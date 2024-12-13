Créateur de Vidéos pour l'Engagement des Parents : Connexions Faciles et Propulsées par l'AI

Stimulez l'engagement des parents dans les formations et partagez du contenu informatif pour les parents en utilisant des fonctionnalités intuitives de texte-à-vidéo pour une création sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise de 30 secondes pour les administrateurs scolaires et les enseignants, fournissant des mises à jour engageantes pour les parents sur les initiatives scolaires à venir. Le style visuel doit être propre et professionnel, avec une voix off claire générée à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo inspirante de 60 secondes conçue pour stimuler l'engagement des parents dans les formations pour de nouveaux programmes éducatifs. Ciblez les parents participant à ces formations avec un style visuel éducatif mais encourageant, avec une musique de fond douce et un texte clair à l'écran, en utilisant des modèles de vidéo personnalisables pour une production rapide.
Exemple de Prompt 3
Concevez une histoire vidéo dynamique de 20 secondes, propulsée par l'AI, pour les équipes marketing promouvant des événements communautaires centrés sur la famille. Le style visuel doit être moderne et rapide, avec des effets sonores percutants et des appels à l'action clairs, garantissant une adaptation facile sur diverses plateformes de médias sociaux grâce au redimensionnement et aux exportations de formats de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour l'Engagement des Parents

Créez facilement des vidéos percutantes pour vous connecter avec les familles, partager des mises à jour et stimuler l'engagement en utilisant notre plateforme intuitive propulsée par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner parmi une gamme de modèles de vidéo personnalisables adaptés au contenu d'engagement parental. Cela offre un démarrage rapide pour tout créateur de vidéos d'engagement parental.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Ajoutez votre script et utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour générer des voix off naturelles, rendant vos vidéos d'engagement familial personnalisées plus accessibles et engageantes.
3
Step 3
Appliquez Votre Marque
Maintenez une communication cohérente en utilisant les contrôles de marque pour incorporer votre logo, vos couleurs personnalisées et vos polices, garantissant que chaque vidéo de mise à jour engageante pour les parents reflète l'identité de votre organisation.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo en appliquant le redimensionnement des formats pour un visionnage optimal sur n'importe quelle plateforme. Exportez votre vidéo professionnellement conçue pour facilement stimuler l'engagement des parents dans les formations et partager du contenu informatif pour les parents.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Fournissez des Communications Parentales Engagantes

Produisez rapidement des mises à jour vidéo visuellement attrayantes, gardant les parents informés et connectés avec les activités scolaires ou programmatiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos personnalisées et engageantes pour l'engagement des parents ?

HeyGen sert de moteur créatif, vous permettant de générer des vidéos d'engagement familial personnalisées avec des avatars AI et des modèles de vidéo personnalisables. Cela garantit que votre contenu informatif pour les parents est toujours frais et captivant.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen une plateforme intuitive pour les mises à jour parentales ?

HeyGen offre une plateforme intuitive où vous pouvez facilement transformer du texte en vidéo grâce à notre fonctionnalité de texte-à-vidéo. Cela simplifie la création de mises à jour engageantes pour les parents, rendant la production vidéo accessible à tous.

Puis-je maintenir l'identité de ma marque lors de la création de vidéos avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen propose des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs et d'autres éléments de marque directement dans vos vidéos d'engagement parental. Cela aide à renforcer votre identité et à établir la confiance en tant que créateur professionnel de vidéos d'engagement parental.

HeyGen prend-il en charge divers formats et plateformes de partage de vidéos ?

Oui, HeyGen offre une génération de vidéos de bout en bout, fournissant une flexibilité pour divers besoins de partage. Vous pouvez facilement ajuster vos vidéos avec le redimensionnement des formats pour s'adapter sans problème à différents canaux de médias sociaux ou plateformes de communication.

