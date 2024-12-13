Créateur de Vidéos de Préparation Professionnelle : Former et Engager le Personnel

Créez des vidéos de formation professionnelle avec des avatars AI, donnant vie à votre narration captivante sans effort.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo perspicace de 30 secondes sur la Préparation au Travail, axée sur un dilemme courant en milieu professionnel, présentée comme une mini-vidéo scénarisée pour les employés débutants ou les chefs d'équipe. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour incarner différents personnages dans un style visuel professionnel et épuré, complété par un son net et des sous-titres générés automatiquement à partir de votre script.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo engageante de 60 secondes sur la préparation professionnelle destinée aux chercheurs d'emploi et aux stagiaires, démontrant les bonnes et mauvaises pratiques en matière d'étiquette professionnelle. La vidéo doit adopter un style visuel infographique avec des changements de scène rapides en utilisant les modèles vidéo alimentés par l'AI de HeyGen, accompagnée d'une voix off amicale et instructive générée directement à partir du texte.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo concise de 40 secondes sur la Formation à la Sécurité au Travail pour tous les employés dans un environnement de travail diversifié, en se concentrant sur un seul conseil de sécurité critique. Le style visuel doit être direct et clair, avec potentiellement un avatar AI démontrant le conseil, et des sous-titres générés automatiquement pour améliorer l'accessibilité et la compréhension au sein des différentes équipes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Préparation Professionnelle

Produisez rapidement des Vidéos de Préparation au Travail convaincantes avec des outils alimentés par l'AI, rationalisant votre processus de formation et garantissant des expériences d'apprentissage engageantes.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre contenu de préparation professionnelle. Notre créateur de vidéos AI transforme votre texte en vidéo engageante, posant les bases de votre formation.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre matériel. Ces présentateurs réalistes garantissent que vos Vidéos de Préparation au Travail sont professionnelles et pertinentes.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Améliorez votre formation avec une personnalisation de marque, des médias de stock et des voix off professionnelles. Ajoutez facilement des éléments pour créer des vidéos de formation convaincantes et complètes.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois perfectionnées, exportez vos Vidéos de Préparation au Travail dans divers formats d'aspect pour une distribution fluide. Fournissez un contenu de haute qualité pour éduquer et préparer efficacement votre personnel.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire des Vidéos de Préparation à la Carrière Impactantes

Développez des Vidéos de Préparation à la Carrière inspirantes et motivantes qui préparent et élèvent les individus pour leurs parcours professionnels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer le processus créatif pour les Vidéos de Préparation au Travail ?

HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos AI innovant, offrant des modèles vidéo alimentés par l'AI et divers avatars AI pour simplifier le processus de création vidéo. Cela permet aux utilisateurs de développer des Vidéos de Préparation au Travail captivantes avec une narration engageante, améliorant l'expérience d'apprentissage globale.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur efficace de vidéos de préparation professionnelle ?

HeyGen rend la création de vidéos de préparation professionnelle efficace en transformant le texte en vidéo avec des avatars AI réalistes et des voix off naturelles. Cela simplifie considérablement la production de vidéos de formation de haute qualité sans besoin de tournage ou de montage complexe.

HeyGen peut-il aider avec des vidéos de formation multilingues et des fonctionnalités d'accessibilité ?

Oui, HeyGen prend en charge la création de vidéos multilingues, permettant aux utilisateurs de générer des voix off dans différentes langues. De plus, vous pouvez facilement ajouter des sous-titres, garantissant que vos vidéos de formation sont accessibles et atteignent un public plus large efficacement.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu de Formation à la Sécurité au Travail ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de Formation à la Sécurité au Travail grâce à sa plateforme intuitive, offrant des modèles vidéo alimentés par l'AI et des avatars AI personnalisables. Cela permet une production rapide de contenu de sécurité professionnel qui peut être facilement intégré dans les plateformes LMS existantes.

