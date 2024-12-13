Créateur de Vidéos de Développement des Opérations pour Améliorer l'Efficacité de la Formation

Créez des vidéos de formation des employés captivantes plus rapidement avec des avatars AI, économisant un temps et des ressources précieux.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les responsables des opérations ayant besoin de transmettre rapidement des "communications internes" concernant de nouvelles "vidéos sur les opérations commerciales" et des changements de procédure, une mise à jour dynamique de 30 secondes est essentielle. Cette vidéo doit être énergique et riche en infographies, assurant la clarté avec des sous-titres/captions précis générés automatiquement par HeyGen, tout en utilisant divers modèles et scènes pour une production rapide.
Exemple de Prompt 2
Pour simplifier le contenu complexe des "vidéos pédagogiques" pour les équipes confrontées à des flux de travail opérationnels complexes, scénarisez une vidéo explicative complète de 60 secondes. Cette vidéo nécessite un style visuel moderne et accessible avec des éléments animés nets, utilisant la fonction texte-à-vidéo de HeyGen pour narrer le processus dans un ton amical et clair, enrichi par des visuels pertinents de sa bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Démontrez la puissance d'un "créateur de vidéos AI" dans le "créateur de vidéos de développement des opérations" avec une vitrine de pointe de 25 secondes conçue pour les spécialistes et chefs de projet, mettant en avant la création rapide de contenu. La vidéo doit être élégante et high-tech, caractérisée par une voix off confiante et rapide et des visuels dynamiques, soulignant la flexibilité de HeyGen pour le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations pour un déploiement multi-plateformes, efficacement livrée par ses avatars AI personnalisables.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Développement des Opérations

Rationalisez votre formation opérationnelle et vos communications internes avec la création vidéo alimentée par l'AI, transformant des processus complexes en contenu engageant et facile à comprendre.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par taper ou coller votre contenu opérationnel directement dans l'éditeur, en utilisant la fonction texte-à-vidéo de HeyGen pour générer instantanément un brouillon vidéo préliminaire pour votre vidéo pédagogique.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels et Voix
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI de HeyGen pour narrer votre contenu, assurant que vos instructions opérationnelles sont livrées avec un présentateur virtuel cohérent et engageant.
3
Step 3
Ajoutez Vos Éléments de Marque
Incorporez des éléments de marque personnalisés, tels que votre logo et vos couleurs de marque, en utilisant les contrôles de marque dédiés de HeyGen pour maintenir une cohérence visuelle à travers toutes vos vidéos d'opérations commerciales.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre vidéo pédagogique de haute qualité et exportez-la dans divers ratios d'aspect, prête à être déployée sur vos plateformes de formation et développement ou vos canaux de communication interne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Favoriser l'Adhésion Opérationnelle

Créez des vidéos captivantes pour communiquer de nouvelles stratégies opérationnelles, motiver les équipes et favoriser l'alignement interne.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes projets de vidéos créatives ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos explicatives engageantes et des présentations animées en utilisant des avatars AI réalistes et des modèles de vidéos personnalisables, transformant votre vision créative en histoires visuelles captivantes à partir d'un simple script.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création vidéo ?

HeyGen simplifie la création de vidéos avec sa création vidéo innovante native de l'invite, vous permettant de générer rapidement du contenu professionnel à partir de texte, complété par des avatars AI avancés et une génération de voix off de haute qualité.

HeyGen peut-il être utilisé pour produire des vidéos pédagogiques ou des présentations animées pour les entreprises ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos AI idéal pour développer des vidéos pédagogiques de haute qualité et des présentations animées. Il soutient efficacement divers besoins de formation et développement et améliore les communications internes pour les vidéos d'opérations commerciales critiques.

Quelles options de personnalisation créative sont disponibles lors de la création de vidéos avec HeyGen ?

HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation vidéo, y compris une large gamme de modèles de vidéos, des contrôles de marque complets pour les logos et les couleurs, et la flexibilité de personnaliser les avatars AI, garantissant que votre contenu s'aligne parfaitement avec votre direction créative.

