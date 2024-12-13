Créateur de Vidéos pour Parcours de Soutien Parental pour des Vidéos Instructionnelles Faciles

Transformez vos supports de formation en vidéos engageantes pour les parents et les familles sans effort avec la technologie texte-à-vidéo à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo explicative d'une minute destinée aux organisations créant des supports de formation pour les parcours de soutien parental, montrant comment convertir un script directement en vidéo à l'aide de la technologie texte-à-vidéo. Les visuels doivent être clairs, étape par étape, en utilisant des modèles et des scènes accessibles, avec une voix off calme et informative pour assurer la clarté.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une pièce éducative vibrante de 45 secondes conçue pour les jeunes et les familles, expliquant les aspects clés des parcours de soutien, en utilisant des sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité. Le style visuel doit être engageant, coloré et accessible, mélangeant la bibliothèque de médias/stock avec des graphiques simples, accompagné d'une voix off amicale et claire.
Exemple de Prompt 3
Mettez en avant la rapidité et l'efficacité de notre générateur vidéo AI dans un clip promotionnel de 30 secondes pour les parents occupés, démontrant la rapidité avec laquelle il est possible de générer des informations cruciales sur les parcours de soutien. Le style visuel doit être dynamique et rapide avec des superpositions de texte audacieuses, animé par une voix off générée par AI énergique, exploitant les capacités de génération de voix off.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Parcours de Soutien Parental

Créez sans effort des vidéos d'instruction claires et engageantes pour guider les parents et les familles à travers les parcours de soutien avec notre plateforme alimentée par AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger ou coller votre script vidéo. Notre plateforme utilise la technologie "Texte-à-vidéo à partir d'un script" pour transformer vos mots en une vidéo dynamique, formant la base de vos "vidéos d'instruction".
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez un "avatar AI" qui représente le mieux votre message. Ces présentateurs numériques ajoutent une voix professionnelle et empathique, améliorant l'engagement de votre "contenu vidéo éducatif" pour les parents.
3
Step 3
Personnalisez avec des Visuels
Enrichissez votre vidéo en ajoutant des visuels pertinents et de la musique de fond à partir de notre vaste "bibliothèque de médias/stock". Cela garantit que vos "supports de formation" sont visuellement attrayants et faciles à comprendre pour les jeunes et les familles.
4
Step 4
Générez et Publiez
Avec la "Génération Vidéo de Bout en Bout", votre vidéo est complète. Assurez une portée et une clarté maximales avec des "sous-titres/captions" ajoutés automatiquement. Publiez votre contenu pour soutenir efficacement les parents.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Sujets de Soutien Complexes

Transformez des parcours de soutien complexes et du contenu éducatif en vidéos claires et faciles à digérer, rendant les informations essentielles accessibles aux parents.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos AI ?

HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos AI, permettant la génération de vidéos de bout en bout à partir d'un simple texte. Les utilisateurs peuvent transformer sans effort des scripts en contenu vidéo engageant avec des avatars AI réalistes et des scènes dynamiques, rationalisant la production du concept à la réalisation.

HeyGen peut-il générer des vidéos directement à partir d'un script ?

Absolument. HeyGen excelle dans la conversion texte-à-vidéo à partir d'un script, vous permettant d'entrer votre contenu écrit et de laisser notre AI créer une vidéo complète. Cela inclut la génération de voix off, leur synchronisation avec des avatars AI, et l'ajout automatique de sous-titres/captions pour une accessibilité accrue.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour améliorer le contenu vidéo ?

HeyGen propose une suite complète de fonctionnalités, y compris une gamme diversifiée d'avatars AI et des capacités robustes de génération de voix off. De plus, notre plateforme prend en charge les sous-titres/captions automatiques et offre un accès à une riche bibliothèque de médias/stock, garantissant des vidéos de haute qualité et engageantes.

Comment HeyGen peut-il aider à produire des vidéos d'instruction engageantes ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI idéal pour créer des vidéos d'instruction captivantes et des supports de formation. Il vous permet de produire rapidement du contenu vidéo éducatif, y compris pour les parcours de soutien parental, assurant un engagement élevé dans la formation grâce à des visuels dynamiques et une communication claire.

