Créateur de Vidéos d'Aperçu des Systèmes de Bureau : Simplicité Alimentée par l'AI
Rationalisez la formation et la communication interne avec des vidéos explicatives dynamiques. Exploitez le "Texte-à-vidéo à partir de script" pour transformer le texte en visuels captivants sans effort.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'affaires de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, montrant comment les outils vidéo AI peuvent révolutionner leur marketing. Cette vidéo engageante doit présenter un avatar AI dynamique, propulsé par les avatars AI de HeyGen et la génération de voix off, expliquant des concepts complexes de manière simple. Le style visuel et audio doit être moderne, énergique et très persuasif, inspirant une action immédiate.
Créez une vidéo de communication interne concise de 30 secondes ciblant les chefs d'équipe, annonçant une mise à jour de la politique de l'entreprise. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour un look propre et cohérent, et assurez l'accessibilité avec des sous-titres intégrés. Le style visuel doit être direct et épuré, avec un ton clair et autoritaire et une musique de fond minimale.
Concevez une vidéo de formation de 90 secondes pour les employés apprenant une nouvelle fonctionnalité logicielle, démontrant chaque étape visuellement. La vidéo doit tirer parti de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels pertinents et être optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations selon le rapport d'aspect. Le style visuel et audio doit être patient et instructif, avec une narration claire et étape par étape guidant le spectateur à travers le processus.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention en Formation.
Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour créer des modules de formation dynamiques qui améliorent l'engagement et la rétention des employés pour les nouveaux systèmes de bureau.
Élargissez la Portée de la Formation Interne.
Développez des vidéos de formation complètes pour les systèmes de bureau, assurant un apprentissage cohérent et une portée plus large à travers l'organisation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos explicatives engageantes pour mon entreprise ?
HeyGen permet aux entreprises de produire facilement des vidéos explicatives professionnelles, en utilisant des avatars AI et un éditeur glisser-déposer convivial. Vous pouvez rapidement générer un contenu captivant pour communiquer efficacement des idées complexes à votre public.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos de campagnes marketing et le contenu des réseaux sociaux ?
HeyGen propose un créateur de vidéos AI robuste avec des modèles vidéo et des capacités de synthèse vocale AI, rendant simple la création de clips courts à fort impact pour les réseaux sociaux et les campagnes marketing. Vous pouvez facilement personnaliser les visuels et l'image de marque pour maintenir une présence cohérente sur toutes les plateformes.
HeyGen peut-il être utilisé pour produire des vidéos animées pour la communication interne ou la formation ?
Absolument ! HeyGen est un outil vidéo AI idéal pour générer du contenu vidéo animé, parfait pour la communication interne ou des vidéos de formation complètes. Ses fonctionnalités alimentées par l'AI simplifient le processus du script à la vidéo professionnelle, améliorant l'intégration et l'apprentissage des employés.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos efficace pour des besoins commerciaux divers ?
HeyGen se distingue comme un créateur de vidéos d'affaires polyvalent, offrant un ensemble robuste d'outils vidéo AI incluant des sous-titres intégrés et une bibliothèque de médias stock. Cela permet aux utilisateurs de créer sans effort une large gamme de vidéos professionnelles pour divers objectifs, des aperçus des systèmes de bureau au contenu de vente et marketing.