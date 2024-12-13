Créateur de Vidéo sur les Procédures de Bureau : Rationalisez la Formation Maintenant

Simplifiez l'intégration des employés avec des vidéos de formation dynamiques, en exploitant les avatars AI de HeyGen.

544/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une mise à jour concise de 45 secondes "créateur de vidéo d'entreprise" informant tous les employés existants d'une nouvelle politique d'entreprise sur les directives de travail à distance. Cette vidéo doit cibler l'ensemble du personnel avec un style visuel direct et autoritaire, accompagné d'une voix off professionnelle et claire. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour transformer efficacement les documents de politique en une annonce visuelle percutante, garantissant que chaque membre de l'équipe est bien informé.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation détaillée de 90 secondes "formation des employés" démontrant l'utilisation correcte d'un nouvel outil de gestion de projet interne. Ce contenu "créateur de vidéo de bureau" doit être destiné à tous les chefs de projet et responsables d'équipe, avec un style visuel informatif étape par étape et des indices audio calmes et instructifs. Incorporez la "Bibliothèque multimédia/soutien aux stocks" de HeyGen pour améliorer les explications visuelles avec des graphiques pertinents et des enregistrements d'écran, rendant les procédures complexes faciles à comprendre.
Exemple de Prompt 3
Créez une introduction engageante de 30 secondes "vidéos animées" aux valeurs fondamentales de l'entreprise et à l'étiquette d'équipe, parfaite pour les "présentations d'équipe" lors des réunions hebdomadaires ou sur le portail interne. Le public cible est constitué de nouveaux employés et d'employés actuels, nécessitant une esthétique visuelle dynamique et amicale avec une musique de fond inspirante et légère. Utilisez les "avatars AI" de HeyGen pour transmettre le message avec une touche personnalisée, favorisant une culture de travail positive et cohésive.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéo sur les Procédures de Bureau

Créez facilement des vidéos claires et engageantes sur les procédures de bureau. Ce guide explique comment transformer des processus complexes en contenu vidéo accessible et professionnel en seulement quatre étapes.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez votre vidéo sur les procédures de bureau en sélectionnant un modèle conçu professionnellement ou en saisissant votre script pour exploiter la création de texte en vidéo.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu Procédural
Personnalisez facilement votre vidéo en ajoutant du texte, des images et des clips vidéo de la bibliothèque multimédia, en incorporant votre marque, ou en générant des avatars AI pour présenter l'information.
3
Step 3
Générez des Voix Off et des Sous-titres
Améliorez la clarté et l'accessibilité pour votre public en générant des voix off réalistes à partir de votre script et en ajoutant automatiquement des sous-titres ou légendes précis à votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Distribuez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de présentation des procédures, puis exportez-la dans le format d'aspect souhaité pour un partage fluide sur les plateformes internes ou les canaux externes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Communications Internes

.

Créez des présentations d'entreprise engageantes, des présentations d'équipe et des mises à jour de l'entreprise pour informer et motiver votre personnel.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'entreprise professionnelles ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos d'entreprise engageantes, des vidéos sur les procédures de bureau à des contenus marketing convaincants. Exploitez des modèles conçus professionnellement et des outils AI pour produire rapidement des vidéos animées de haute qualité, économisant du temps et des ressources pour vos mises à jour d'entreprise.

Quelles fonctionnalités alimentées par l'AI HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen intègre des outils AI avancés comme les avatars AI et la génération de texte en vidéo à partir d'un script, ainsi qu'une génération de voix off robuste. Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs de transformer du texte en contenu vidéo dynamique et créatif avec une interface facile à utiliser, même sans expérience préalable en montage vidéo.

HeyGen peut-il être utilisé comme logiciel de formation vidéo pour l'intégration des employés ?

Absolument, HeyGen est un puissant logiciel de formation vidéo idéal pour la formation et l'intégration des employés. Vous pouvez créer des vidéos claires et concises sur les procédures de bureau, des éléments interactifs, et même ajouter des sous-titres et des légendes pour une meilleure rétention des connaissances.

Comment les utilisateurs peuvent-ils assurer la cohérence de la marque avec les outils vidéo de HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque étendus, permettant aux utilisateurs de personnaliser les vidéos avec leur logo, des couleurs spécifiques et des polices. Utilisez une large sélection de modèles vidéo et un éditeur par glisser-déposer pour maintenir un profil vidéo professionnel cohérent à travers toutes vos vidéos et communications d'entreprise.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo