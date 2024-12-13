créateur de vidéos de connaissances naturelles : Créez des vidéos AI époustouflantes

Transformez rapidement vos concepts en contenu de créateur de vidéos explicatives captivant, en utilisant des avatars AI réalistes pour captiver votre audience.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 90 secondes destinée aux apprenants techniques et aux formateurs d'entreprise, démystifiant l'architecture d'un nouveau service cloud. Le style visuel et audio doit être engageant, avec un avatar AI présentant des concepts complexes avec une narration claire, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une présence professionnelle et relatable.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo didactique de 2 minutes pour les équipes d'ingénierie, démontrant le processus de transformation de la documentation technique étendue en tutoriels vidéo concis. Cette vidéo doit adopter un style visuel détaillé, étape par étape, avec des informations cruciales présentées via des sous-titres/captions à l'écran, en maintenant un ton audio calme et informatif facilité par la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de mise à jour rapide de 45 secondes pour les chefs de produit, agissant comme un créateur de vidéos de connaissances naturelles pour les récents changements d'API. Le style visuel et audio doit être dynamique et riche en visuels avec des coupes rapides et une musique de fond moderne, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour des visuels efficaces et engageants.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de connaissances naturelles

Transformez sans effort vos idées en vidéos éducatives captivantes avec des outils alimentés par AI, offrant un contenu clair et percutant sans montage complexe.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par coller ou taper votre script de connaissances. La capacité de texte à vidéo de HeyGen à partir de script convertira automatiquement votre contenu en un brouillon vidéo initial.
2
Step 2
Choisissez votre présentateur
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter vos informations. Personnalisez leur apparence et assurez-vous qu'ils correspondent parfaitement à votre marque et à votre message.
3
Step 3
Ajoutez des voix off professionnelles
Améliorez votre vidéo avec une narration au son naturel. Utilisez la génération de voix off avancée de HeyGen pour créer un contenu parlé clair et engageant dans plusieurs langues et styles.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo en ajoutant des éléments de branding et en ajustant la mise en page. Ensuite, utilisez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de l'aspect-ratio pour l'optimiser pour diverses plateformes et partagez vos connaissances avec le monde.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Diffuser des connaissances sur les réseaux sociaux

Créez rapidement des vidéos courtes et captivantes pour partager des connaissances naturelles et du contenu éducatif sur les plateformes sociales.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos professionnelles ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme le texte en contenu vidéo captivant avec facilité. Son interface intuitive permet aux utilisateurs de créer rapidement des vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités sophistiquées de texte à vidéo, simplifiant ainsi l'ensemble du processus de production.

HeyGen peut-il générer des avatars AI réalistes et des voix off AI ?

Oui, HeyGen propose une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes et offre des voix off AI avancées pour une narration dynamique. Ces fonctionnalités vous permettent de produire des visuels hautement engageants avec un discours au son authentique, garantissant que votre message résonne puissamment avec votre audience.

Quels types de vidéos puis-je créer avec la plateforme AI de HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez produire sans effort une large gamme de contenus, y compris des vidéos éducatives captivantes, des vidéos explicatives percutantes et des vidéos de formation efficaces. En tant qu'outil en ligne, HeyGen fournit des modèles et des fonctionnalités étendus pour transformer efficacement des documents en vidéos pour diverses applications.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour le branding des vidéos ?

Absolument. L'éditeur vidéo robuste de HeyGen inclut des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer votre logo, des couleurs spécifiques et d'autres éléments de marque de manière transparente. Cela garantit que vos visuels alimentés par AI maintiennent une identité de marque cohérente et professionnelle à travers toutes vos productions, en utilisant des modèles préconstruits pour une personnalisation rapide.

