Créateur de Vidéos Office Insights : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement
Rationalisez les communications internes et la formation avec l'IA. Transformez le texte en vidéos captivantes en utilisant notre technologie avancée de texte-à-vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de formation interne de 90 secondes démontrant le nouveau protocole de partage de fichiers sécurisé pour tous les nouveaux employés et ceux nécessitant une remise à niveau. La vidéo doit adopter un style visuel instructif et dynamique avec des enregistrements d'écran étape par étape, et un avatar AI amical guidant le spectateur. Cela exploitera les avatars AI de HeyGen pour rationaliser la création de contenu pour notre département de formation.
Envisagez une vidéo explicative de 2 minutes présentant l'architecture technique de notre nouveau service de cryptage de données, conçue pour les partenaires technologiques et les utilisateurs avancés. Elle devrait employer un style visuel élégant et moderne avec des diagrammes clairs et des sous-titres précis pour articuler des concepts complexes. Cette vidéo utilisera efficacement la capacité de sous-titres/captions de HeyGen pour assurer l'accessibilité et la clarté pour un public technique mondial.
Générez une vidéo 'Office Insights' de 45 secondes annonçant une nouvelle fonctionnalité dans notre tableau de bord d'analyse interne, ciblant les équipes produit internes et les développeurs. Le style visuel doit être dynamique avec des coupes rapides montrant l'interface de la fonctionnalité, soutenu par une voix off énergique. Cette création vidéo native de l'invite utilisera les divers modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une mise à jour engageante pour un déploiement rapide.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation Interne.
Augmentez l'engagement des employés et la rétention des connaissances pour la formation interne et l'intégration en utilisant des vidéos dynamiques générées par AI.
Création Efficace de Cours Internes.
Développez et diffusez rapidement des modules d'apprentissage internes et des mises à jour de politiques, garantissant que tous les employés accèdent facilement aux insights de bureau cruciaux.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos grâce à l'IA ?
HeyGen sert de générateur de vidéos AI avancé, simplifiant le processus de transformation du texte en contenu vidéo engageant. Il utilise efficacement des avatars AI sophistiqués et la génération de voix off pour produire des vidéos explicatives professionnelles et améliorer les communications internes.
Quels contrôles techniques HeyGen offre-t-il pour la personnalisation des vidéos ?
HeyGen fournit des contrôles de marque robustes, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour garantir que vos vidéos s'alignent parfaitement avec votre identité d'entreprise. Les utilisateurs peuvent également exploiter une vaste bibliothèque de médias, divers modèles et scènes, et un redimensionnement précis du format d'image pour une distribution fluide sur toutes les plateformes de médias sociaux.
HeyGen peut-il générer divers avatars AI et voix off ?
Absolument, HeyGen offre une large gamme d'avatars AI et des capacités avancées de génération de voix off pour enrichir votre contenu de formation interne et de marketing. La plateforme génère également automatiquement des sous-titres/captions, assurant une large accessibilité pour votre audience.
Quelles fonctionnalités complètes HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?
HeyGen propose une solution de génération de vidéos de bout en bout, englobant tout, de la création vidéo native de l'invite avec des avatars AI aux contrôles de marque complets et aux exportations finales. Cette suite puissante de fonctionnalités rationalise considérablement la création de contenu pour tous les besoins professionnels de production vidéo.