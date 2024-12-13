Votre Créateur de Vidéos de Performance pour l'Onboarding Ultime
Améliorez l'onboarding des employés et leur performance avec des vidéos de formation engageantes, enrichies par la génération de voix off.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une présentation concise des fonctionnalités du produit de 60 secondes pour les utilisateurs existants, destinée aux chefs de produit et aux équipes de réussite client, en utilisant une esthétique visuelle propre et informative avec une musique de fond moderne. Cette "vidéo de démonstration de produit" doit expliquer une nouvelle mise à jour, générée directement à partir d'un script détaillé, garantissant que tous les utilisateurs en comprennent rapidement la valeur. La capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script rend ce processus fluide.
Que diriez-vous de produire une vidéo d'instruction concise de 30 secondes pour clarifier un processus logiciel complexe pour les équipes internes, ciblant spécifiquement les chefs de département et les contributeurs individuels ? Elle devrait adopter un style visuel clair et concis avec une narration audio simple, assurant l'accessibilité grâce à des sous-titres intégrés. Cette "vidéo de formation" essentielle améliorera la compréhension et la performance, rendue facile avec la fonction de sous-titres intégrés de HeyGen.
Un message motivationnel de 40 secondes de la part de la direction, destiné à tous les employés de l'entreprise, pourrait grandement bénéficier d'un style visuel d'entreprise soigné associé à une piste audio engageante et inspirante. Cette création percutante de "créateur de vidéo AI" communiquerait des mises à jour stratégiques sur diverses plateformes internes, adaptant facilement sa présentation grâce au redimensionnement et aux exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour un visionnage optimal sur n'importe quel appareil.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention lors de l'Onboarding.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos d'onboarding dynamiques qui améliorent significativement l'engagement des nouvelles recrues et la rétention des connaissances.
Échelle de Production de Contenu d'Onboarding.
Générez rapidement des bibliothèques étendues de vidéos d'onboarding, assurant une formation cohérente pour une main-d'œuvre mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'onboarding des employés ?
HeyGen agit comme un créateur de vidéos d'onboarding intuitif, utilisant les capacités de créateur de vidéo AI pour simplifier la création de contenu. Il suffit d'entrer votre script, de choisir parmi des Modèles Personnalisables, et notre plateforme génère rapidement des vidéos d'onboarding professionnelles.
Quelles fonctionnalités AI avancées HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?
HeyGen offre aux utilisateurs des présentateurs AI de pointe et des voix off AI réalistes grâce à la technologie de synthèse vocale. Cela permet une génération automatique de vidéos directement à partir de votre script, faisant de HeyGen un puissant créateur de vidéo AI.
Puis-je personnaliser le branding des vidéos créées avec HeyGen ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding étendus pour s'assurer que vos vidéos correspondent à l'identité de votre entreprise. Vous pouvez facilement appliquer votre logo, vos couleurs de marque spécifiques et utiliser des Modèles Personnalisables dans notre éditeur vidéo intuitif.
Au-delà de l'onboarding, quels autres types de vidéos HeyGen peut-il créer ?
HeyGen est un outil de création vidéo polyvalent conçu pour une large gamme de contenus, y compris des vidéos de formation engageantes et des vidéos de démonstration de produit informatives. Les utilisateurs peuvent également ajouter facilement la génération de sous-titres et des voix off AI de haute qualité pour diverses applications.