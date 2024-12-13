créateur de vidéos d'aperçu d'études en ligne : Créez des Cours Engagés

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction concise de 45 secondes conçue pour les étudiants et les présentateurs académiques, illustrant comment résumer et présenter rapidement les principaux matériaux d'étude. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique et informatif, utilisant des pop-ups de texte animés et des sous-titres clairs pour souligner les points cruciaux, accompagnée d'une voix off encourageante et ciblée. Montrez comment la fonctionnalité `Texte en vidéo à partir de script` peut simplifier la création de vidéos explicatives précises pour n'importe quel sujet.
Exemple de Prompt 2
Concevez un tutoriel énergique de 60 secondes pour les petites entreprises et les spécialistes du marketing de contenu, mettant en avant la puissance intuitive d'un créateur de vidéos AI pour les campagnes marketing. Le style visuel doit être moderne et élégant, utilisant une variété de modèles et de scènes préconçus de la plateforme, en passant rapidement entre des clips médias captivants. L'audio doit être une musique de fond contemporaine avec des effets sonores subtils, soulignant la facilité d'utilisation sans narration explicite. Démontrez la polyvalence de la fonctionnalité `Modèles et scènes` pour produire rapidement des vidéos de qualité professionnelle.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo technique détaillée de 2 minutes destinée aux développeurs et utilisateurs avancés, explorant les fondements techniques d'un créateur de vidéos AI. L'approche visuelle doit être épurée et précise, se concentrant sur des captures d'écran démontrant la technologie AI sophistiquée en action, comme la façon dont `Texte en vidéo à partir de script` traite efficacement les entrées et comment les `Sous-titres` sont générés et édités dynamiquement. L'audio doit comporter une voix off calme et explicative, fournissant des aperçus des fonctionnalités techniques pour une création efficace d'aperçus d'études en ligne.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Aperçu d'Études en Ligne

Transformez sans effort vos matériaux d'étude en vidéos explicatives animées engageantes, complètes avec des avatars AI et des voix off professionnelles, conçues pour captiver les apprenants.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par utiliser notre fonctionnalité Texte en vidéo à partir de script pour structurer efficacement votre contenu. Cela aide à transformer vos matériaux d'étude bruts en un script soigné.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Éléments Visuels
Améliorez votre aperçu en sélectionnant l'un de nos avatars AI réalistes pour présenter votre contenu. Cela apporte une touche dynamique et professionnelle à votre vidéo.
3
Step 3
Ajoutez une Narration Vocale
Améliorez votre vidéo avec une narration professionnelle en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off via la synthèse vocale AI. Cela garantit une expérience audio claire et engageante.
4
Step 4
Exportez Votre Aperçu
Revoyez votre projet terminé, puis utilisez notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect pour télécharger votre vidéo éducative captivante. Elle est prête à être partagée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux en Éducation

Générez rapidement des clips vidéo captivants à partir des aperçus d'études pour promouvoir efficacement les cours et engager les apprenants sur les plateformes de réseaux sociaux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives en utilisant l'AI ?

HeyGen permet aux créateurs de cours en ligne de produire des vidéos engageantes sans effort. Notre créateur de vidéos AI avancé convertit votre script en vidéos soignées avec des avatars AI réalistes et des voix off de haute qualité, simplifiant l'ensemble du processus de production pour les matériaux d'étude.

Puis-je facilement personnaliser mes vidéos animées avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen propose un éditeur intuitif de glisser-déposer qui rend la personnalisation simple. Vous pouvez choisir parmi divers modèles, ajouter du texte et des sous-titres, incorporer des médias de stock, et appliquer des contrôles de marque pour que vos vidéos explicatives s'alignent parfaitement avec votre style.

Quelles fonctionnalités techniques AI sont disponibles dans HeyGen pour les vidéos d'aperçu d'études ?

HeyGen utilise une technologie AI de pointe pour améliorer vos vidéos d'aperçu d'études en ligne. Cela inclut une synthèse vocale AI robuste pour des voix off naturelles, la génération automatique de sous-titres, et la capacité de générer des vidéos directement à partir de votre script.

À quelle vitesse HeyGen peut-il m'aider à produire des vidéos explicatives de haute qualité ?

HeyGen accélère considérablement la production vidéo, vous permettant de créer des vidéos engageantes en quelques minutes, pas en heures. Avec notre puissant créateur de vidéos AI et notre vaste bibliothèque de modèles, vous pouvez rapidement transformer des concepts en contenu de qualité professionnelle.

