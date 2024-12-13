Créateur de Vidéos d'Aperçu des Systèmes de Bureau : Simplicité Alimentée par l'AI

Rationalisez la formation et la communication interne avec des vidéos explicatives dynamiques. Exploitez le "Texte-à-vidéo à partir de script" pour transformer le texte en visuels captivants sans effort.

387/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'affaires de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, montrant comment les outils vidéo AI peuvent révolutionner leur marketing. Cette vidéo engageante doit présenter un avatar AI dynamique, propulsé par les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off, expliquant des concepts complexes de manière simple. Le style visuel et audio doit être moderne, énergique et très persuasif, inspirant une action immédiate.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de communication interne concise de 30 secondes ciblant les chefs d'équipe, annonçant une mise à jour de la politique de l'entreprise. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour un look propre et cohérent, et assurez l'accessibilité avec des sous-titres intégrés. Le style visuel doit être direct et épuré, avec un ton clair et autoritaire et une musique de fond minimale.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de formation de 90 secondes pour les employés apprenant une nouvelle fonctionnalité logicielle, démontrant chaque étape visuellement. La vidéo doit tirer parti de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels pertinents et être optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations selon le rapport d'aspect. Le style visuel et audio doit être patient et instructif, avec une narration claire et étape par étape guidant le spectateur à travers le processus.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Aperçu des Systèmes de Bureau

Créez rapidement des vidéos d'aperçu professionnelles et engageantes pour vos systèmes de bureau, améliorant la communication interne et la formation avec une efficacité alimentée par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Projet
Commencez par sélectionner un modèle vidéo professionnel conçu pour les communications d'affaires, ou partez de zéro pour construire votre aperçu personnalisé des systèmes de bureau.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Collez votre script et laissez notre plateforme générer votre vidéo avec la technologie de texte-à-vidéo à partir de script, présentant des voix naturelles pour expliquer des systèmes complexes.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels
Affinez l'apparence de votre vidéo en utilisant les contrôles de Branding (logo, couleurs) pour s'aligner avec l'identité de votre entreprise et améliorer la clarté pour votre public.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre aperçu en ajoutant des sous-titres intégrés pour l'accessibilité, puis exportez-le dans le format souhaité pour distribution à votre équipe ou vos parties prenantes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez une Communication Interne Engagée

.

Produisez rapidement des clips courts engageants et des vidéos explicatives pour communiquer efficacement les mises à jour et aperçus des systèmes de bureau.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos explicatives engageantes pour mon entreprise ?

HeyGen permet aux entreprises de produire facilement des vidéos explicatives professionnelles, en utilisant des avatars AI et un éditeur glisser-déposer convivial. Vous pouvez rapidement générer un contenu captivant pour communiquer efficacement des idées complexes à votre public.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos de campagnes marketing et le contenu des réseaux sociaux ?

HeyGen propose un créateur de vidéos AI robuste avec des modèles vidéo et des capacités de synthèse vocale AI, rendant simple la création de clips courts à fort impact pour les réseaux sociaux et les campagnes marketing. Vous pouvez facilement personnaliser les visuels et l'image de marque pour maintenir une présence cohérente sur toutes les plateformes.

HeyGen peut-il être utilisé pour produire des vidéos animées pour la communication interne ou la formation ?

Absolument ! HeyGen est un outil vidéo AI idéal pour générer du contenu vidéo animé, parfait pour la communication interne ou des vidéos de formation complètes. Ses fonctionnalités alimentées par l'AI simplifient le processus du script à la vidéo professionnelle, améliorant l'intégration et l'apprentissage des employés.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos efficace pour des besoins commerciaux divers ?

HeyGen se distingue comme un créateur de vidéos d'affaires polyvalent, offrant un ensemble robuste d'outils vidéo AI incluant des sous-titres intégrés et une bibliothèque de médias stock. Cela permet aux utilisateurs de créer sans effort une large gamme de vidéos professionnelles pour divers objectifs, des aperçus des systèmes de bureau au contenu de vente et marketing.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo