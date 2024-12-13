Créateur de Vidéo sur les Procédures de Bureau : Rationalisez la Formation Maintenant
Simplifiez l'intégration des employés avec des vidéos de formation dynamiques, en exploitant les avatars AI de HeyGen.
Développez une mise à jour concise de 45 secondes "créateur de vidéo d'entreprise" informant tous les employés existants d'une nouvelle politique d'entreprise sur les directives de travail à distance. Cette vidéo doit cibler l'ensemble du personnel avec un style visuel direct et autoritaire, accompagné d'une voix off professionnelle et claire. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour transformer efficacement les documents de politique en une annonce visuelle percutante, garantissant que chaque membre de l'équipe est bien informé.
Produisez une vidéo de formation détaillée de 90 secondes "formation des employés" démontrant l'utilisation correcte d'un nouvel outil de gestion de projet interne. Ce contenu "créateur de vidéo de bureau" doit être destiné à tous les chefs de projet et responsables d'équipe, avec un style visuel informatif étape par étape et des indices audio calmes et instructifs. Incorporez la "Bibliothèque multimédia/soutien aux stocks" de HeyGen pour améliorer les explications visuelles avec des graphiques pertinents et des enregistrements d'écran, rendant les procédures complexes faciles à comprendre.
Créez une introduction engageante de 30 secondes "vidéos animées" aux valeurs fondamentales de l'entreprise et à l'étiquette d'équipe, parfaite pour les "présentations d'équipe" lors des réunions hebdomadaires ou sur le portail interne. Le public cible est constitué de nouveaux employés et d'employés actuels, nécessitant une esthétique visuelle dynamique et amicale avec une musique de fond inspirante et légère. Utilisez les "avatars AI" de HeyGen pour transmettre le message avec une touche personnalisée, favorisant une culture de travail positive et cohésive.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation et la Rétention des Employés.
Améliorez la compréhension et la mémorisation des procédures de bureau et des politiques de l'entreprise grâce à une formation vidéo alimentée par l'AI.
Développez des Modules de Formation Complets.
Produisez rapidement une variété de cours vidéo pour un apprentissage étendu des employés et une communication cohérente des politiques.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'entreprise professionnelles ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos d'entreprise engageantes, des vidéos sur les procédures de bureau à des contenus marketing convaincants. Exploitez des modèles conçus professionnellement et des outils AI pour produire rapidement des vidéos animées de haute qualité, économisant du temps et des ressources pour vos mises à jour d'entreprise.
Quelles fonctionnalités alimentées par l'AI HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos ?
HeyGen intègre des outils AI avancés comme les avatars AI et la génération de texte en vidéo à partir d'un script, ainsi qu'une génération de voix off robuste. Ces fonctionnalités permettent aux utilisateurs de transformer du texte en contenu vidéo dynamique et créatif avec une interface facile à utiliser, même sans expérience préalable en montage vidéo.
HeyGen peut-il être utilisé comme logiciel de formation vidéo pour l'intégration des employés ?
Absolument, HeyGen est un puissant logiciel de formation vidéo idéal pour la formation et l'intégration des employés. Vous pouvez créer des vidéos claires et concises sur les procédures de bureau, des éléments interactifs, et même ajouter des sous-titres et des légendes pour une meilleure rétention des connaissances.
Comment les utilisateurs peuvent-ils assurer la cohérence de la marque avec les outils vidéo de HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de marque étendus, permettant aux utilisateurs de personnaliser les vidéos avec leur logo, des couleurs spécifiques et des polices. Utilisez une large sélection de modèles vidéo et un éditeur par glisser-déposer pour maintenir un profil vidéo professionnel cohérent à travers toutes vos vidéos et communications d'entreprise.