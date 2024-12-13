Développez un récit de 60 secondes pour un créateur de vidéos de missions à but non lucratif, montrant le but central et l'impact de votre organisation. Cette vidéo doit présenter des images réconfortantes, chaleureuses et authentiques, accompagnées d'une voix off inspirante générée en utilisant la fonction de synthèse vocale de HeyGen, destinée à de potentiels donateurs et membres de la communauté afin de favoriser un engagement profond avec le récit.

