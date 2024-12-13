Boostez l'efficacité avec un créateur de vidéos d'insights opérationnels

Transformez des données opérationnelles complexes en insights vidéo clairs et exploitables pour les responsables des opérations avec la conversion Texte-en-vidéo à partir d'un script.

497/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative engageante de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, avec un style visuel dynamique et des graphiques simplifiés, accompagnée d'une voix off amicale et encourageante. La vidéo doit démontrer comment créer rapidement une vidéo explicative convaincante en utilisant des Modèles et scènes intuitifs, mettant en avant l'interface conviviale de HeyGen comme une plateforme facile à utiliser pour la création vidéo.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de communication d'entreprise de 60 secondes ciblant les équipes marketing, en mettant l'accent sur la cohérence de la marque avec une esthétique visuelle élégante et moderne et un avatar AI professionnel et articulé délivrant le message. Utilisez la bibliothèque de médias/stock pour intégrer les éléments de marque de manière transparente, montrant HeyGen comme un créateur de vidéos AI sophistiqué pour maintenir des vidéos conformes à la marque dans toutes les campagnes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'instruction de 45 secondes pour les départements RH axée sur la formation des employés, adoptant un style visuel informatif et amical avec un audio clair et soutenant. Intégrez des sous-titres pour l'accessibilité et utilisez la conversion Texte-en-vidéo à partir d'un script pour traduire efficacement les supports de formation en contenu dynamique, positionnant HeyGen comme un outil puissant pour une formation efficace des employés et la conversion Texte-en-vidéo AI.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos d'insights opérationnels

Transformez des données opérationnelles complexes en vidéos engageantes et faciles à comprendre avec le créateur de vidéos AI intuitif de HeyGen. Améliorez la clarté de l'équipe et favorisez une meilleure prise de décision.

1
Step 1
Collez votre script ou choisissez un modèle
Commencez par entrer vos insights opérationnels sous forme de texte ou sélectionnez un modèle professionnel pour structurer votre vidéo. Notre fonctionnalité Texte-en-vidéo AI posera les bases de votre présentation.
2
Step 2
Sélectionnez un avatar AI et une voix off
Améliorez l'engagement en choisissant parmi divers avatars AI pour présenter vos informations. Générez une voix off naturelle dans plusieurs langues pour transmettre clairement votre message.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et du branding
Intégrez des médias pertinents de notre bibliothèque, ajoutez des sous-titres pour l'accessibilité et appliquez les couleurs et le logo de votre marque pour créer des vidéos conformes à la marque qui résonnent avec votre équipe.
4
Step 4
Exportez et partagez vos insights
Finalisez votre vidéo d'insights opérationnels, puis exportez-la facilement dans divers formats d'aspect pour une distribution sur vos plateformes internes ou LMS, garantissant une large accessibilité.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarification des procédures opérationnelles complexes

.

Transformez des processus et des données opérationnels complexes en explications vidéo claires et faciles à comprendre pour une communication d'équipe fluide et un partage d'insights.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les responsables des opérations à développer des vidéos d'insights ?

HeyGen permet aux responsables des opérations de créer rapidement des vidéos de développement d'insights opérationnels convaincantes et du contenu de formation des employés. Avec son créateur de vidéos AI intuitif, vous pouvez facilement transformer des données complexes en explications visuelles engageantes, améliorant la communication et la compréhension au sein de votre équipe.

Quelles capacités AI offre HeyGen pour la création vidéo ?

HeyGen propose des capacités AI avancées, y compris la conversion Texte-en-vidéo AI, des avatars AI réalistes et une génération de voix off sophistiquée. Les utilisateurs peuvent également exploiter une large gamme de modèles et de scènes pour simplifier le processus de production vidéo et créer du contenu professionnel sans effort.

HeyGen est-il une plateforme facile à utiliser pour la production vidéo professionnelle ?

Absolument. HeyGen est conçu comme une plateforme vidéo facile à utiliser avec un éditeur glisser-déposer qui simplifie la production vidéo professionnelle. Vous pouvez ajouter des sous-titres facilement et vous assurer que toutes vos vidéos sont conformes à la marque avec des contrôles de personnalisation de la marque.

HeyGen peut-il être utilisé pour l'activation des ventes et la création de vidéos explicatives ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos AI idéal pour créer des supports d'activation des ventes percutants et des vidéos explicatives engageantes. Sa plateforme vidéo robuste permet aux entreprises de produire rapidement du contenu de haute qualité, transmettant efficacement la valeur du produit et stimulant les ventes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo