Créateur de Vidéos d'Efficacité d'Intégration : Accélérez la Formation
Automatisez la formation à l'intégration pour les nouveaux employés avec notre plateforme de création vidéo AI, mettant en vedette des avatars AI dynamiques.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les propriétaires de petites entreprises et les responsables RH, une vidéo explicative de 60 secondes est nécessaire pour illustrer la simplicité de créer des vidéos d'intégration efficaces avec HeyGen. En utilisant une esthétique visuelle moderne et épurée avec des segments d'enregistrement d'écran montrant les "Modèles & scènes" en action, elle doit être enrichie par une narration AI engageante. Cette vidéo mettra en avant comment les modèles de vidéos d'intégration de HeyGen facilitent la personnalisation rapide du contenu.
Les formateurs d'entreprise et les professionnels de la formation et du développement sont le public idéal pour cette vidéo percutante de 30 secondes, qui vise à démontrer la puissance de HeyGen pour automatiser la formation à l'intégration. Son style visuel dynamique et rapide, avec des coupes rapides de visuels pertinents, sera soutenu par une voix off AI professionnelle. La vidéo montrera clairement comment les capacités de "Texte en vidéo à partir de script" simplifient la création de scripts auto-générés par AI pour une formation complète.
Concevez une vidéo émouvante de 50 secondes pour les nouveaux employés et les professionnels RH, mettant en avant les avantages des vidéos d'intégration AI accessibles et inclusives. Le style visuel et audio doit être empathique et chaleureux, avec des avatars AI diversifiés dans divers environnements de travail, assurant la clarté avec des "Sous-titres/légendes". Illustrez comment cela améliore l'expérience d'intégration pour tout le monde.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement et la Rétention à l'Intégration.
Améliorez l'engagement et les taux de rétention des nouveaux employés en livrant des vidéos d'intégration AI dynamiques et personnalisées qui captivent et éduquent efficacement.
Échelle de Création de Contenu d'Intégration.
Produisez efficacement un volume élevé de contenu d'intégration diversifié et de modules de formation, atteignant tous les nouveaux employés à l'échelle mondiale avec des informations cohérentes et de haute qualité.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'intégration engageantes et personnalisables ?
HeyGen propose une large gamme de modèles de vidéos d'intégration éditables, vous permettant de personnaliser facilement le contenu avec des avatars AI et des designs uniques, garantissant des introductions créatives et mémorables pour les nouveaux employés.
Quelles fonctionnalités AI HeyGen utilise-t-il pour simplifier la création de vidéos d'intégration ?
HeyGen exploite des avatars AI avancés, des voix off AI réalistes et des scripts auto-générés par AI pour automatiser votre formation à l'intégration, augmentant considérablement l'efficacité et la cohérence pour les équipes RH.
Pourquoi les équipes RH devraient-elles choisir HeyGen pour leurs vidéos d'intégration ?
Les équipes RH bénéficient de la plateforme de création vidéo AI de HeyGen, qui agit comme un créateur de vidéos d'efficacité d'intégration en simplifiant la production de vidéos d'intégration de haute qualité et cohérentes sans nécessiter de compétences approfondies en production vidéo.
HeyGen prend-il en charge un contenu diversifié et une image de marque pour les vidéos d'intégration ?
Oui, HeyGen prend en charge l'intégration de contenu riche, y compris la narration AI, les contrôles de marque personnalisés comme les logos, et une vaste bibliothèque de médias/stock, garantissant que vos vidéos d'intégration s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise.