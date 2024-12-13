Créateur de Vidéos Office Insights : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Rationalisez les communications internes et la formation avec l'IA. Transformez le texte en vidéos captivantes en utilisant notre technologie avancée de texte-à-vidéo.

487/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation interne de 90 secondes démontrant le nouveau protocole de partage de fichiers sécurisé pour tous les nouveaux employés et ceux nécessitant une remise à niveau. La vidéo doit adopter un style visuel instructif et dynamique avec des enregistrements d'écran étape par étape, et un avatar AI amical guidant le spectateur. Cela exploitera les avatars AI de HeyGen pour rationaliser la création de contenu pour notre département de formation.
Exemple de Prompt 2
Envisagez une vidéo explicative de 2 minutes présentant l'architecture technique de notre nouveau service de cryptage de données, conçue pour les partenaires technologiques et les utilisateurs avancés. Elle devrait employer un style visuel élégant et moderne avec des diagrammes clairs et des sous-titres précis pour articuler des concepts complexes. Cette vidéo utilisera efficacement la capacité de sous-titres/captions de HeyGen pour assurer l'accessibilité et la clarté pour un public technique mondial.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo 'Office Insights' de 45 secondes annonçant une nouvelle fonctionnalité dans notre tableau de bord d'analyse interne, ciblant les équipes produit internes et les développeurs. Le style visuel doit être dynamique avec des coupes rapides montrant l'interface de la fonctionnalité, soutenu par une voix off énergique. Cette création vidéo native de l'invite utilisera les divers modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une mise à jour engageante pour un déploiement rapide.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Office Insights

Transformez rapidement vos communications internes et vidéos explicatives en contenu visuel professionnel en utilisant l'IA.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre texte directement dans l'éditeur. Notre plateforme utilise la technologie de texte-à-vidéo pour convertir vos mots en scènes engageantes.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez votre message en sélectionnant parmi une riche bibliothèque de modèles et de scènes pour encadrer parfaitement votre contenu et maintenir l'engagement de votre audience.
3
Step 3
Générez la Voix Off
Donnez vie à votre script avec des voix humaines réalistes. Utilisez notre génération avancée de voix off pour créer un audio professionnel pour votre vidéo.
4
Step 4
Personnalisez & Exportez
Appliquez les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, puis exportez facilement vos vidéos explicatives finales pour tout besoin de communication interne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Communications Internes

.

Transformez les insights de bureau secs et les annonces en communications vidéo inspirantes et engageantes qui captivent et informent votre audience interne.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos grâce à l'IA ?

HeyGen sert de générateur de vidéos AI avancé, simplifiant le processus de transformation du texte en contenu vidéo engageant. Il utilise efficacement des avatars AI sophistiqués et la génération de voix off pour produire des vidéos explicatives professionnelles et améliorer les communications internes.

Quels contrôles techniques HeyGen offre-t-il pour la personnalisation des vidéos ?

HeyGen fournit des contrôles de marque robustes, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour garantir que vos vidéos s'alignent parfaitement avec votre identité d'entreprise. Les utilisateurs peuvent également exploiter une vaste bibliothèque de médias, divers modèles et scènes, et un redimensionnement précis du format d'image pour une distribution fluide sur toutes les plateformes de médias sociaux.

HeyGen peut-il générer divers avatars AI et voix off ?

Absolument, HeyGen offre une large gamme d'avatars AI et des capacités avancées de génération de voix off pour enrichir votre contenu de formation interne et de marketing. La plateforme génère également automatiquement des sous-titres/captions, assurant une large accessibilité pour votre audience.

Quelles fonctionnalités complètes HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?

HeyGen propose une solution de génération de vidéos de bout en bout, englobant tout, de la création vidéo native de l'invite avec des avatars AI aux contrôles de marque complets et aux exportations finales. Cette suite puissante de fonctionnalités rationalise considérablement la création de contenu pour tous les besoins professionnels de production vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo