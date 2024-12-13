Créateur de Vidéos d'Efficacité d'Intégration : Accélérez la Formation

Automatisez la formation à l'intégration pour les nouveaux employés avec notre plateforme de création vidéo AI, mettant en vedette des avatars AI dynamiques.

397/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables RH, une vidéo explicative de 60 secondes est nécessaire pour illustrer la simplicité de créer des vidéos d'intégration efficaces avec HeyGen. En utilisant une esthétique visuelle moderne et épurée avec des segments d'enregistrement d'écran montrant les "Modèles & scènes" en action, elle doit être enrichie par une narration AI engageante. Cette vidéo mettra en avant comment les modèles de vidéos d'intégration de HeyGen facilitent la personnalisation rapide du contenu.
Exemple de Prompt 2
Les formateurs d'entreprise et les professionnels de la formation et du développement sont le public idéal pour cette vidéo percutante de 30 secondes, qui vise à démontrer la puissance de HeyGen pour automatiser la formation à l'intégration. Son style visuel dynamique et rapide, avec des coupes rapides de visuels pertinents, sera soutenu par une voix off AI professionnelle. La vidéo montrera clairement comment les capacités de "Texte en vidéo à partir de script" simplifient la création de scripts auto-générés par AI pour une formation complète.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo émouvante de 50 secondes pour les nouveaux employés et les professionnels RH, mettant en avant les avantages des vidéos d'intégration AI accessibles et inclusives. Le style visuel et audio doit être empathique et chaleureux, avec des avatars AI diversifiés dans divers environnements de travail, assurant la clarté avec des "Sous-titres/légendes". Illustrez comment cela améliore l'expérience d'intégration pour tout le monde.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Efficacité d'Intégration

Rationalisez la formation de vos nouveaux employés avec une AI puissante. Créez rapidement et facilement des vidéos d'intégration engageantes et précises, augmentant l'efficacité pour les équipes RH et les nouveaux employés.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Commencez avec un Modèle
Exploitez des scripts auto-générés par AI ou sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles pour esquisser rapidement votre contenu de formation. Entrez simplement votre texte, et la plateforme vous aide à structurer votre message pour un démarrage fluide avec texte en vidéo à partir de script.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars et Voix AI Dynamiques
Améliorez l'engagement en choisissant parmi divers avatars AI pour présenter votre contenu. Associez-les à des voix off AI professionnelles, disponibles dans plusieurs langues et styles, pour donner vie à vos vidéos d'intégration sans effort.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo avec l'Image de Marque
Personnalisez facilement votre vidéo avec les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les palettes de couleurs spécifiques. Assurez-vous que chaque vidéo d'intégration reflète parfaitement l'identité de votre marque pour un rendu professionnel et soigné.
4
Step 4
Exportez et Déployez Vos Vidéos d'Intégration
Une fois votre vidéo terminée, utilisez le redimensionnement et les exports de format pour la télécharger dans le format souhaité et la partager sur vos plateformes préférées. Livrez des vidéos d'intégration percutantes qui responsabilisent les nouveaux employés et automatisent la formation à l'intégration.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos de Culture et de Bienvenue Engagantes

.

Générez facilement des vidéos de bienvenue et de culture captivantes qui inspirent les nouveaux employés, les intégrant harmonieusement dans l'éthique de l'entreprise dès le premier jour.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'intégration engageantes et personnalisables ?

HeyGen propose une large gamme de modèles de vidéos d'intégration éditables, vous permettant de personnaliser facilement le contenu avec des avatars AI et des designs uniques, garantissant des introductions créatives et mémorables pour les nouveaux employés.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen utilise-t-il pour simplifier la création de vidéos d'intégration ?

HeyGen exploite des avatars AI avancés, des voix off AI réalistes et des scripts auto-générés par AI pour automatiser votre formation à l'intégration, augmentant considérablement l'efficacité et la cohérence pour les équipes RH.

Pourquoi les équipes RH devraient-elles choisir HeyGen pour leurs vidéos d'intégration ?

Les équipes RH bénéficient de la plateforme de création vidéo AI de HeyGen, qui agit comme un créateur de vidéos d'efficacité d'intégration en simplifiant la production de vidéos d'intégration de haute qualité et cohérentes sans nécessiter de compétences approfondies en production vidéo.

HeyGen prend-il en charge un contenu diversifié et une image de marque pour les vidéos d'intégration ?

Oui, HeyGen prend en charge l'intégration de contenu riche, y compris la narration AI, les contrôles de marque personnalisés comme les logos, et une vaste bibliothèque de médias/stock, garantissant que vos vidéos d'intégration s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo