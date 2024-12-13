Créez des Cartes de Parcours Patient Impactantes avec Notre Créateur de Vidéos
Transformez facilement des scripts en vidéos engageantes de parcours patient grâce à notre puissante fonctionnalité de texte-en-vidéo à partir de script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo perspicace de 45 secondes spécifiquement pour les gestionnaires de cliniques et les responsables de l'expérience patient, mettant en avant le pouvoir de la narration visuelle pour souligner efficacement les points de contact et les points de douleur des patients dans une carte de parcours client. Employez un style visuel empathique et engageant, assurant la lisibilité avec des sous-titres précis générés directement à partir de la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script.
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les consultants en santé et les chefs de produit en technologie de la santé, illustrant la personnalisation sans effort d'un outil de cartographie de parcours. La vidéo doit être rapide et moderne, démontrant comment les modèles et scènes disponibles peuvent être adaptés, enrichis par des voix off AI diversifiées générées par la capacité de génération de voix off de HeyGen.
Créez une vidéo optimiste de 60 secondes pour les équipes marketing et les spécialistes de la communication dans le domaine de la santé, mettant en avant l'interface conviviale pour optimiser l'expérience client grâce à des vidéos de parcours patient adaptables. La narration visuelle doit être lumineuse et polyvalente, tirant parti de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels riches et présentant un redimensionnement et des exportations d'aspect ratio fluides pour une distribution multi-plateforme.
Pas d'Équipe. Pas de Montage.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Simplifiez les Parcours Patients Complexes.
Utilisez des vidéos alimentées par l'AI pour expliquer clairement des cartes de parcours patient complexes et des informations médicales, améliorant la compréhension pour toutes les parties prenantes.
Améliorez la Formation du Personnel pour les Soins aux Patients.
Améliorez la formation des professionnels de santé sur les protocoles de parcours patient, augmentant l'engagement et la rétention avec du contenu vidéo AI dynamique.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de cartographie du parcours client ?
HeyGen simplifie la création de vidéos dynamiques de cartographie du parcours client en vous permettant de transformer des scripts en récits visuels engageants. Profitez des avatars AI et des fonctionnalités de texte-en-vidéo pour illustrer facilement chaque étape du parcours client, rendant les processus complexes clairs et captivants.
Puis-je utiliser des avatars AI et des voix off pour améliorer les vidéos de cartographie du parcours patient ?
Absolument, HeyGen vous permet d'intégrer des avatars AI réalistes et des voix off AI dans vos vidéos de cartographie du parcours patient. Cela améliore considérablement la narration visuelle, donnant vie à vos cartes de parcours avec des animations dynamiques et des personnages personnalisés qui résonnent avec votre audience.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil en ligne efficace pour la narration visuelle dans la cartographie de parcours ?
HeyGen sert d'outil en ligne puissant et de créateur de vidéos de cartographie de parcours avec une interface conviviale, rendant la narration visuelle accessible. Utilisez une large gamme de modèles et notre éditeur collaboratif pour concevoir et animer rapidement des cartes de parcours détaillées qui communiquent clairement des expériences client complexes.
Comment les capacités vidéo de HeyGen peuvent-elles optimiser les parcours et expériences client ?
Les capacités vidéo innovantes de HeyGen aident à optimiser les parcours client en fournissant une représentation visuelle convaincante de chaque point d'interaction. En créant des vidéos engageantes, vous pouvez mettre en avant les expériences et points de contact clés des clients, favorisant une meilleure compréhension et un développement stratégique plus efficace.