêtes à être distribuées à votre équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment la création de vidéos alimentée par l'IA de HeyGen simplifie-t-elle le processus de création de vidéos de résumé de la paie ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie Texte-en-vidéo à partir d'un script pour transformer des informations complexes sur la paie en vidéos de résumé de la paie engageantes. Cette création de vidéos alimentée par l'IA simplifie le processus de production, permettant aux utilisateurs de générer du contenu professionnel rapidement et efficacement pour la communication RH.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation à la paie efficaces pour les nouveaux employés et la formation continue des employés ?

Absolument. HeyGen est un agent vidéo AI idéal pour créer des vidéos de formation à la paie complètes qui améliorent la compréhension des employés. Les entreprises peuvent développer des vidéos de communication interne cohérentes et de haute qualité pour les nouveaux employés et la formation continue, rendant les politiques de paie complexes faciles à comprendre.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour garantir des contrôles de marque et une orientation visuelle cohérente dans les vidéos de communication interne ?

HeyGen fournit des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans chaque vidéo explicative animée. Combinées à une bibliothèque de modèles et des sous-titres automatiques, ces fonctionnalités garantissent une orientation visuelle cohérente et une apparence professionnelle dans toutes vos vidéos de communication RH.

HeyGen prend-il en charge le Texte-en-vidéo efficace à partir d'un script pour les résumés de la paie ?

Oui, HeyGen excelle à générer rapidement des vidéos de résumé de la paie grâce à sa fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir d'un script. Il vous suffit d'entrer votre script, et la puissante plateforme de HeyGen utilise l'IA pour créer une génération de voix off professionnelle et du contenu visuel, simplifiant considérablement vos efforts de communication sur la paie.

